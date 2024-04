Průvodce chytrými prsteny: jaké obsahují technologie, jak fungují a který vybrat?

Chytré prsteny se v poslední době stávají extrémně populárním příslušenstvím

Podívali jsme se na to, jaké obsahují technologie a k čemu všemu je můžete využít

Představíme vám tři nejlepší produkty na trhu, ze kterých si vybere naprosto každý

Trh s chytrými prsteny v posledních měsících zažívá obrovský boom. Průkopníkem v tomto odvětví byla finská společnost Oura, která vznikla už v roce 2013. O čtyři roky později na trh uvedla první generaci svého prstenu. V průběhu let se začali přidávat i další hráči, výrazným konkurentem je například britsko-indický startup Ultrahuman či čínský RingConn.

Také Samsung zde vycítil příležitost a v průběhu letošního roku vyplní své mobilní portfolio zbrusu novým produktem, a to několikrát poodhaleným chytrým prstenem Galaxy Ring, který má velkou šanci tuto kategorii produktů ještě více zpopularizovat. Samsung zatím neprozradil, jaké funkce jeho prsten dostane, dá se ale předpokládat, že napodobí firmy, které již chytré prsteny několik let vyrábějí.

Samsung není jediným, kdo se do tohoto segmentu chystá vstoupit. Vzhledem k množství podaných patentových přihlášek o vlastním prstenu přemýšlí také Apple. Přestože je tento trh oproti chytrým hodinkám stále velmi malý, je mu predikována zářná budoucnost. Analytická agentura Business Research Insight odhaduje, že v roce 2031 trh s chytrými prsteny vygeneruje tržby ve výši 260 miliard korejských wonů (asi 4,5 miliardy korun), loni to přitom byla pouze desetina.

Velká data z malých senzorů

Chytré prsteny principiálně slouží ke sběru podobných informací jako chytré hodinky či náramky, avšak oproti nim dávají uživateli větší svobodu – na ruce tolik nepřekáží a zpravidla bývají kompletně vodotěsné, takže je uživatel nemusí svlékat během spánku nebo plavání, a díky tomu se neochudí o data z těchto aktivit. Skvěle se hodí i jako trackery spánku, protože spát s prstenem na ruce je výrazně pohodlnější, než s hodinkami.

Limitující je pochopitelně velikost – do titěrného prstenu není možné dostat všechny technologie, které známe z chytrých hodinek, takže na některé funkce musíme (v současnosti) zapomenout, ať už je to buzení vibracemi, placení nebo sledování polohy. Na druhou stranu spousta ale existuje stále spousta senzorů, které se do zařízení velikosti prstenu vejdou, a dokáží shromažďovat spoustu užitečných dat. Mezi ty nejpoužívanější patří tyto:

Fotopletysmografický senzor (PPG) – prozařuje pokožku světlem a měří změny průtoku krve, z čehož lze vyčíst tepovou frekvenci a hladinu kyslíku v krvi

– prozařuje pokožku světlem a měří změny průtoku krve, z čehož lze vyčíst tepovou frekvenci a hladinu kyslíku v krvi Akcelerometr / gyroskop – vnímá změny pohybu, a díky tomu dokáže počítat ušlé kroky, popřípadě pohyb během spánku. Z dat lze přibližně počítat ušlou vzdálenost a spálené kalorie

– vnímá změny pohybu, a díky tomu dokáže počítat ušlé kroky, popřípadě pohyb během spánku. Z dat lze přibližně počítat ušlou vzdálenost a spálené kalorie Senzor elektrodermální aktivity (EDA) – měří produkci potu, a na základě toho vyhodnocuje úroveň stresu a emocí

– měří produkci potu, a na základě toho vyhodnocuje úroveň stresu a emocí Senzor periferní saturace kyslíkem (SpO2) – odhaduje množství kyslíku v červených krvinkách

– odhaduje množství kyslíku v červených krvinkách NTC termistorový senzor – sleduje změny tělesné teploty

Nashromážděná data z jednotlivých senzorů slouží k vytvoření ucelenějšího obrázku o uživatelově zdraví, popř. o jeho sportovních aktivitách. Stejně jako u chytrých hodinek obvykle nejde o exaktní hodnoty, důležitější informace uživatel získá z grafů vývoje čase a trendů. Když vám chytrá aplikace na základě dat z prstenu prozradí, že se vám bezdůvodně zvýšila průměrná tepová frekvence nebo obvyklá tělesná teplota, je to pravděpodobně známka o tom, že se o vás pokouší nějaká nemoc.

