Líbí se vám Metoda Markovič? Těchto 5 českých krimi hitů byste určitě měli vidět

- Obě úspěšné řady Metody Markovič upoutaly zájem o kvalitní krimi seriály
- Doporučujeme tedy hned několik dalších počinů, které by vám neměly uniknout
- Naprostou klasikou je Pustina od HBO, zaujmou ale i Devadesátky či Zrádci z produkce ČT
První řada minisérie Metoda Markovič s Petrem Lněničkou v roli charismatického detektiva Jiřího Markoviče vzala českou televizní tvorbu útokem, odnesla si spoustu cen a jde vpravdě o jeden z nejlepších televizních projektů za dlouhou dobu. Druhá řada s podtitulem Straka v tom zdárně pokračuje. Čím ale vyplnit čas, když čekáte na pátek večer, kdy vyjde další epizoda Metody Markovič? Tady máte 5 tipů na skvělé české krimi sériály, které možná vůbec neznáte.
Pustina
- Ke zhlédnutí na HBO Max a ČT1
8dílná minisérie Pustina z produkce HBO Europe z roku 2016 od Ivana Zachariáše (Bez vědomí) a Alice Nellis (Andělé všedního dne) je přesně tím, čím je pro fanoušky „quality TV“ první řada Temného případu, což je považováno za nejlepší kriminální sérii v historii televizní tvorby.
Pustina nabízí naturalistický pohled na život v severočeské vesnici a na to, jak obyvateli otřese zmizení a následně potvrzená zrůdná vražda 14leté dcery tamní starostky. Hluboký scénář plný zvratů, vykreslení jednotlivých postav, kdy ani jedna není vyloženě kladná či záporná a navrch skvělé herecké výkony Zuzany Stivínové, Jaroslava Duška nebo Leoše Nohy v roli hlavního vyšetřovatele tohoto případu. Poctivá česká „fincherovina“.
Případ Roubal
- Ke zhlédnutí na Oneplay
Jeden z prvních originálních projektů Voyo (dnes Oneplay) od Terezy Kopáčové (Studna, Smysl pro tumor) sleduje na ploše tří 50minutových epizod soudní proces s jedním z nejhorších vrahů naší historie po sametové revoluci. Ivan Roubal mezi lety 1991 a 1994 zabil 5–8 lidí, přesný počet není známý. Část ze svých obětí dokonce předhodil vietnamským prasatům, které choval na svém ranči Pohádka.
V této minisérii naprosto exceluje Hynek Čermák coby vychytralý vrah Roubal, v nemalých rolích se zde objevují i mladí herci Vojtěch Vodochodský, Kamila Trnková či Cyril Dobrý. Dlužno však upozornit, že nejde o klasické krimi, protože Roubalovy zrůdné činy jsou zde vyprávěný retrospektivně formou výpovědí u soudu, klasický koncept krimi seriálu „život-vraždy-dopadení“ zde tedy nehledejte. Přesto stojí za doporučení!
#annaismissing
- Ke zhlédnutí na Oneplay
Režisér Pavel Soukup ještě před prací na oslavované Metodě Markovič: Hojer přinesl mimo jiné krátkometrážní snímek #martyisdead a také celovečerní film #annaismissing. Koncepce je jasná – pohled do duše generace Z, důraz na technologie a sociální sítě, včetně dnes všudypřítomných influencerů.
Příběh staví na tom, že 15letá Nina najde v telefonu svého otce polonahé fotky své oblíbené internetové tvůrkyně Anny, která se před několika dny odmlčela a na sociální sítě přestala přispívat. Rozhodne se proto, že Annu najde. Následující slet událostí hlavní postavě i divákovi dovolí nahlédnout do nitra zkažené lidské duše. Film vstupoval do českých kin v srpnu 2023, v rozkouskované formě 15minutových epizod se však podíval i na televizní obrazovky.
Devadesátky
- Ke zhlédnutí na iVysílání
Krimi Devadesátky přináší zřejmou snahu o nadčasovou kvalitní televizní produkci, přitom si ale zachovává formu, na jakou jsou (nejen) čeští diváci zvyklí. To znamená, že v hlavní roli je parta vyšetřovatelů, ke kterým si vytvoříte vztah, a následně sledujete jejich úsudek při řešení kriminálních případů. Jak název napovídá, příběh se odehrává mezi lety 1993 a 1994 a ústředními motivy jsou zločiny Berdychova gangu, mafiáni Mrázek s Bělou nebo Orličtí vrazi.
Režisér Peter Bebjak (Duchoň, Případy 1. oddělení) v minisérii brilantně vystihl atmosféru skutečných devadesátek, pracovní procesy pražské mordparty a klasickou koncepci hodného a zlého policisty ve dvojici vyšetřovatelů Ondřeje Sokola a Martina Fingera. Devadesátky nakonec uspěly i v anketě Český lev, odnesly si cenu za nejlepší televizní seriál roku 2022, a stejně jako všechny výše zmíněné počiny se ucházely i o Cenu české filmové kritiky.
Zrádci
- Ke zhlédnutí na iVysílání
Zrádci jsou divokou kartou tohoto výběru. Nemáme na mysli přejatou reality show televize Prima, nýbrž krimi thriller 6dílnou minisérii z produkce České televize, za kterou stojí Viktor Tauš (Amerikánka), Matěj Chlupáček (Úsvit, Pozadí událostí) a scénárista Miro Šifra (ČERNÁK, Rédl).
Příběh se točí kolem drog, vietnamské mafie v Česku a dvojice narkomanů a rádoby gangsterů, které hrají Cyril Dobrý a Miloslav Pecháček. Proti nim se postaví nejen nástrahy osudu, ale i tým policistů vedený Václavem Neužilem a Lenkou Krobotovou. Jeden z showrunnerů, Viktor Tauš, do seriálu obtiskl svůj cit pro detail, důraz na symboliku různých barev a skvělé příběhové zvraty. Neprávem přehlížený krimi klenot z produkce České televize.