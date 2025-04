Recenze Asus ROG Strix Scar 18: herní bestie se vrací s RTX 5090

Nekompromisní výkon obstarává Nvidia GeForce RTX 5090 a Intel Core Ultra 9 275HX

Potěší špičkový 18palcový 240Hz displej s mini-LED podsvícením

Hlavní překážkou je cena přesahující částku 130 tisíc Kč

Asus ROG Strix Scar 18 G835 představuje absolutní špičku v segmentu herních notebooků pro rok 2025, láká na vynikající výkon díky nejnovějším komponentám v čele s grafikou Nvidia GeForce RTX 5090 a procesorem Intel Core Ultra 9. Zaujme přepracovaným designem, bohatým RGB podsvícením a povedeným 18palcovým mini-LED displejem. Není to však vůbec levná záležitost, dokáže si Asus obhájit vysokou cenu?

Design a konstrukce

Asus ROG Strix Scar 18 přichází s poměrně výraznými změnami, jak u designu, tak samotné konstrukce. Nejvýraznější novinkou je monochromatický displej na víku s názvem AniMe Vision. Poslouží nejen k zobrazení efektních animací, vlastního textu, ale dokáže zobrazit i užitečné informace, jako je čas, datum, zbývající baterie či notifikace o příchodu emailů. Víko doplňuje ještě velké ROG logo, u kterého nemůže chybět podpora RGB barev.

Další barevné prvky v podobě LED proužků naleznete kolem celé základny. Samozřejmostí je také kompletní podsvícení klávesnice, takže fanoušci RGB si určitě přijdou na své. Podobně jako u AniMe Vision displeje, i nastavení barevných prvků je bohaté. Využít lze synchronizaci s tapetou či dalším příslušenstvím.

Samotný notebook je vyveden v černé barvě, zmizely zároveň různé průhledné prvky známé z předchozích generací, ale bohužel matná povrchová úprava zůstala. Ta je extrémně náchylná na otisky a šmouhy. Stačí pár desítek minut hraní a povrch vypadá nepěkně. Čisticí hadřík se tak stává téměř povinným příslušenstvím. U kovového víka to není tak výrazné, ale plastový povrch základny, zejména v okolí klávesnice, je na tom podstatně hůře.

Velkou pochvalu si Asus zaslouží za konstrukční úpravu spodní strany pro jednoduchý přístup ke komponentám. Ke snadnému sejmutí celého spodního krytu stačí posunout malou pojistku a následně kryt vysunout. Můžete se tak rychle dostat k výměně SSD, RAM, či třeba ke kontrole ventilátorů bez nutnosti využít šroubovák.

Konstrukce notebooku je příkladně pevná, všechny díly k sobě přesně doléhají a šasi se neprohýbá. Zařízení se dá snadno otevřít jednou rukou, a to až do úhlu 135 stupňů.

V přenositelnosti testované zařízení zrovna neexceluje. Jde o variantu s 18palcovým displejem s celkovou hmotností 3,3 kilogramu. K tomu navíc musíte připočítat více než kilový 380W adaptér. Je tedy poměrně jasné, že pro každodenní přenášení není ideální. Kvůli větším rozměrům 39,9 x 29,8 x 3,2 cm musíte počítat s větším batohem či taškou na přenášení.

Klávesnice a touchpad

K dispozici je plnohodnotná klávesnice včetně numerické části, i když je dobré podotknout, že právě tento blok na pravé straně používá menší klávesy a působí stísněným dojmem. Každopádně většině uživatelů poslouží dobře.

Výraznějších změn jsme se u klávesnice nedočkali, což ani není příliš třeba, protože funguje skvěle. Ať už se jedná o hraní her nebo psaní. V levém horním rohu si lze všimnout několika kláves navíc, které se dají v aplikaci Armoury Crate libovolně přenastavit na jiné funkce. RGB podsvícení je rovnoměrné, nechybí rovněž velké množství různých efektů a tři úrovně podsvícení.

Testovaný 18palcový model disponuje velkým touchpadem se skleněným povrchem, který zajišťuje výborný skluz prstu a celkově příjemné používání. Někomu by snad mohlo mírně vadit hlasitější klikání. Osobně jsem si toho ale po chvíli přestal všímat. Pozitivním vylepšením oproti některým dřívějším Asus modelům je přítomnost dedikované klávesy pro snadnou aktivaci a deaktivaci touchpadu.

Displej s mini-LED a 240Hz obnovovací frekvencí

Už před dvěma lety přinesl Asus do své královské řady displeje s označením ROG Nebula HDR. Ve stejném duchu se pokračuje i v roce 2025. Hlavním tahákem je určitě mini-LED podsvícení, které pak doplňuje ještě několik špičkových parametrů, které jsou potřeba, aby displej obdržel nálepku „ROG Nebula HDR“. Namátkou je to vysoká obnovovací frekvence, nízká odezva či podpora technologií jako je G-Sync nebo Dolby Vision.