Procesor a konektivita

Aby mohly zmíněné senzory poskytovat smysluplná data, musí být řízena mikroprocesorem. Ten nemusí mít kdovíjaký výkon, jeho úkolem je zejména převod informací získaných z jednotlivých senzorů do jedniček a nul. Kromě toho tato jednotka také zabezpečuje správu napájení prstenu a také ovládá veškeré vstupy a výstupy.

Nepochybujeme, že se dříve či později objeví i prsten s informačními diodami či titěrným displejem, což bude vyžadovat alespoň základní výpočetní schopnosti. O komunikaci s okolním světem se stará výhradně technologie Bluetooth, existují ale i prsteny vybavené NFC čipem pro mobilní placení a další interakce, například odemykání dveří, o kterých se více dočtete v závěru článku.

V těle prstenů se pochopitelně nachází i titěrný akumulátor, který mikroprocesor a veškeré senzory napájí. Vzhledem k velikosti prstenu je nutné počítat s nižší kapacitou, nicméně díky absenci displejů, vibračních motorků, hladové GPS apod. obvykle výdrž prstenů osciluje okolo jednoho týdne. A to vlastně není vůbec špatná hodnota – některé chytré hodinky je například nutné dobíjet co dva dny.

Dobrá aplikace je základ

Klíčovým prvkem je pochopitelně aplikace pro smartphone, neboť prsteny nejsou vybavené žádným displejem zprostředkovávajícím informace ani vibračním motorkem, který by se využíval pro notifikace. Skrze mobilní aplikaci uživatel prsten nastavuje, navolí si své osobní cíle, a především pak sleduje naměřená data – zdraví, spánek či sport. Uživatel obvykle dostává veškerou plejádu dat zdarma, ovšem některé firmy (například Oura) vám bez placení dá pouze absolutní základ a podrobnější statistiky si již musíte zakoupit v rámci předplatného ve výši 150 Kč měsíčně.

Oura i UltraHuman poskytují v současné době nejpřesnější měření a především mají nejlépe zpracované aplikace, respektive dokáží nejlépe pracovat s naměřenými daty a dávat je do souvislostí. Například Ultrahuman vás umí na základě dat o tom, kdy chodíte spát, upozornit, kdy je vhodný čas dát si poslední nápoj obsahující kofein. RingConn, který je z celého trojlístku prstenů nejlevnější, rovněž měří poměrně přesně, nicméně aplikace ve srovnání s konkurencí zatím dost zaostává.

Ultrahuman navíc jako jediný nabízí aplikaci v češtině, nicméně občas narazíte na úsměvné či strojové překlady. I tady tedy prostor pro optimalizaci je. Oura i RingConn mají aplikace zatím v angličtině. V dohledné době pro vás chystáme porovnání prstenů Ultrahuman Ring Air a RingConn, které aktuálně testuje náš šéfredaktor Jirka Hrma.

Dávají chytré prsteny smysl?

Rozhodně ano. I když tento trh teprve vzniká a jako u jiných odvětví platí, že pionýři to zkrátka nemají lehké, spotřebitelé dávají jasně najevo, že o tento typ produktů mají zájem. Chytrý prsten může být dobrým pomocníkem, neboť dokáže kontinuálně získávat data o uživatelově zdraví a aktivitách, aniž by mu jakkoliv překážel. Rozhodně jsou skvělé pro měření kroků, srdečního tepu, teploty během dne, a také pro monitoring spánku. Naopak pro měření sportovních aktivit se vyloženě nehodí a tady je rozhodně lepší sáhnout po chytrých hodinkách.

