Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (6/2025)

Máme tady další měsíc a s ním i náš přehled toho nejzajímavějšího, co se v jeho průběhu objeví na streamovací platformě Disney+. Tentokrát se diváci mohou těšit třeba na čtvrté pokračování seriálu Medvěd, nový seriál z komiksového světa Marvelu s názvem Ironheart, dokumentární snímek legendy žánru Oceán s Davidem Attenboroughem nebo animovaný film Predátor: Zabiják zabijáků.

Medvěd (The Bear)

Datum premiéry 4. řady: 26. 6. 2025

26. 6. 2025 Hrají: Jeremy Allen White, Abby Elliott, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas

Čtvrtá řada oblíbeného a oceňovaného seriálu Medvěd z produkce FX je o jídle, rodině a šílenství každodenního shonu. Tým se snaží nejen přežít, ale i posunout restauraci Medvěd na novou úroveň. Tváří v tvář novým výzvám se musí neustále přizpůsobovat a překonávat překážky. V této řadě nejde jen o to být lepší, jde o to rozhodnout, co má skutečně smysl uchovat.

Také čtvrtá řada populárního seriálu Medvěd se bude točit okolo gastronomie. Kritikou oceňovaný seriál dává nahlédnout do zákulisí restaurace, kde je to každodenně předem prohraná bitva. Celý tým vyžaduje, aby všechno bylo perfektní, a může se pyšnit opravdu vysokým nasazením. Jejich snaha o kulinářskou dokonalost je posouvá stále výš a upevňuje pouta, která drží restauraci pohromadě.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.