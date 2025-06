Apple Ring znovu na scéně? K iPhonu by měl přibýt chytrý prsten, tvrdí expert

Apple by podle insidera Marka Gurmana vyrobit chytrý prsten

O této eventualitě informoval již vloni v létě únik z patentového úřadu

Znamenalo by to posílení prodejů nositelné elektroniky, kde Apple poslední roky strádá

Produkty společnosti Apple najdeme stále na špičce žebříčků prodejnosti wearables, tedy tzv. nositelné elektroniky. Typicky se jedná o chytré hodinky Apple Watch a vlastně i sluchátka AirPods. V posledních letech ale Apple nepřišel s ničím v zásadě novým či unikátním. A progresivní zákazníci si žádají chytrý prsten, který už nabízí kromě specializovaných výrobců třeba i korejský Samsung.

Apple Watch už nestačí…

Liknavost k velkým inovacím už zjevně přináší nepříjemnou daň. Nositelné produkty jablečné společnosti za poslední fiskální rok propadly v prodejích o 7 %, čistě Apple Watch zaznamenaly za poslední rok propad dokonce 14 %. Přestože Apple nabízí řešení prakticky pro všechny zákazníky: pro šetřivé Watch SE, základní řadu pro standardní zájemce a pro ty nejnáročnější modely Ultra.

Pro letošní rok nejsou vyhlídky o moc lepší, propad prodejů má pokračovat. I přestože na obzoru jsou velké novinky: další generace Watch SE, 3. generaci Watch Ultra a citelné vylepšení i pro základní řadu hodinek. Podle analytika Marka Gurmana však nelze očekávat, že tyto změní udělají z Apple Watch po 10 generacích znovu obří hit. Naopak úspěch by mohl zaznamenat nový produkt.

Dobře víme, že Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích. Uvedení Vision Pro je vlastně jen předvoj, ideální formou by byly vyloženě brýle, koncepčně něco podobného, jako řešení od Meta ve spolupráci s Oakley nebo Ray-Ban. Nic podobného ale Apple nedokáže vyrobit v nejbližší době, poslední zprávy hovoří o další zmínce až po roce 2027.

Chytrý prsten Apple Ring

Další kategorie, do které by Apple měl skočit co nejdříve, je podle Gurmana chytrý prsten. Je univerzálnější než chytré hodinky (jedno zařízení na sport i do divadla nebo na společenskou akci), pro celou řadu uživatelů příjemnější na nošení, nepotřebuje displej, tudíž vydrží na baterii déle než Apple Watch. A Apple by s nim mohl cílit na konzervativní zákazníky, kteří nechtějí nahradit své (často drahé) chronografy.

Pro zákazníky, kteří chtějí nosit elektroniku na těle primárně kvůli monitoringu sportovních aktivity, je prsten ideální. Nevyžaduje pozornost kvůli notifikacím, nemusíte jej tak často nabíjet a většinu času pracuje pasivně – jen sbírá data, a to často podobná jako chytré hodinky. Jde o odlišná zařízení, proto by Apple měl nabízet obojí, domnívá se Gurman.

Power On: Apple should seriously consider developing a smart ring to give its fitness-tracking wearables push new momentum and widen its market. https://t.co/901ntd0S4M — Mark Gurman (@markgurman) June 29, 2025

Nejde přitom o první zmínku o jablečném prstenu „Apple Ring“. Vloni v srpnu jsme informovali o tom, že si Apple nechal patentovat technologický základ a podobu pro zařízení typu chytrý prsten. Kombinaci s ekosystémem a například propojení s brýlemi Vision Pro pro lepší ovládání zmiňuje Gurman ve svém reportu a zmiňoval to už vloni i server Patently Apple.

„Pokud by Apple vyrobil prsten, lze si představit, že by mu tento produkt poskytl další (obchodní) výhodu (kromě toho, že by byl hluboce integrován do ekosystému společnosti). Možná by mohl sloužit k přesnějšímu ovládání rozhraní náhlavní soupravy Vision Pro nebo k interakci se Siri. Mohl by také spolupracovat s funkcí tap-to-pay nebo sloužit jako karta k otevření dveří. […] Pro Apple se zdá být prosazení prstenů a brýlí dokonalou kombinací příští generace nositelných zařízení,“ napsal Mark Gurman.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.