Novoroční pecky na Oneplay: tyhle novinky vás přikovají k obrazovce

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 1. 20:00
0
Seriál Metoda Markovič: Straka na Oneplay
  • Na platformu Oneplay v lednu míří mnoho nových filmů, českých i zahraničních
  • Nejambicióznější novinkou je však pokračování krimi Metoda Markovič
  • Těšit se mohou i fanoušci boxera Rockyho, protože už v úterý dorazí kolekce všech filmů

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v lednu nového roku?

Metoda Markovič: Straka

  • Datum premiéry: 9. ledna 2026
  • Hrají: Petr Lněnička, Maxmilián Kocek, Sarah Haváčová, Václav Neužil ml., David Prachař

Jeden z nejočekávanějších českých televizních projektů roku 2026 dorazí hned zkraje ledna. Detektiv Jiří Markovič se vrací s případem mladého Jiřího Straky, též známého jako spartakiádní vrah. Vrátí se hlavní představitel kriminalisty Petr Lněnička, také jeho kolegové Václav Neužil a Adam Mišík, mladého vraha zahrál nadějný Maxmilián Kocek.

Druhá řada dramatické krimi mini-série Metoda Markovič se očekává už od léta loňského roku, kdy se o ní začalo hlasitě spekulovat. První řada s podtitulem Hojer patří k nejlépe hodnoceným českým seriálům na ČSFD (90 %), po zásluze si projekt televize Nova a platformy Oneplay (tehdy ještě Voyo) odnesla 3 České lvy, Cenu české filmové kritiky a zabodovala i na brněnském festivalu Serial Killer. Od Straky jsou tedy podobná očekávání.

Kolekce filmů Rocky

  • Datum premiéry: 6. ledna 2026
  • Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith

Na začátku ledna zamíří na Oneplay také celá kolekce filmů Rocky, počínaje prvním i pátým dílem od Johna Avildsena, avšak k dispozici bude i druhý díl z roku 1979, trojka se zápasníkem Mr. T nebo čtyřka říznutá sci-fi žánrem, ve které se vrací Ivan Drago, ale coby kyborg. Všech 5 filmů bude k dispozici od 6. ledna.

Prvních pět filmů o Rockym sleduje cestu outsidera z philadelphských uliček až k ikoně boxerského světa, ale vždycky zůstává hlavně příběhem o vytrvalosti, pádech a znovu nabyté víře v sebe sama. Každý díl posouvá Balbou v jiném životním stadiu – od šance proti Apollu Creedovi přes rematch a slávu, až po drsné následky úspěchu, osobní ztráty a boj s vlastním stárnutím.​

Příchozí (Arrival)

  • Datum premiéry: 18. ledna 2026
  • Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O’Brien

Jedno z nejlepších sci-fi 21. století, mistrovské dílo od režiséra Denis Villeneuvea. Příchozí (80 % na ČSFD) představují „tiché“ sci‑fi, v němž lingvistka Louise Banks (Amy Adams) navazuje kontakt s příchozími mimozemšťany, zatímco svět kolem hrozí sklouznout do paniky a války. Klíčové je, že film převrací klasickou invazní premisu: ufoni nepřiletěli dobývat, ale přinést nástroj, který změní způsob, jak lidstvo vnímá realitu i samo sebe.​

S tím, jak se Louise učí jejich jazyk, se jí začíná „přepisovat“ vnímání času a minulost, přítomnost i budoucnost se jí spojují do jednoho celku. Z intelektuálního konceptu se tak stává velmi intimní drama o tom, zda by člověk přijal lásku a rodičovství, i kdyby předem věděl, jak bolestně ten příběh skončí – a zda smysl života spočívá v cestě, ne v výsledku.

Pixely (Pixels)

  • Datum premiéry: 23. ledna 2026
  • Hrají: Adam Sandler, Josh Gad, Kevin James, Peter Dinklage, Sean Bean, Michelle Monaghan

Pixely (60 % na ČSFD) staví na nápadu, že mimozemská civilizace nepochopí naše archivní záběry z herních soutěží 80. let a vyhodnotí je jako vyhlášení války, takže na Zemi pošle útok v podobě gigantických verzí Pac‑Mana, Donkey Konga nebo Centipede. Proti nim musí nastoupit bývalí herní šampioni vedení Adamem Sandlerem, kteří zachraňují svět podle pravidel arkád – města se mění v herní mapy, auto pronásleduje pixelyzovaného Pac‑Mana a vítězství závisí na dokonalém ovládnutí retro mechanik.​

Za tímto „malým velkofilmem“ stojí Chris Columbus, režisér prvních dvou Harry Potterů a Sám doma. Akční komedie říznutá sci-fi žánrem pobaví celou rodinu a spolehlivě zaujme hlavně pamětníky starých videoher. S příjemnou stopáží 105 minut vám ani nesebere moc času ze sobotního večera.

Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

