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ChatGPT nově umí streamovat video. Tohle všechno aktuálně dokáže

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 4. 19:00
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Tubi
  • ChatGPT je zase o něco chytřejší – vůbec poprvé dokáže streamovat video
  • Vděčí za to čerstvé integraci streamovací služby Tubi, která se specializuje na bezplatné streamování s reklamou
  • Celé to má však jeden významný háček – v Česku je tato stále populárnější služba zatím nedostupná

Umělá inteligence od OpenAI je zase o kousek „chytřejší“. ChatGPT se může pochlubit novou vychytávkou – naučil se streamovat videa. Vděčí za to čerstvě oznámené integraci s populární streamovací službou Tubi, která uživatelům umožní procházet rozsáhlou knihovnu s více než 300 tisíci filmy a seriálovými epizodami. Oblíbený chatbot tím činí další krok ve snaze stát se komplexní platformou a uzavřeným ekosystémem, který podle představ OpenAI nebudete mít potřebu opustit.

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V Česku máme zatím smůlu

Zatímco streamovací konkurenti jako Netflix a Amazon Prime Video už dříve koketovali s doporučovacími algoritmy založenými na umělé inteligenci, v tuzemsku spíše neznámá platforma Tubi je první významnou streamovací službou, která se dočkala přímé integrace do ChatGPT.

Tubi Chatgpt
Takto vypadá integrace streamovací platformy Tubi do ChatGPT

Že jste o Tubi nikdy neslyšeli? Není divu – v Česku totiž tato stále populárnější streamovací služba není dostupná. Rozšířená je především v USA a od konkurence se odlišuje zejména bezplatným přístupem k obsahu s reklamami. Od roku 2024 působí Tubi ve Velké Británii, rozsáhlejší expanzi do Evropy v minulosti brzdila Evropská unie v souvislosti s GDPR.

Streamovací války

Integrace do ChatGPT přichází v období silné konkurence na poli streamovacích platforem.  Jednotlivé služby mezi sebou soupeří o omezenou pozornost diváků a objevování nového obsahu představuje v nekonečné záplavě možností stále větší výzvu. Mnohé streamovací služby dokonce začaly zavádět funkce inspirované sociálními sítěmi, aby neztratily zájem uživatelů. Podobné kroky jsou přitom odrazem širších změn v konzumaci videoobsahu jako takového.



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Z pohledu Tubi tak může jít o zajímavý strategický obrat. Místo aby se služba snažila o integraci umělé inteligence vlastními silami, raději zamíří tam, kde už ji uživatelé aktivně využívají. ChatGPT se ostatně může pochlubit 900 miliony aktivními uživateli týdně (data za únor 2026, pozn. red.), zatímco Tubi eviduje více než 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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