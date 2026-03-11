YouTube rozšiřuje nástroje zaměřené na identifikaci deepfake videí

- Umělá inteligence je všude okolo nás a pronikla do každého zákoutí internetu
- Obrovskou roli hraje samozřejmě při tvorbě obsahu, a to jak fotografií, tak videí
- Google rozšiřuje v rámci YouTube technologii, která je zaměřena na deepfake obsah
Můžete se snažit jak chcete, ale pokud chodíte na internet a navštěvujete sociální sítě, obsahu vytvořeného umělou inteligencí se nevyhnete. Poznat originální tvorbu od uměle vytvořených fotografií či videí je čím dál obtížnější a samostatnou roli pak hrají deepfake videa. Google se na ně zaměřuje ve velké míře a v rámci YouTube rozšiřuje nástroj, který je odhaluje.
Deepfake videa jsou problém
Videa, ve kterých vystupuje známá osoba a pronáší nebo dělá věci, které by nebyly možné, se označují jako deepfake. Buď jsou pomocí umělé inteligence zcela vytvořené, nebo dostatečně upravené a většinou hraje hlavní roli nahrazení obličeje původního aktéra obličejem někoho známého tak, aby vše působilo velmi realisticky.
Pokud tedy na internetu uvidíte například klip, jak Donald Trump vaří někde v afrických slumech pro sirotky, pravděpodobně se jedná o deepfake. Tato videa mohou být zneužita třeba i pro potřeby reklamy – na obyčejného představitele se „přilepí“ hlava nějaké známé hvězdy a hned máte reklamní spot na vesnickou zábavu v Kostomlatech, ale s Bradem Pittem v hlavní roli.
Google rozšiřuje detekci deepfake videí
Tyto typy videí není vždy úplně snadné rozpoznat, a právě proto se Google angažuje v nástrojích, které vedou k jejich odhalení. Technologie rozpoznání deepfake videí v rámci YouTube byla spuštěna již vloni, a to pro zhruba 4 miliony tvůrců v rámci platformy Partnerský program YouTube (YPP). Nyní se tato technologie rozšiřuje na další typy uživatelů.
Nově se dostává k pilotní skupině vládních úředníků, politických kandidátů a také novinářů. Členové této skupiny získají přístup k nástroji, který umí deepfake videa odhalit, a pokud se domnívají, že tyto klipy porušují zásady YouTube, mohou požádat o jejich odstranění. Právě politiků se deepfake videa týkají ve velké míře, takže toto rozšíření dává smysl.
Ne každý deepfake obsah bude smazán
Po odhalení a nahlášení tohoto falešného obsahu bude zvažováno, zda porušuje zásady platformy jako takové. Ne vše tedy bude automaticky smazáno a pracovníci YouTube budou určovat, zda se jedná o parodii nebo politickou kritiku, což jsou chráněné formy svobodného projevu. Kteří konkrétní politici nebo úředníci se v pilotní fázi stanou testery, nebylo upřesněno.
Časem má Google v plánu rozšířit tuto technologii do více segmentů, včetně hlasové oblasti videí a také by se mohlo týkat duševního vlastnictví (třeba populárních postav). Pilotní testeři musí pro vstup do programu prokázat svou totožnost (selfie + doklad totožnosti), poté si vytvoří profil a do něj budou následně ukládány nalezené shody.