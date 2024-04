Gadget týdne: prsten Twinn má jen jednu funkci, přesto může být hitem

Prsten Twinn je pro všechny, kteří chtějí platit v terénu, ale nechtějí hodinky

Jde o chytrý prsten s jedinou funkcí, a sice možností platit pomocí karty ze služby Curve

Cena je 1 824 korun, dodání do Česka vás vyjde na další 3 stovky

Nový týden a nový článek o zajímavém gadgetu pro každého. Na rozdíl od chytré inspekční kamery z minula, dnešní vychytávka je doslova pro každého. Jde totiž o zajímavý hybrid chytrého prstenu, který není tak docela chytrý, spíš je úplně hloupý. S výjimkou jedné funkce, kterou zase nemá nikdo jiný z velkých výrobců chytrých prstenů.

Twinn: prsten na placení

Prstýnek Twinn je vlastně docela normální prsten, přičemž chytrý z něj dělá pouze jedna – stále celkem unikátní – funkce. Jde totiž o speciální segment chytrých prstenů, se kterými můžete provádět bezkontaktní platby.

Co se týče designu: je to prsten. Konstrukce je tedy logicky určená pro nasazování na váš prst. Twinn je nabízen v 9 velikostech (velikost 5 až 13) a z oficiálního webu si můžete pořídit za cenu kolem stovky speciální vzorkovník. Anebo si jej doma vytisknout z papíru a vyzkoušet, jaká velikost vám bude padnout.

Na výběr jsou pak tři barevné varianty. Základní keramická černá, keramická bílá a mírně nekonvenční, ale o to zajímavější dřevěná z olivovníku. Důležité je také připomenout, že dvě poslední zmíněné mají mírně vystouplejší, oblejší tvar, zatímco černá je víc plochá, čímž víc připomíná klasické chytré prsteny Oura či Ultrahuman.

Jedna jediná funkce

Nazývat prsten chytrým je tak trochu na hraně. Má jednu velmi chytrou funkci, nic jiného ale neumí. Tou je možnost bezkontaktního placení přes čip uvnitř prstenu. Klíčovým prvkem je pak aplikace Twinn, kterou si můžete nahrát do vašeho telefonu (Android i iPhone) a přes kterou si do prstenu nahrajete data k platební kartě.

Twinn je sice firma z Velké Británie, placení jejich prstenem však funguje ve všech zemích, kde se k placení používají bezkontaktní (tzv. přikládací) NFC terminály. Všechnu „magii“ pak zajišťuje právě NFC čip v prstenu, není tedy potřeba žádná baterie ani další komponenty. Čip se zaktivuje po přiblížení k terminálu, podobně jako u vaší platební karty.

Jediným zádrhelem je fakt, že přes aplikaci Twinn můžete do prstenu přidat pouze kartu ze služby Curve. Ta je pochopitelně dostupná i v Česku, její služby využívá pro placení ve svých telefonech například Huawei. Případný zájemce však musí udělat tento krok navíc, a to si buď založit novou kartu Curve, anebo si založit účet a do Curve přidat svou kartu od tuzemské banky.

Výrobce tvrdí, že jde o bezpečné a funkční řešení. Prsten nevyžaduje žádné nabíjení, žádnou velkou péči, je navíc odolný vůči vodě i prachu. Zařízení je vlastně vhodné pro kohokoliv, kde chce mít možnost platit malým zařízením na svém těle, ale nechce nosit chytré hodinky nebo si nechat nastřelit NFC čip přímo pod kůži.

Cena a dostupnost

Britská firma Twinn sice není jediná, kdo nabízí tyto chytré/hloupé prsteny, které umí platit a jen to. Za zmínku určitě stojí i americký Quantic nebo japonský Evering. Dostupnost těchto konkurentů v Evropě je však omezená. Chytré prsteny klasického střihu pak placení aktuálně nenabízí. Snad jen americká Oura na tuto funkci láká, zatím je ale pouze ve vývoji.

Naproti tomu prsten Twinn můžete mít hned. Pořídit jej můžete přímo z oficiálních stránek výrobce, které nabízí dopravu i do Česka a dokonce nabídnout i převod ceny na naší měnu. Za prsten zaplatíte 1 824 korun včetně DPH, nehledě na vybranou variantu. Standardní doprava pak vyjde na dalších 301 korun.

Twinn ještě garantuje možnost vrácení peněz do 90 dnů, a to zcela bez udání důvodů – může jít o špatnou velikost, nevhodnou variantu, anebo se vám zařízení prostě přestane líbit. Kromě prstenů nabízí i svůj náramek s funkcí NFC placení, který pracuje na stejné bázi. Ten je vyroben z veganské kůže a vyjde na 1 976 korun včetně DPH.