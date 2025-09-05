Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (5. 9. 2025)

- Nevíte, na co koukat začátkem školního roku? Naše tipy z Netflixu vám napoví
- Do nabídky zamíří třeba dokument o známém herci nebo švédský komediální seriál
Je tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu seriál pro děti Rudá ryba, modrá ryba, dokumentární minisérii Alias Charlie Sheen nebo švédský komediální seriál Polovina Malmö jsou kluci, co mi dali kopačky.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokument Neznámé číslo: Toxické textovky o kyberšikaně, španělský dramatický seriál Dva hroby nebo dokument předcházející očekávanému souboji Odpočítávání: Canelo vs. Crawford.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Rudá ryba, modrá ryba (Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish)
- Datum premiéry 1. řady: 8. 9. 2025
- Namluvili: Brian Drummond, Andrea Libman, Naomi Tan
Rudá ryba a Modrá ryba jsou dva zvědaví kamarádi, kteří rádi objevují protiklady. Animovaný seriál pro nejmenší má za úkol dětem přiblížit svět hravou formou, která je rozhodně bude bavit. Knižní předloha není klasický příběh s dějem, ale spíš sbírka krátkých, hravých básniček a říkadel, které se točí kolem ryb a různých bláznivých postaviček. Dr. Seuss v ní používá jednoduchá slova, rýmy a rytmus, takže se z ní děti učí číst.
Seriálová podoba oblíbené dětské literatury má podobný účel jako knižní předloha, tedy vzdělávat děti nenásilnou, hravou formou. Předškolní děti se díky seriálu Rudá ryba a Modrá ryba seznámí s protiklady, jako jsou například odvážný vs. bázlivý, horký vs. studený a jim podobné.