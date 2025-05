Chytré brýle od Applu se blíží realitě, dočkat se máme příští rok

Apple chystá své první chytré brýle ve stylu Meta Ray-Ban

K představení by mělo dojít už ke konci příštího roku

Pro Apple má jít teprve o první krok

Nejeden technologický gigant experimentoval s chytrými brýlemi, avšak řada těchto pokusů nakonec skončila v propadlišti dějin. Nejblíže praktické použitelnosti se nakonec poměrně překvapivě dostala Meta, která spojila síly s módní značkou Ray-Ban a představila vcelku zdařilý produkt, jenž není komerčním propadákem. O něco podobného se nejspíše pokusí také Apple, alespoň podle rostoucího množství spekulací, které se šíří internetem.

Chytré brýle s nakousnutým jablkem ve znaku

Podle nich se předpokládá, že chytré brýle s nakousnutým jablkem ve znaku budou disponovat kamerami, mikrofony a funkcemi využívající umělou inteligenci, podobně jako brýle Meta Ray-Ban. Brýle by měly být schopny pořizovat fotografie, nahrávat videa, překládat v reálném čase, navigovat, přehrávat hudbu, uskutečňovat telefonní hovory, poskytovat zpětnou vazbu o tom, co uživatel vidí před sebou nebo odpovídat na dotazy. Zajímavé je, že by neměly obsahovat funkce spojené s rozšířenou realitou. Klíčovou součástí bude Siri, kterou Apple plánuje vylepšit ještě před uvedením brýlí na trh.

Ty by se měly na pultech obchodů objevit už poměrně brzo, konkrétně už koncem příštího roku. Ještě do konce letošního roku údajně Apple plánuje vyrobit velké množství prototypů, aby si vše řádně otestoval před samotným představením. Podle agentury Bloomberg jeden ze zaměstnanců Applu uvedl, že brýle mají být podobné těm od Mety, „ale kvalitnější“. V případě softwaru je nicméně toto prohlášení poněkud sebevědomé – zatímco Meta Ray-Ban se spoléhají na AI Meta Llama a Google Gemini, varianta od giganta z Cupertina má vsadit na vlastní řešení, které si mnoho ovací zatím nevysloužilo.

Chystané brýle mají nicméně být teprve začátek. Dlouhodobým cílem Applu je pár lehkých brýlí využívajících rozšířenou realitu, přičemž současně spekulované zařízení je jen prvním krokem. Apple totiž ve výrobě brýlí s rozšířenou realitou v současné době limituje současná podoba a cena důležitých komponentů, jako jsou čipy a baterie.

