Slovák uvěřil deepfake videu a odmítl léčbu. Rozhodnutí ho stálo život

- Pacient s rakovinou zemřel poté, co uvěřil deepfake videu
- V něm se podvodníci vydávali za známého slovenského lékaře
- Namísto klinických léčiv však za peníze nabízeli nefunkční pilulky
Už v lednu informovala slovenská televizní stanice TV JOJ o deepfake videích, které zneužívají mediálně známé lékaře a odborníky, aby oklamaly veřejnost. Jedním z těchto lékařů je i urolog Jozef Dubravický, přes jehož falešnou identitu podvodníci propagovali prodej neúčinných pilulek namísto odborné léčby. A došlo i na tragický konec, protože jeden z důvěřivců zaplatil za svou neopatrnost smrtí.
Deepfake může za smrt pacienta
Video se začalo šířit v lednu 2025. Nyní už jej na internetu nenajdete, můžete si jej však přehrát v reportáži na webu TV Markíza. Falešný, umělou inteligencí vytvořený lékař s obličejem známého slovenského urologa Dubravického v něm láká na léčbu komplikací prostaty „bez operací, bez injekcí, bez ponižujících zákroků“. Jde o podvod, protože kyberšmejdi prostřednictvím tohoto videa nabízeli falešné léky.
Minimálně jeden fatální dopad tento deepfake v průběhu letošního roku měl. Jak informovalo krajské ředitelství policejního sboru v Bratislavě, šlo o muže s těžkým karcinomem penisu, který měl patřit k pacientům Jozefa Dubravického. „Měl nádor na penisu, ale bál se léčby, která bohužel vyžadovala odstranění části penisu. Protože se bál, hledal léčbu na internetu. Šest měsíců se neukázal, protože si myslel, že je vše v pořádku,“ vysvětlil urolog.
V době, kdy jsou technologie schopné vytvářet mimořádně přesvědčivá deepfake videa, je čím dál důležitější zachovat zdravou skepsi k obsahu, který na internetu vidíme. I velmi realisticky působící video může být kompletně uměle vytvořené, vytržené z kontextu nebo úmyslně zmanipulované s cílem klamat, vyvolat paniku či ovlivnit rozhodování lidí. Zvlášť v závažných situacích, například při zdravotních doporučeních, krizových událostech nebo bezpečnostních varováních, může slepé spoléhání se na neověřené video znamenat reálné ohrožení zdraví nebo dokonce života, jako se tomu stalo v tomto případě. Informace je proto vždy nutné ověřovat z důvěryhodných a oficiálních zdrojů a nepodléhat prvnímu dojmu, jakkoli přesvědčivě může obraz působit.
Mluvčí bratislavského policejního prezidia potvrdil, že případ prověřují jako přečin poškození cizích práv, primárně se tedy zabývají krádeží identity Jozefa Dubravického, ke smrti jeho pacienta, který deepfake videu uvěřil, policisté neuvedli nic.
Vytvořit deepfake video bohužel není v současnosti nic složitého, pomocí veřejné dostupných nástrojů na internetu to zvládne každý. Stačí vám k tomu vlastně jen nějaká ta trpělivost a cca minutová nahrávka hlasu, podle kterého pak umělá inteligence vytvoří celý hlasový model. Sami jsme si to vyzkoušeli v únoru loňského roku a naše poznatky shrnuli do reportáže.