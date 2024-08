Jeden prsten vládne všem? Apple Ring má umět ovládat celou vaši domácnost

Prsten Apple Ring má umět více věcí než současné chytré prsteny

Kromě sledování zdravotních dat s ním půjde ovládat další zařízení

Důležitou roli by pak mohl hrát i po připojení k headsetu Vision Pro

Dle neustále unikajících patentů je to nad slunce jasné – Apple bude vyvíjet vlastní chytrý prsten. Zařízení, o kterém se hovoří jako o „Apple Ring“, by mělo měřit zdravotní údaje uživatele, monitorovat spánek, anebo umožnit vzdáleně ovládat jak chytrou domácnost, tak další Apple zařízení, včetně třeba chytrých brýlí Apple Vision Pro. Jak by to mělo vypadat v praxi?

Apple má patent na unikátní prsten

Hlavní rozdíl oproti konkurenci – kterou představuje Oura, Ultrahuman či po novu i korejský Samsung – by měl být v tom, že nepůjde jen o alternativu chytrých hodinek. To je dost možná největší slabina nedávno představeného Galaxy Ringu od Samsungu, který de facto replikuje funkce hodinek Galaxy Watch a nepřináší nic navíc.

Tyto fitness funkce by měly být samozřejmostí i pro Apple Ring. Tím ale výčet zajímavých funkcí nekončí. Uživatel s nasazeným prstenem by mohl gesty na dálku ovládat jiná zařízení, ať už jde o iPad, Mac nebo reproduktor HomePod.

„V jiných scénářích může systém využívat jedno nebo více elektronických zařízení ke shromažďování vstupů od uživatele za účelem řízení provozu jednoho nebo více elektronických zařízení. V tomto typu scénáře může uživatel například zadat vstup jednomu zařízení, který způsobí, že jedno nebo více dalších zařízení provede určité akce,“ stojí přímo v popisu patentu, jak jej zveřejnil server Patently Apple.

Za zmínku určitě stojí i využití pro brýle Vision Pro, respektive jakoukoliv další chytrou náhlavní soupravu, kterou Apple představí. Dle patentu by se prsten spojil s brýlemi a ty by díky umístění na ruce sbíraly lepší odezvu při ovládání gesty rukama.

Jak u patentů bývá zvykem, v žádném případě není jisté, že prsten bude podporovat zmíněné funkce. Jistojistá není pochopitelně ani samotná budoucí existence prstenu Apple Ring.