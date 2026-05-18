ChatGPT už za vás vyřeší i účetnictví, snad v něm nebude příliš kreativní

Dominik Vlasák 18. 5. 20:30
  • Přední umělá inteligence od OpenAI začala lidem radit v oblasti financí
  • Skrze propojené účty zvládá sledovat výdaje i růsty investičních portfolií
  • V Česku ale prozatím máme smůlu

Z vedení účetnictví má nejeden podnikatel a OSVČ mnohdy velké obavy. Najmutí si externí účetní firmu může být dobrým řešením, nicméně stejně jako všechno, i toto stojí peníze, které by mohly být vynaloženy jinde. S příchodem umělé inteligence se tak přímo nabízí, aby AI pomáhala s účetními hlavolamkami jak podnikatelům, tak i běžným domácnostem. OpenAI proto nyní přidává do ChatGPT novou funkci pro správu osobních financí, která uživatelům umožní propojit své finanční účty s chatbotem.

Umělá inteligence jako účetní a daňový poradce

Díky partnerství se společností Plaid mohou uživatelé ChatGPT propojit své bankovní účty, kreditní karty, investiční účty a další finanční účty a získat tak finanční poradenství. OpenAI uvádí, že ChatGPT podporuje více než 12 tisíc finančních institucí, převážně těch za velkou louží. Na dotaz ChatGPT poskytne přehled o tom, jak jsou peníze utráceny, spolu s aktuálním přehledem o výkonnosti portfolia, výdajích, předplatném, nadcházejících platbách a dalších informacích.

ChatGPT umí poskytovat finanční poradenství

OpenAI zmiňuje, že propojení finančních účtů umožňuje ChatGPT poskytovat osobnější a komplexnější poradenství v oblasti financí. ChatGPT bude mít přístup k zůstatkům, transakcím, investicím a závazkům, nebude však mít k dispozici úplná čísla účtů ani nebude moci provádět změny na účtech. Není tak třeba mít obavy z toho, že by si mnohdy až příliš iniciativní chatbot některý dotaz vyložil po svém a sám by začal provádět nějaké změny.



V tuzemsku ale bohužel z tohoto mít strach nemusíme, neboť nová funkce je prozatím k dispozici pouze ve Spojených státech. Jestli se možnosti ChatGPT v oblasti účetnictví někdy rozšíří také do Česka je v tuto chvíli otázka, nicméně i pokud se tak stane je dobré mít na paměti, že umělá inteligence se ráda v klíčových otázkách plete a tuzemské finanční úřady nemají ve zvyku chyby odpouštět.

Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

