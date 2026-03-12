TOPlist

ChatGPT právě získal hudební vzdělání, neznámou hudbu rozpozná díky Shazamu

Marek Bartík
12. 3. 6:30
Aplikace Shazam na chytrém telefonu
  • Společnosti Apple a ChatGPT po několika měsících opět spojili síly v oblasti hudby
  • Do ChatGPT dorazila praktická integrace aplikace Shazam pro rozpoznávání muziky
  • Neznámé skladby tak nově můžete identifikovat přímo v prostředí chatbota a bez nutnosti instalace Shazamu

Společnost Apple upevňuje spolupráci s AI platformou ChatGPT. Před několika měsíci se populární chatbot od OpenAI naučil vytvářet playlisty s pomocí Apple Music. Nyní své „hudební vzdělání“ rozšířil o další populární hudební aplikaci z portfolia jablečného giganta. Do aplikace ChatGPT totiž před pár dny dorazila integrace Shazamu, oblíbené služby pro rozpoznávání muziky.

Jak aktivovat Shazam v ChatGPT?

Uživatelé se tak přímo v ChatGPT mohou Shazamu zeptat, co právě hraje za písničku. Vůbec při tom nemusí opouštět prostředí chatbota nebo mít aplikaci Shazam nainstalovanou v zařízení – nic z toho už zkrátka není potřeba. Nastavení je navíc velmi jednoduché – v prostředí ChatGPT se stačí překliknout na kartu s aplikacemi, vyhledat Shazam a propojit účty.

Shazam Chatgpt
Aktivace Shazamu v ChatGPT je velmi jednoduchá – v prostředí ChatGPT se stačí překliknout na kartu s aplikacemi, vyhledat Shazam a propojit účty

„Shazame, co právě hraje? “

Jakmile budete mít hotovo, můžete se rovnou pustit do promptování. Svůj požadavek můžete zahájit pronesením slova „Shazam“ nebo zadáním /Shazam pro spuštění aplikace, čímž dojde k vyvolání nabídky, kterou důvěrně znáte přímo z prostředí původní hudební aplikace. Shazam poté rozpozná požadovanou skladbu a zobrazí kartu s názvem umělce, názvem skladby, obalem alba a počtem použití Shazamu k identifikaci dané skladby.



Ilustrace detekce deepfake videa



Nepřehlédněte

YouTube rozšiřuje nástroje zaměřené na identifikaci deepfake videí

Identifikovanou skladbu si uživatelé mohou pochopitelně poslechnout nebo ji uložit do své knihovny v Shazamu (pokud jej mají nainstalovaný v telefonu, pozn. red.). Stejně tak ale můžete nadále zůstat v prostředí chatbota a pokračovat v konverzaci – na základě rozpoznané skladby můžete třeba požádat o vytvoření playlistu na Apple Music. K integraci Shazamu do ChatGPT dochází postupně po celém světě, novinka je k dispozici pro iOS, Android a ve webové rozhraní chatbota.

