Gadget týdne: chytrý tracker pro vašeho mazlíčka dokáže odhalit arytmii

Chytré příslušenství Minitailz chce dávat pozor na vašeho psa

Při umístění na obojek dokáže snímat srdeční tep nebo dechovou frekvenci

Potěší i příjemnou cenou 99 eur, dalších 129 eur ale „vysolíte“ za předplatné

Chytrá nositelná elektronika, tzv. wearables, už totálně pronikla do mainstreamu. U lidí kolem sebe můžete potkávat hodinky, bezdrátová sluchátka, všelijaké náramky, prsteny a další. Pomyslel ale někdo na vaše domácí zvířecí mazlíčky? V dnešním vydání seriálu Gadget týdne se podíváme na unikátní sledovací zařízení, které měří všechny hodnoty známé z chytrých hodinek, ale u vašeho psa.

Náramek pro psa

Vychytávka se jmenuje Minitailz a vyrábí ji francouzská společnost Invoxia. Ta se úzce specializuje na lokátory různého typu, ať už pro vaše kolo, motocykl, automobil, anebo mazlíčky. Se svým psím trackerem Minitailz firma zabodovala na veletrhu CES 2024 a nyní se chce zarýt do paměti koncovým zákazníkům.

Minitailz se vlastně profiluje jako zařízení, které snoubí schopnosti zdravotního monitoringu vašeho mazlíčka, ale také GPS trackeru, díky kterému budete mít vždy představu o tom, kde váš pes je a jak se mu daří. Výrobce se nezdráhá ani celkem silných vyjádření, například že monitoring srdečního tepu dokáže u vašeho chlupatého kamaráda včas odhalit riziko srdeční příhody.

Do každého obojku

Ještě než se vrhneme na rozbor funkcí, podíváme se na design. Na něm je toho zajímavého jen velmi málo – jde o tuctovou černou krabičku. Nabízí však šikovnou možnost uchycení do prakticky jakéhokoliv obojku díky speciálnímu kovovému oku, které se s Minitailz dodává.

Co je možná potenciální problém, snímač je docela velký a těžký, takže se určitě nebude hodit ke každému pejskovi. Rozměry 59 × 30 × 23 milimetrů a hmotnost 37 gramů odpovídají využití spíše u středních a větších plemen. U menších psů by mohl chytrý náhrdelník vadit a zvíře by si na něj těžko zvykalo.

Jinak co se týče konstrukce, zařízení je z plastu, ale Invoxia uvádí, že je vyrobeno s vědomím, že bude sloužit mazlíčkům. Proto by mělo v pohodě odolat nástrahám psího života. Kromě toho nechybí certifikace IP67 (ponoření do metrové hloubky na 30 minut) a garance bezproblémového fungování při venkovních teplotách mezi 0 a 40 °C.

Mazlíček v péči chytrého náhrdelníku

Nyní již k funkcím, které Minitailz umí. Při správném umístění na krku vašeho čtyřnohého souputníka snímá srdeční tep (s 99% přesností) a dechovou frekvenci (s 97% přesností). Dle toho vyhodnocuje, jak na tom pes je zdravotně a případně může predikovat i jisté problémy, například arytmickou fibrilaci síní, anebo doporučit návštěvu veterináře.

Výrobce se chlubí i využitím umělé inteligence. Ta dokáže rozpoznat, když pes běhá, když štěká, když se s ním mazlíte, popřípadě když konzumuje potravu, a zapojuje tyto události do celkového přehledu o zdravotním stavu.

V neposlední řadě disponuje čipem GPS a technologií LTE-M, díky čemuž nabízí komplexní informace o poloze vašeho mazlíčka. To využijete v případě, kdy vaše domácí zvíře tráví čas na zahradě, necháváte jej volně pobíhat po parku nebo při nešťastné nehodě, kdy se vám zaběhne.

Kromě zmíněné konektivity využívá Minitailz Bluetooth 5.3 a Wi-Fi pro připojení k vašemu telefonu a zrcadlení sebraných dat. Uvnitř pak nabízí 500mAh baterii, která umožňuje náramku zůstat v chodu až 15 dní v kuse. Nabíjení následně probíhá pomocí přibaleného USB-C kabelu.

Cena a dostupnost

Zařízení si můžete pořídit na oficiálních stránkách výrobce. Minitailz vyjde na 99 eur (2 500 korun), háček je ale v tom, že v tuto chvíli není doručován do Česka, nejbližší trh pro jeho nákup je Německo. Neklesejte ale na mysli, francouzská značka u nás některé své trackery oficiálně prodává, je tak velmi pravděpodobné, že k nám dorazí i Minitailz.

Kromě zařízení samotného budete ještě potřebovat prémiové předplatné pro doprovodnou aplikaci. To vyjde na 129,95 eur (3 300 korun) ročně, popřípadě 229,95 eur (5 800 korun) při placení jednou za dva roky.