Testované zařízení se může pochlubit více než 2000 zónami lokálního stmívání, maximálním jasem 1200 nitů a 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3. Hlavní novinkou u letošních modelů je přidání dvou speciálních vrstev. První snižuje odlesky až o 55 procent a zlepšuje kontrast. Druhá pak zajišťuje lepší pozorovací úhly. Díky této kombinaci se obrazové kvality přibližují úrovni OLED panelů, avšak bez jejich typických kompromisů, jako je potenciálně nižší jas nebo riziko vypálení pixelů.

Rozlišení se zastavilo na hodnotě 2 560 x 1 600 pixelů, což odpovídá poměru stran 16:10. K dispozici je 240Hz obnovovací frekvence, která by měla být více než dostatečná pro většinu hráčů. Těchto hodnot však dosáhnete spíše u starších či e-sportových titulů. U moderních AAA her se při nativním rozlišení nedostanete přes 200 FPS. A to přesto, že pod kapotou je k dispozici momentálně nejvýkonnější grafická karta, kterou v noteboocích nalezneme.

Webkamera a reproduktory

Vysoká cena Asus ROG Strix Scar 18 by měla naznačovat, že se nešetřilo na žádné součástce. Bohužel pro webkameru to pravděpodobně neplatí. Je poměrně nekvalitní, obzvlášť pak v horších světelných podmínkách. Malým plusem je alespoň infračervený senzor, který slouží ke skenování obličeje a ve spojení se službou Windows Hello funguje perfektně. A to i při špatném osvětlení.

Naopak po zvukové stránce se zařízení nedá téměř nic vytknout. K dispozici jsou celkem čtyři hlasité reproduktory, které hrají skvěle, a navíc jsou dostatečně hlasité. A to dokonce tak, že dokáží přehlušit hluk z ventilátorů při hraní.

Hardware

Laptop je k dispozici hned v několika různých konfiguracích. Na testování jsem měl k dispozici tu nejvýkonnější s cenou přesahující částku 130 tisíc Kč. Všemu vévodí grafická karta Nvidia GeForce RTX 5090, kterou doplňuje 24jádrový procesor Intel Core Ultra 9 275HX. Zároveň je k dispozici 64 GB DDR5 RAM a 2TB rychlé SSD.

Jediná výtka míří k použití čtvrté generace SSD, která sice nabízí stále více než nadprůměrné hodnoty u čtení i zápisu, jak můžete vidět níže. Na trhu jsou však již k dispozici SSD novější generace, které přinášejí ještě vyšší rychlosti, a jejich použití by u takto drahého laptopu rozhodně dávalo smysl.

Použitý procesor má celkem 24 jader, z toho je pak osm výkonných a šestnáct úsporných. Maximální frekvence se může vyšplhat až na 5,4 GHz. Maximální spotřeba samotného procesoru může dosáhnout až na 175 wattů. Obecně se ale budete setkávat s menšími hodnotami.

U grafické karty je třeba si uvědomit jednu věc. I když nese v názvu číslo 5090, její výkon a parametry nejsou vůbec srovnatelné s klasickou desktopovou GeForce RTX 5090. Notebooková verze má logicky mnohem nižší spotřebu a odlišné specifikace dané použitím v přenosném počítači. To ovšem neznamená, že by byla špatná. Právě naopak, stále jde o naprostou špičku mezi mobilními grafikami. Jen od ní nelze očekávat výkon na úrovni jejího desktopového protějšku. Spotřeba se zpravidla bude pohybovat kolem hodnoty 175 wattů, i když občas jsem naměřil i o něco vyšší hodnoty.

Výkon a výsledky benchmark testů

Testování probíhalo v Turbo režimu, který z notebooku dostane maximální výkon. I když je to na úkor hluku ventilátorů. Paradoxně však ne na úkor přehřívání, jelikož notebook dokázal po celou dobu držet teploty poměrně nízké. Zdaleka nejhůře na tom byl adaptér, který nemá aktivní chlazení.

Benchmark Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 708 bodů Geekbench 6 – Multi Core 18 149 bodů Geekbench 6 – GPU OpenCL 229 600 bodů Cinebench 2024 – Single Core 125 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 1 618 bodů PC Mark 10 8 237 bodů PC Mark 10 Extended 12 079 bodů 3DMark Time Spy 22 155 bodů 3DMark Time Spy Extreme 11 819 bodů 3DMark Steel Nomad 5 775 bodů CPU-Z – Single Core 847 bodů CPU-Z – Multi Core 13 294 bodů

Obecně si Asus zaslouží pochvalu za vyřešení chlazení, které bylo pro letošní rok kompletně přepracováno. Příjemná pozitivní změna je už u výdechů chlazení, které jsou pouze na zadní straně. Díky tomu už neucítíte žádný horký vzduch z bočních stran, jako tomu je u většiny notebooků.

