Levněji ho nepořídíte! Díky nové službě můžete mít iPad jen za zlomek ceny

PR článek
PR článek 5. 9. 16:35
Tablet Apple iPad

Nejnovější tablet od Applu je právě teď dostupnější než kdy dřív. Mobil Pohotovost si připravila speciální akci, díky které si oblíbený iPad 11 (2025) můžete pronajmout za pouhých 199 Kč měsíčně. To znamená, že můžete mít tablet s výbavou, která zvládne práci i zábavu, a přitom nezatíží váš rozpočet. A pokud byste ho přece jenom raději rovnou koupili, i to je teď výhodnější. Cena totiž klesla z původních 9 990 Kč jen na 8 990 Kč.

iPad 11 nejlevněji

iPad je přímo ideální volbou pro studenty, kteří ho využijí na psaní poznámek, učení se nebo práci s dokumenty. Díky podpoře Apple Pencil se hodí i pro kreslení nebo zapisování nápadů. Ale i pokud mezi studenty nepatříte, najdete pro něj spoustu využití, a to doma, v práci nebo i na cestách. Je lehký, praktický a zvládne vše, co od moderního zařízení očekáváte.

S Cashtecem si iPad pronajmete na tři roky, po skončení pronájmu ho jednoduše vrátíte a můžete přejít na novější model. Po celou dobu máte také jistotu záruky, a pokud by se zařízení pokazilo, dostanete náhradní kus, abyste mohli fungovat bez přerušení. Všechno se navíc vyřizuje pohodlně online, bez složitého papírování.

MacBook Air 13 za polovinu

A pokud přece jen preferujete větší displej a plnohodnotnou klávesnici, můžete sáhnout po MacBooku Air, který je v pronájmu dostupný už od 429 Kč měsíčně. Ve výsledku tak za něj zaplatíte pouze 15 444 Kč místo běžné ceny 29 990 Kč. A stejně jako u iPadu platí, že po celou dobu máte zařízení chráněné zárukou a nemusíte se starat o jeho prodej.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

iPhone 17 Air na IFA 2025
Nejtenčí iPhone 17 naživo! Návštěvníky veletrhu pobláznily makety novinek od Applu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
1
Nubia Air v černé barvě
Nubia Air ukazuje, že tenký nemusí znamenat drahý. Česká cena vás dostane
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 14:10
0
Chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro
Sen outdoorových nadšenců: Amazfit T-Rex 3 Pro nabízí vysokou odolnost za příznivou cenu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:30
2
Huawei Mate XTs ve fialové abrvě
Tohle chceme od Samsungu! Trojitá skládačka od Huawei přichází v nové edici
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
0

Kapitoly článku