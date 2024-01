Chytrý prsten pro šetřivé? Amazfit Helio Ring je nový nenápadný gadget

Amazfit uvedl vlastní chytrý prsten jménem Helio Ring

Zaměřuje se na uživatele nadšené do sportování

Cena zatím známá není, ale produkty Amazfit často útočí právě cenou

Čínská společnost Amazfit, která spadá pod křídla Xiaomi, představila na právě probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas několik zajímavých vychytávek a gadgetů pro každodenní nošení. Amazfit, jak známo, se snaží zaujmout hlavně agresivní cenou. Bude se to týkat i chytrého prstenu Helio Ring?

Chytrý prsten Amazfit

Nových prsten od čínského výrobce je zhotoven z titanové slitiny, která je údajně přívětivá pro lidskou kůži. K mání je prakticky jen jedna barva, a to přírodní titanová. Na výběr je pak ze dvou velikostí: 10 nebo 12, tloušťka samotného prstenu je jen 2,6 milimetru a váží 4 gramy.

Z vnitřní části nabízí několik zdravotních snímačů, včetně těch na sledování spánku, monitoring srdečního tepu a hladiny kyslíku v krvi. Amazfit se hodně chlubí senzorem pro měření aktivity kůže (EDA). Díky tomu může dle chování kůže (teplota, pocení) rozklíčovat vaše emoce a přizpůsobit tomu doporučení ohledně tréninku.

Prsten můžete používat jako samostatné chytré zařízení, anebo jej propojit s hodinkami a používat obě zařízení podle potřeby. Pro plné využití však budete potřebovat aplikaci Zepp Aura, která pracuje s umělou inteligencí a nabídne vám expertizu založenou na datech, která prsten posbírá. Aplikace běžně vyjde na 69 dolarů ročně (asi 1 600 korun), zákazníci prstenu však dostanou první tři měsíce zdarma.

Neznáme cenu ani výdrž

Amazfit stále nezmínil několik klíčových prvků, jako je třeba výdrž. U konkurenčních zařízeních tohoto typu jsme zvyklí na výdrž mezi 5 a 10 dny. Je však pravděpodobné, že se Amazfit zaměřil právě na to a bude chtít zákazníkům nabídnout výrazně lepší výdrž.

Informace chybí také co do ceny a dostupnosti. Amazfit představil produkt na americkém trhu, kde jde o celkem silného hráče. V tuto chvíli však není jasné, jestli se prsten Helio Ring podívá i do Evropy či do jiné části světa. Malou nápovědou může být fakt, že u nás není dostupná aplikace Zepp Aura, kterou Amazfit k prstenu nabízí.