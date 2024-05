Prsten od mBank a NiceBoy: revoluční způsob placení na českém trhu má bezpečnostní trhliny

Společnost NiceBoy ve spolupráci s mBank nabízí první oficiálně dostupný platební prsten na českém trhu

Do září bude exkluzivní pro klienty této banky, a to za 1 249 Kč včetně DPH

1 000 nejaktivnějších a 1 000 nových klientů mohou získat prsten NiceBoy One za symbolickou 1 korunu

Bankovní společnost mBank ve spolupráci s výrobcem příslušenství NiceBoy a vydavatelem karet MasterCard představila coby první společnost podnikající na českém trhu technologii platebního prstenu s NFC. Prsten bude v první vlně k mání pouze klientům mBank, někteří aktivní platiči budou moci dokonce prsten NiceBoy One získat v rámci losování za 1 korunu.

NiceBoy One: platební prsten mBank

Současný trend chytrých prstenů dokazuje, že o toto zařízení je velký zájem; podobně, jako tomu bylo kdysi u chytrých hodinek. NiceBoy proto začíná nabízet svůj první chytrý prsten. Ačkoliv s onou chytrostí je třeba být opatrný – jeho jediná funkce je, že má v sobě NFC čip, který se pomocí aplikace NiceBoy Pay spáruje s vaší platební kartou a můžete přes něj provádět bezkontaktní platby.

Využití najde prakticky všude, funguje totiž podobně jako další nositelná elektronika, kterou máte pořád u sebe. Zaplatit s aktivovaným prstenem můžete v obchodě, v restauraci, samozřejmě i kdekoliv v zahraničí, ale hodit se bude třeba i na místech, kam obvykle nechcete nosit jiné přístroje, kupříkladu koncerty, plovárny nebo aquaparky.

Zařízení je zhotoveno z keramiky, nabízeno je ve třech variantách: lesklá bílá, lesklá černá a matná broušená černá. Výrobce dle vlastních slov zajišťuje odolnost proti pádům i vodě (včetně chlorované bazénové vody) a placení probíhá čistě přiložením prstenu k terminálu na vzdálenost 1–3 centimetry.

Bezpečnost? Bohužel jen jako platební karta

Zástupci NiceBoy i mBank označují jejich prsten za „platební kartu na prstu“. To znamená, že používání je maximálně pohodlné: stačí přiložit. U plateb do 500 korun bude platba provedena bez nutnosti zadávat do terminálu PIN, u plateb nad 500 korun už musíte naťukat číselnou kombinaci. Jednoduché řešení.

Je ale i bezpečné? Ne tak docela. Jednoduše by se totiž nošení prstenu dalo přirovnat k tomu, kdybyste nosili na přívěsku na krku svou platební kartu. Ano, můžete ji kdykoliv využít, ale musíte počítat s riziky. Prsten můžete například vytratit venku nebo v restauračním zařízení. V takovém případě existuje ruční brzda v podobě dočasné či úplné blokace prstenu přes zmíněnou aplikaci NiceBoy Pay.

Rizik je ale víc. V extrémním případě se můžete stát obětí podvodníků, kteří budou v metru, tramvaji, nebo na rušných kulturních akcích chodit s bezdrátovým platebním terminálem a „pípat“ od nicnetušících lidí nízké platby. Je důležité upozornit, že proti tomu prsten nenabízí žádnou ochranu, na rozdíl od chytrých hodinek či telefonu.

Výrobce také zatím nijak nevyřešil to, pokud se klienti banky rozhodnou, že nechtějí třetí straně (NiceBoy) sdělovat údaje ke své platební kartě. V takovém případě prsten spárovat s kartou nejde.

Dostupnost a cena

Dle oficiálních informací bude má na prsten NiceBoy One dočasnou exkluzivitu bankovní společnost mBank s necelým 1 milionem klientů, a to do září letošního roku. Výrobce však odmítl komentovat to, s jakými dalšími bankami zvažuje spolupráci.

Pro klienty mBank bude prsten k dostání od 10. června za cenu 1 249 Kč včetně DPH. Zároveň banka nabízí možnost nejaktivnějším klientům, kteří platí bezkontaktně pomocí hodinek nebo mobilu, zařadit se do slosování, na jehož konci vybere 1 000 z nich, kteří budou moci získat prsten za symbolickou 1 korunu. Stejný počet nových zákazníků se může zařadit do slosování o prsten za 1 korunu.