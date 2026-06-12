Oneplay plánuje levnější tarif s reklamou. Ve hře je i bezplatná varianta

- Oneplay plánuje spustit pátý tarif, výrazně levnější, ale s reklamou
- Stane se tak nejdříve v roce 2027, jak uvedla šéfka digitální platformy
- S ohledem na konkurenční nabídku by mohl být dokonce i zdarma
Česká streamovací platforma Oneplay, která vznikla spojením Voyo a O2 TV, rozšíří svou nabídku tarifů o variantu s reklamou. Na konferenci Digimedia 2026 to potvrdila šéfka digitálních aktivit televize Nova Lucie Oravčíková, informoval server Médiář. Zatím není jasné, jak bude nový tarif cenově postaven mezi současnou nabídkou služby, ale konkurenční prostřední naznačuje, že by mohl být zdarma.
Oneplay nasadí tarif s reklamou
Oneplay po vzoru globálních konkurentů plánuje představit hybridní tarif s reklamou. V tuto chvíli jsou k dispozici 4 tarify: Komfort za 199 korun, Extra Zábava za 399 korun, Extra Sport za 599 korun a Maximum za 799 korun. Liší se v zásadě pouze nabídkou kanálu digitální televize, případně počtem sportovních přenosů, přičemž nejvyšší tarif přidává ještě možnost sledování na třech zařízeních současně.
I ten nejlevnější však nabízí plný přístup k originální tvorbě (například seriály jako Iveta či Metoda Markovič), stejně jako k televizním pořadům a reality shows, většinou dříve než v běžném televizním vysílání. Předplatitelé jsou však osvobozeni od reklam, takže například 60minutovou epizodu svého oblíbeného seriálu mohou sledovat bez přerušení v podobě reklamních spotů.
Kdy dorazí? Letos ne
Ředitelka digitálních aktivit televize Nova Oravčíková uvedla, že na novém tarifu se již pracuje, ale naznačila, že letos k jeho představení nejspíš nedojde. Potvrdila též, že by měl být levnější než základní tarif Komfort. Nijak vzdálená však není ani myšlenka, že by tarif mohl být zdarma – a mít například omezený přístup k některým originálním pořadům a seriálům. Podobný přístup razí i konkurenční Prima+, ta nabízí bezplatný tarif s reklamou, ale také dva placené, kde je reklama regulovaná na polovinu, nebo tam není vůbec.
Oneplay patří bez debat k nejsilnějším hráčům na českém VOD trhu. Není však jasné, kolik předplatitelů má, například v porování s Netflixem nebo zmíněnou Prima+. Poslední takové oznámení zástupci služby provedli vloni v květnu, kdy potvrdili, že po sloučení Voyo a O2 TV evidují zhruba 1,4 milionu předplatitelů.