Technologie chytrých prstenů je zatím v plenkách, avšak nepochybně se bude dále rozvíjet a jejich výrobci budou nacházet stále nové a nové scénáře použití. Spekuluje se, že Samsung svůj prsten začlení do ekosystému SmartThings, ve kterém by mohl sloužit k ovládání chytré domácnosti. Pravděpodobně nikoliv k přímému ovládání okolních produktů, ale k vytváření různých rutin – například když vejdu s nasazeným prstenem na toaletu, rozsvítí se světlo. Nevylučujeme ani sofistikovanější ovládání gesty či poklepáními.

Podpora Aplikace v češtině Výdrž Doba nabíjení Cena Kde koupit? Oura Ring Android, iOS ne 5 až 6 dnů 78 minut 8 350 Kč + 150 Kč/měsíčně oficiální web Ultrahuman Ring Air Android, iOS ano

(s drobnými chybami) 4 až 5 dnů 117 minut 8 200 Kč, 9 490 Kč oficiální web, Alza.cz RingConn Android, iOS ne 6 dnů 88 minut 6 500 Kč oficiální web

Dá se předpokládat, že s každou novou generací dojde ke zdokonalování senzorů, a tím pádem i k získávání relevantnějších dat, tudíž by pak prsteny mohly spolehlivě fungovat samostatně bez pomoci dalších nositelných zařízení.

Nejlepší chytré prsteny: aktuální nabídka

Pokud v současné době přemýšlíte o nákupu chytrého prstenu, v podstatě můžete vybírat ze třech produktů. Jak jsem již nakousl v úvodu, nejdéle je na trhu prsten Oura, aktuálně již ve své čtvrté generaci (recenze). Oura je nejdražší, pořizovací cena prstenu je 329 eur (cca 8 350 Kč) a následně je ještě nutné počítat se zmíněným měsíčním předplatným ve výši 5,99 eur (150 Kč).

Na popularitě v poslední době obrovsky nabírá konkurenční Ultrahuman Ring Air, který vyjde na 349 dolarů, což je zhruba 8 200 Kč, ale pouze pokud jej objednáte přímo skrze oficiální e-shop výrobce, kde se doba dodání pohybuje okolo 5 až 7 dní. V případě, že se vám nechce čekat, najdete Ultrahuman Ring Air také na Alze, nicméně za podstatně dražších 9 490 Kč. Právě prsten od značky Ultrahuman vám za redakci v současné době můžeme doporučit jako vůbec nejlepší volbu co se týče poměru ceny & výkonu.

Vůbec nejlevněji vychází prsten RingConn Smart Ring, který se skrze oficiální e-shop prodává za 279 dolarů, což je zhruba 6 500 Kč. Podle našich prvních testů RingConn měří poměrně přesně, ale daní za nižší cenu je jednoznačně nejslabší zpracování mobilní aplikace. Autoři na ni neustále nicméně pracují a prakticky každé dva týdny přichází aktualizace, která přidává nějaké novinky. Naposledy to bylo například měření sportovních aktivit.

Ať už si vyberete prsten Oura, Ultrahuman Ring Air či RingConn Smart Ring, u všech tří je zajištěna kompatibilita jak s iPhonem (iOS), tak také s telefony vybavenými operačním systémem Android. Během letošního léta uvede na trh svůj chytrý prsten také Samsung. U něj se ale prozatím počítá pouze s podporou Androidu, majitelé iPhonů jej bohužel nebudou moci využívat. Minimálně ne prvních několik měsíců po uvedení.

Placení chytrým prstenem?

Na Indiegogo neustále vznikají nové projekty, velmi zajímavě vypadá například Ring One, u kterého autoři slibují i podporu NFC plateb, což by . V případě, že se vám myšlenka placení prstenem líbí a nepotřebujete měřit žádné tělesné aktivity, jeví se jako zajímavý produkt Twinn Ring, který se prodává za zhruba 1 830 Kč. Značka má ve svém portfoliu dokonce i ozdobný náramek s NFC, kterým lze platit, ale aktuálně je už několik týdnů vyprodaný.