Nově uspořádané chlazení má pozitivní vliv nejen na nižší teploty, ale i na hluk. Zatímco u minulých generací jste při aktivaci nejvýkonnějšího Turbo režimu měli pocit, že na stole máte místo notebooku vysavač. Nyní je hluk ventilátorů mnohem snesitelnější. Při nastavení méně výkonných režimů je dokonce téměř neslyšíte, pokud zrovna nehrajete hry.

Hra Průměrné snímky Dodatečné info Dune: Awakening, DLSS On, RTX On 185 FPS minimálně 140 FPS Dune: Awakening, DLSS Off, RTX On 76 FPS minimálně 56 FPS Monster Hunter Wilds, DLSS On, RTX On 142 FPS skóre 24 281 bodů Monster Hunter Wilds, DLSS Off, RTX Off 79 FPS skóre 26 931 bodů Civilization VI Gathering Storm – doba tahu 28 sekund F1 2024, DLSS On, RTX On 203 FPS minimálně 169 FPS F1 2024, DLSS Off, RTX Off 175 FPS minimálně 147 FPS Forza Motorsport, DLSS On, RTX On 96 FPS minimálně 44 FPS Forza Motorsport, DLSS Off, RTX Off 120 FPS minimálně 35 FPS Black Myth Wukong, DLSS On, RTX On 55 FPS minimálně 44 FPS Black Myth Wukong, DLSS Off, RTX Off 51 FPS minimálně 43 FPS

Hry byly testovány na nejvyšší možné detaily, v Quad HD rozlišení. Pokud to hra umožňovala, testovalo se nejprve bez RTX efektů a s vypnutým DLSS. Druhé testování pak probíhalo s aktivním Ray Tracingem a s aktivní technologií DLSS, která výrazně zvyšuje FPS.

Konektivita

Po stránce konektivity je na tom notebook špičkově. Navíc díky přepracovanému chlazení zmizelo po stranách velké žebrování, které bylo nahrazeno mnohem menší otvory pro nasávání vzduchu. Díky tomu se konektory mohly posunout mnohem výše.

Na pravé straně jsou k dispozici dva USB-A konektory. To hlavní je však na levé straně, kde naleznete napájecí konektor, ethernet, HDMI 2.1, další USB-A, 3,5mm audio jack a dvě USB-C s podporou Thunderbolt 5. Dále se můžete těšit na Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.

K dispozici je standardní Windows 11 Pro s balíkem Asus aplikací, jako je MyAsus a Armoury Crate pro nastavování a správu zařízení. Dále například GlideX pro vytvoření obrazovky z tabletu či telefonu. Mezi předinstalovanými aplikacemi naleznete rovněž antivir McAfee, který lze naštěstí snadno odinstalovat.

Výdrž a nabíjení

U jednoho z největších notebooků na trhu by nejeden očekával i velkou baterii. To se však nestalo, k dispozici je pouze 90Wh akumulátor, který se nachází i u menší 16palcové varianty. Na nějaké delší hraní na baterii můžete zapomenout. I když se defaultně aktivují různé šetřící funkce a režimy, musíte stále počítat, že se notebook vybije za cca hodinu. Naštěstí při kancelářské práci je to o něco lepší, ale zhruba čtyři hodiny nejsou žádný zázrak. Nabíjení je naopak poměrně svižné.

Naměřená rychlost nabíjení 380W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 25 minut 45 minut 80 minut

Závěrečné hodnocení

Pokud hledáte to nejlepší a nejvýkonnější v přenositelné podobě, tak už nemusíte. Asus ROG Strix Scar 18 G835 je ultimátní zařízení ve všech směrech. A to bohužel i v ceně. Na českém trhu startuje v testované konfiguraci na částce 133 990 Kč s DPH. A celá řada přiložených bonusů v podobě her či prémiové záruky situaci příliš nemění.

Pokud se však takto vysokou částku rozhodnete do notebooku investovat, obdržíte na oplátku bezkonkurenční výkon v přenosném těle. Navíc díky přepracované konstrukci a změněnému chlazení nebudete mít problém s vysokými teplotami či nadměrným hlukem. Plusové body zaslouží Asus také za povedený displej s mini-LED podsvícením či skvělá klávesnice.

Úplně dokonalé to však také není. Výdrž baterie příliš nepotěší, stejně jako třeba horší kvalita webkamery. Matná povrchová úprava sice vypadá pěkně, ale pouze do prvního dotyku – po pár minutách používání bude pokryta nevzhlednými šmouhami a otisky prstů.

Naštěstí ani jeden z problémů se netýká funkčnosti a toho, na co byl určen – hraní her. To mu jde opravdu skvěle a v tomto ohledu lze doporučit. Každopádně musíte přivřít oči nad cenou.

Klady špičkový výkon

výborný mini-LED displej

ukázkové zpracování

skvělé chlazení

povedená konektivita

výborné audio Zápory horší výdrž baterie

magnet na otisky a šmouhy

nekvalitní webkamera

předinstalovaný antivirus McAfee

