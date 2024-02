Kdo byl první? Unikátní příslušenství po vzoru Samsungu vyvíjí také Apple

Kromě Samsungu chystá svůj chytrý prsten také Apple

Spekuluje o tom korejský server s odkazem na vlastního insidera

Apple Ring by však měl dorazit výrazně později než produkt od Samsungu

Zdá se, že věk prstenů započal. To není citát z Tolkienovy ságy Pán prstenů, to je spíše prognóza poukazující na to, jak výrobci mobilních telefonů pohlíží na trh se zdravotně laděným příslušenstvím. V lednu oznámil korejský Samsung, že pracuje na projektu chytrého prstenu Galaxy Ring. A teď to vypadá, že ho vyzve odvěký soupeř z Cupertina.

Apple chystá vlastní prsten

Zpráva korejského portálu ET News odhaluje nějaké bližší informace o prstenu od Samsungu, jakož i poukazuje na skutečnost, že vlastní podobný projekt rozjel před časem i Apple. Jejich zařízení tohoto typu se má jmenovat Apple Ring (zatím neoficiální název) a výrobce si pro účely chytrého prstenu podal již několik patentů.

„Apple urychluje vývoj Apple Ringu tím, že si jeden po druhém registruje patenty týkající se chytrých prstenů. V listopadu loňského roku podal u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO) přihlášku patentu,“ uvádí zpráva ET News.

Korejský zdroj přitom odkazuje na vlastního anonymního informátora. Ten uvádí: „Vzhledem k tomu, že společnost Apple již několik let soustavně vydává patenty související s chytrými prsteny, zdá se, že se blíží přípravy pro komerční uvedení.“

Galaxy Ring už v létě

Pakliže se tyto spekulace potvrdí, znamenalo by to, že Samsung bude mít v souboji o nejlepší chytrý prsten velkého soupeře. Již nyní platí za hvězdu v tomto odvětví americká firma Oura Ring, popřípadě prsteny Ultrahuman, které jsou k dispozici i na českém trhu. Svou vlastní alternativu chytrého prstenu představila letos i značka Amazfit.

Není jasné, kdy dojde k oznámení prstenu Apple Ring. Nicméně ET News spekuluje, že Galaxy Ring bude v širších souvislostech představen v druhé polovině července na eventu Unpacked. Nabídnout má pokročilé funkce, jako je měření spánku, proudění krve, EKG a chybět nemají ani funkce spojené s umělou inteligencí.

