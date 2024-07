Samsung Galaxy Ring oficiálně: našlapaný chytrý prsten s jedním velkým nedostatkem

Samsung dnes oficiálně představil chytrý prsten z titanu Galaxy Ring

Změří vám kroky, teplotu, tep a spoustu dalších hodnot, ve spojení s telefonem dokonce poskytne informace o chrápání

Cena byla stanovena na 449 eur, velkým nedostatkem je nedostupnost na českém/slovenském trhu

Chytré prsteny jsou momentálně v rámci segmentu nositelné elektroniky v kurzu. Patrně nejočekávanějším novým přírůstkem do tohoto odvětví byl Galaxy Ring od Samsungu, který si sice svou částečnou premiéru odbyl už začátkem letošního roku při veletrhu MWC v Barceloně, avšak o funkcích či ceně jsme se bohužel nic nedozvěděli. To se s dneškem mění, jelikož na Unpacked eventu v Paříži, kam dostala pozvánku i naše redakce, došlo ke kompletnímu odhalení.

Galaxy Ring bude dostupný třech barevných variantách – ve zlaté, stříbrné a černé. Šířka prstenu je 7 mm, tloušťka 2,6 mm. Hmotnost se bude pohybovat v rozmezí od 2,3 do 3 gramů (podle velikosti). Galaxy Ring je vyrobený z titanu, což se bohužel promítlo i do vyšší pořizovací ceny. Nechybí stupeň krytí IP68, zajišťující kompletní odolnost vůči vniknutí vody a prachu.

Spousta senzorů a praktické pouzdro

Galaxy Ring půjde do prodeje v celkem devíti různých velikostech, takže by měl „sednout“ prakticky každému. Zajímavá je ale informace, že od velikosti se bude odvíjet i výdrž na jedno nabití. Samsung slibuje až 7 dní na jedno nabití, což by byla mezi konkurenčními prsteny jako je Oura, Ultrahuman Ring Air či RingConn vůbec nejlepší hodnota. Nejmenší varianta prstenu dostane 18mAh baterii, největší pak 23,5mAh. Velikost interní paměti je 8 MB, což pro průběžné ukládání naměřených hodnot zcela dostačuje.

Součástí balení je i praktické dobíjecí pouzdro s akumulátorem o kapacitě 361 mAh, ve kterém se prsten z nuly na sto dobije za přibližně 80 minut. Prstýnek je vybavený celou plejádou senzorů – akcelerometr, měření teploty kůže, PPGO, 2PD, 2LED(G), 2VCSEL(R,IR). Komunikaci s telefonem zajišťuje protokol Bluetooth 5.4 LE.

Chytré prsteny mají oproti chytrým hodinkám několik výhod, přičemž tou hlavní je jejich velikost a tvar. Uživateli prsten při spaní či jiných aktivitách nepřekáží, tudíž může shromažďovat data kontinuálně a navíc přesněji, neboť u prstenu nijak nezáleží na tom, jak si jej zrovna utáhnete. Přinášíme vám také několik exkluzivních fotografií českého prostředí aplikace Samsung Health s připojeným prstenem Galaxy Ring včetně ukázky měřených metrik.

Veškerá naměřená data a poznatky se integrují do aplikace Samsung Health. Galaxy Ring dokáže podrobně monitorovat spánek a díky umělé inteligenci a získaných dat vám pomůže vytvořit si lepší spánkové návyky. Vedle skóre spánku a analýzy chrápání (ve spojení s připojeným telefonem a jeho mikrofony) poskytuje nové spánkové metriky, jako jsou pohyby během spánku, latence spánku, srdeční a dechová frekvence. Pomocí funkce Sledování cyklu, založené na nočním monitorování teploty kůže, mohou ženy lépe sledovat menstruační cyklus.

Galaxy Ring nabízí průběžné každodenní sledování kondice a můžete vás informovat o stavu vašeho srdce. Tato funkce okamžitě ohlašuje neobvykle vysokou nebo nízkou tepovou frekvenci v reálném čase prostřednictvím aplikace Samsung Health. Pomocí funkce měření tepu v reálném čase můžete získat další podrobnosti o srdeční aktivitě, včetně počtu tepů za minutu, času začátku a doby trvání. Stejně jako jiné prsteny, i Galaxy Ring díky integrovanému akcelerometru dokáže počítat vaše denní kroky a rozpoznat běh.

Pro měření sportovních aktivit se nicméně prsteny všeobecně příliš nehodí, jelikož nedokáží poskytnout tak přesné výsledky, jako chytré hodinky s integrovanou GPS. Jinými slovy, běhání bych s Galaxy Ring raději neměřil, ale pro orientační sledování ušlých kroků, srdeční aktivitu a měření spánku poslouží perfektně.

V případě, že byste prsten někam odložili, můžete jeho polohu vyhledat skrze aplikaci Samsung Find, avšak pouze pokud se bude nacházet v dosahu Bluetooth vašeho telefonu.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Ring se bude prodávat pouze v Anglii, Francii a Německu za 449 eur, což je v přepočtu zhruba 11 490 Kč. Všechny funkce budou dostupné bez jakéhokoliv dalšího předplatného, což je oproti prstenu Oura příjemný benefit. V České republice ani na Slovensku se s ním zatím nepočítá, nicméně podle informací, které má naše redakce k dispozici, je ve hře možnost, že by se u nás začal prodávat v posledním kvartále letošního roku, pravděpodobně během prosince.

Pokud se vám nechce čekat a přemýšlíte, že byste si Galaxy Ring koupili právě v Německu a používali jej v Česku, pak vám bude fungovat. Jen k němu nebudete mít žádnou servisní podporu a případné reklamace byste museli řešit v zemi, ve které jste prsten zakoupili.