Apple chystá překvapení: sedm novinek, o kterých se bude mluvit

Apple to s chytrými brýlemi a headsety myslí vážně

Podle posledních informací připravuje hned sedm novinek z tohoto odvětví

Prvního produktu se máme dočkat ještě letos

Apple se v posledních letech příliš nepouští do velkých experimentů, alespoň co se týče nových produktů, avšak když už se odhodlá představit nějakou novinku, zpravidla to stojí za to. Kupříkladu poslední „velká věc“ jménem Vision Pro posunula úroveň headsetů pro smíšenou realitu zase o notný kus dále, nicméně Apple se s tímto rozhodně nehodlá smířit, alespoň podle známého analytika Ming-Chi Kua. Ten zveřejnil plány giganta z Cupertina na několik let dopředu a pokud jsou pravdivé, rozhodně se máme na co těšit.

Apple se v následujících letech pustí do chytrých brýlí

Velké plány se týkají nositelných produktů, především různých headsetů a brýlí. V nich podle Kua vidí Apple velký potenciál a má v plánu ho náležitě rozvíjet. Konkrétně má mít ve vývoji rovnou sedm nových produktů, které se dostanou na trh v průběhu následujících let. Přesněji se má jednat o tři varianty headsetu Vision a čtyři produkty založené na bázi klasických brýlí, přičemž pět z těchto nových zařízení mají mít stanovené datum představení, zatímco u dvou si nejspíše budeme muset počkat ještě o něco déle.

Apple Vision Series and Smart Glasses Roadmap (2025–2028): Smart Glasses Set to Drive the Next Wave in Consumer Electronics Full story: https://t.co/41Moxlj1Ai pic.twitter.com/U2nQhBmEYg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 29, 2025

Prvním produktem, který se představí veřejnosti, by měl být podle analytika aktualizovaný headset Vision Pro. Ten by se měl pochlubit čipsetem M5, přičemž ostatní specifikace mají zůstat zachovány. K představení má dojít ještě letos, konkrétně ve třetím kvartále 2025 a Apple údajně plánuje dodat na trh něco mezi 150 až 200 tisíci kusů.

Druhým produktem spadající do portfolia Vision má být cenově dostupnější headset Vision Air, jenž má být díky použití plastů a hořčíkových slitin o 40 procent lehčí a má se spoléhat na nejvýkonnější mobilní čipset, který bude v tom roce dostupný – představení je údajně plánováno na třetí kvartál 2027.

Posledním zařízením z tohoto segmentu má být druhá generace Vision Pro s přepracovaným designem (opět by měl být lehčí než současná verze) a špičkovým desktopovým procesorem. Cena by taktéž měla klesnout a do výroby by se headset měl dostat ve druhé polovině roku 2028.

Tři nové headsety Vision a hned čtyři brýle s rozšířenou realitou

O něco zajímavější je nová kategorie chytrých brýlí, do které se Apple prozatím ještě nepustil. Už ve druhém kvartálu roku 2027 (k představení by mělo dojít o rok dříve) bychom se měli dočkat první generace Apple Glasses, což by měl být přímý konkurent brýlí Meta Ray Ban, přičemž Apple počítá s dodáním 3-5 milionů kusů. Kuo také tvrdí, že bude k dispozici více variant rámečků a materiálů. Mezi klíčové funkce bude patřit hlasové ovládání, rozpoznávání gest, nahrávání fotografií a videí, snímání prostředí pomocí AI a přehrávání zvuku (není jasné, zda vestavěný nebo závislý na AirPods).

Apple ale také chystá dvojici plnohodnotných chytrých brýlí s rozšířenou realitou, které by se měly objevit v roce 2028 a také budou disponovat ovládáním skrze gesta a hlas, přičemž displej by měl spoléhat na technologii Liquid Crystal on Silicon. Kuo také poznamenává, že Apple vyvíjí i model vybavený dvěma displeji, ačkoli podrobnosti o jeho funkcích a časovém plánu uvedení na trh prozatím zůstávají nejasné. Vývoj brýlí jakožto příslušenství k Macu či iPhonu, který by byl byl připojen skrze kabel je dle informací Kua prozatím pozastaven.

Apple má mít už nyní náskok před konkurencí

Zajímavým Kuovým poznatkem je, že neočekává pouze to, že Apple přitáhne pozornost k trhu s chytrými brýlemi a zvýší tak jeho potenciální velikost. Domnívá se také, že by firma mohla předběhnout konkurenci s právě vznikající technologií, a to i v případě, že Apple přijde na již přeplněný trh o něco později, než největší konkurenti. „Očekává se, že vstup společnosti Apple na trh posune celkové dodávky této kategorie v roce 2027 nad hranici 10 milionů kusů, což představuje významný nastupující trend,“ tvrdí Kuo.

V případě chytrých brýlí je také otázka, jak si Apple poradí s dostupností dioptrických čoček – bez nich jsou totiž chytré brýle pro velké množství potenciálních uživatelů nepoužitelné. Zároveň platí, že na brýlích jsou čočky tou nejdražší částí a zároveň nejvíce náchylnou k poškození. Důležitá tak bude nejen cena samotného produktu, ale také případná mezigenerační kompatibilita čoček. Pokud by byli uživatelé nuceni při generační obměně pokaždé zaplatit několik tisíc navíc za dioptrické čočky, značně by to ztížilo pozici Applu a přijetí nového produktu mezi uživateli.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.