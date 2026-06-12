TOPlist

Oneplay plánuje levnější tarif s reklamou. Ve hře je i bezplatná varianta

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 6. 6:30
1
Oneplay 01
  • Oneplay plánuje spustit pátý tarif, výrazně levnější, ale s reklamou
  • Stane se tak nejdříve v roce 2027, jak uvedla šéfka digitální platformy
  • S ohledem na konkurenční nabídku by mohl být dokonce i zdarma

Česká streamovací platforma Oneplay, která vznikla spojením Voyo a O2 TV, rozšíří svou nabídku tarifů o variantu s reklamou. Na konferenci Digimedia 2026 to potvrdila šéfka digitálních aktivit televize Nova Lucie Oravčíková, informoval server Médiář. Zatím není jasné, jak bude nový tarif cenově postaven mezi současnou nabídkou služby, ale konkurenční prostřední naznačuje, že by mohl být zdarma.

Oneplay nasadí tarif s reklamou

Oneplay po vzoru globálních konkurentů plánuje představit hybridní tarif s reklamou. V tuto chvíli jsou k dispozici 4 tarify: Komfort za 199 korun, Extra Zábava za 399 korun, Extra Sport za 599 korun a Maximum za 799 korun. Liší se v zásadě pouze nabídkou kanálu digitální televize, případně počtem sportovních přenosů, přičemž nejvyšší tarif přidává ještě možnost sledování na třech zařízeních současně.

Oneplay (ilustrační obrázek)
Oneplay (ilustrační obrázek)

I ten nejlevnější však nabízí plný přístup k originální tvorbě (například seriály jako Iveta či Metoda Markovič), stejně jako k televizním pořadům a reality shows, většinou dříve než v běžném televizním vysílání. Předplatitelé jsou však osvobozeni od reklam, takže například 60minutovou epizodu svého oblíbeného seriálu mohou sledovat bez přerušení v podobě reklamních spotů.

Kdy dorazí? Letos ne

Ředitelka digitálních aktivit televize Nova Oravčíková uvedla, že na novém tarifu se již pracuje, ale naznačila, že letos k jeho představení nejspíš nedojde. Potvrdila též, že by měl být levnější než základní tarif Komfort. Nijak vzdálená však není ani myšlenka, že by tarif mohl být zdarma – a mít například omezený přístup k některým originálním pořadům a seriálům. Podobný přístup razí i konkurenční Prima+, ta nabízí bezplatný tarif s reklamou, ale také dva placené, kde je reklama regulovaná na polovinu, nebo tam není vůbec.



Oneplay (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Používáte Oneplay? Díky nové akci můžete ušetřit 150 korun

Oneplay patří bez debat k nejsilnějším hráčům na českém VOD trhu. Není však jasné, kolik předplatitelů má, například v porování s Netflixem nebo zmíněnou Prima+. Poslední takové oznámení zástupci služby provedli vloni v květnu, kdy potvrdili, že po sloučení Voyo a O2 TV evidují zhruba 1,4 milionu předplatitelů.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Aplikace Vysílačka na hodinkách Apple Watch
Apple Watch zřejmě přijdou o oblíbenou aplikaci, zmizela z bety watchOS 27 a na návrat to nevypadá
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
2
Chytrý telefon Motorola Edge 60
Tohle za 6 tisíc? Motorola má skvělý telefon, který absolutně neodpovídá ceně
PR článek
PR článek PR článek včera 19:41
Pubarťačka na sociální síti Instagram (ilustrační obrázek)
Uživatelé Instagramu se dočkali vymodlené funkce. Teď si můžete vytunit profil jako nikdy dříve
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 19:00
1
Samsung WashPoint na festivalu Rock for People
Samsung přivezl na Rock for People své nejlepší pračky. A návštěvníci je vzali útokem
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
2

Kapitoly článku