Kdy dorazí Galaxy Ring? Samsung omylem propálil termín

Chytrý prsten od Samsungu dorazí v druhé polovině letošního roku

Nejčastěji skloňovaným termínem je polovina letních prázdnin

Prsten bude sloužit zejména ke shromažďování informací o zdraví a wellness

Samsung v polovině letošního ledna představil novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S24, a při této příležitosti vypustil do světa malou ochutnávku zbrusu nového nositelného příslušenství – chytrého prstenu Galaxy Ring. Zatím jsme se dočkali jenom několikavteřinové upoutávky bez bližších detailů, nicméně vše nasvědčuje tomu, že prsten by měl jít do prodeje ještě v letošním roce.

Premiéra společně se skládačkami?

Kdy bude Galaxy Ring představen nepřímo prozradil Daniel Seung, který pracuje na pozici globálního šéfa B2B sekce nositelné elektroniky ve společnosti Samsung. Ten na síti LinkedIn prozradil, že Samsung nový nositelný produkt pro zdraví wellness dorazí v druhé polovině roku 2024, což znamená někdy mezi letošním červencem a prosincem.

V úvahu přichází několik termínů, ovšem tím nejskloňovanějším je polovina léta, kdy Samsung obvykle představuje nové ohebné smartphony Galaxy Z Fold a Z Flip. K této příležitosti korejský gigant pořádá velkou akci Galaxy Unpacked, tudíž dává smysl představit nový prsten právě na ní, a neodbýt jeho premiérou pouze tiskovou zprávou.

O funkcích Galaxy Ring zatím nic známé není, avšak leccos se dá odhadnout pohledem na konkurenci. Samsung bude nepochybně svůj prsten představovat jako doplněk pro přesnější měření zdravotních funkcí, především tepu, spánku, stresu apod. Jeho výhodou budou malé rozměry, které mohou přilákat ty zákazníky, jimž z jakýchkoliv důvodů nevyhovují chytré náramky a hodinky.

Redakce serveru SamMobile rovněž spekuluje o využití prstenu ve virtuální a rozšířené realitě. Samsung totiž údajně chystá na letošní rok i svoji náhlavní AR/VR soupravu, která by měla konkurovat jablečným brýlím Vision Pro. Prsten by tak mohl najít využití i jako doplňkový ovladač k této soupravě, nebo by mohl být pomocníkem pro lepší sledování rukou. Ani v tomto případě však nevíme, kdy se chytrých brýlí od Samsungu dočkáme – jejich představení na letní akci Galaxy Unpacked nedává příliš velký smysl, neboť by Samsung zbytečně tříštil pozornost od ostatních novinek.