Tajemství odhaleno: člověk, kterého žaluje Apple, kompletně odkryl výroční iPhone 20

Jakub Fišer 24. 5. 19:00
iPhone 20 podle Jona Prossera
  • Hlavní premiérou společnosti Apple v letošním roce bude skládací iPhone na konci léta
  • Uznávaný insider Jon Prosser však už poukazuje na premiéru výročního iPhonu v roce 2027
  • Ten nabídne přepracovaný design ve stylu „tekutého skla“ a velmi unikátní displej

Už na konci léta nás čeká velká premiéra nového šéfa Applu a také produktů, na kterých se svým týmem pracoval. Tím hlavním bude skládací iPhone, první svého druhu v portfoliu výrobce. Ale v příštím roce nás čeká opravdu exkluzivní premiéra, půjde totiž o 20leté výročí od představení prvního iPhonu v roce 2007. A není nadsázkou říct, že půjde také o skutečně první velkou výzvu pro nastupujícího kormidelníka Johna Ternuse.

Éra Johna Ternuse začíná

Skládací iPhone bude pro celou řadu zákazníků terno. Apple bez debat vymyslí nějaké technologické finesy, jako třeba displej s takřka nulovým ohybem. V samém jádru ale nepůjde o nic přelomového – skládacích telefonů je na trhu už mnoho, bezmála nulový ohyb už také představilo Oppo u svého nejnovějšího modelu.



Koncept skládacího iPhonu



Nový šéf Applu chce změnit svět. Má představit 10 zbrusu nových zařízení

Pro nastupujícího šéfa Applu Johna Ternuse půjde o první velkou akci, na chystaných produktech ale on a jeho tým pracuje už několik let, takže, zářijová konference tak bude jen vyvrcholením. Mnohem zajímavější premiéra, hlavně ve vztahu k novému vedení firmy, nás čeká v roce 2027. A chce se říct, že to bude pro nového ředitele mnohem větší výzva – jubilejní iPhone 20 (zatím nepotvrzený název) bude nejen plný emocí a symboliky, ale má přinést i klíčové technologické a designové výdobytky.

Výročí iPhone 20

Ve svém nejnovějším reportu o tom informuje insider Jon Prosser. Podle jeho informací se Apple zabývá myšlenkou udělat z iPhonu 20 v roce 2027 vůbec první opravdu bezrámečkový smartphone na trhu. Dosáhnout toho chce jednak přední kamerou skrytou přímo v displeji, ale také speciálním zobrazovačem od korejského Samsungu, který obtéká po všech čtyřech stranách až do rámu telefonu. Prosser upozornil na to, že tento nový typ displeje může nabídnout i pokročilou ochranu před odlesky, integrovanou přímo v krycím skle; přesně tak, jak to umí i vlajkové lodě Samsung posledních let.

Vyžádá si to i změnu designu. Protože výroční iPhone 20 nebude mít klasické zarovnané „hranaté“ strany, jak jsme u iPhonů zvyklí už od modelu iPhone 12. Podle toho, co Prosser promítnul do svých renderů, má speciální iPhone pro 20leté výročí připomínat spíš iPhone X – takže vlastně tak trochu i původní první iPhone z roku 2007.

Sklo, kam se podíváš

Tím to ale nekončí. Právě tento design, kdy displej zabírá celou přední část a přetéká do boků, má maximálně korespondovat s designovým stylem Liquid Glass, který Apple představil vloni na konferenci WWDC. Ten, jak známo, pracuje s poloprůhlednými skleněnými prvky a zatím jej Apple nasadil pouze do svých operačních systémů iOS, iPadOS, macOS a tak dále. Jenže iPhone 20 by měl být prvním zařízením, které snoubí „tekuté sklo“ po stránce hardwaru i softwaru.

Také vnitřní výbava bude v mnoha ohledech výjimečná. Prosser zmiňuje nový čip Apple A21, ale třeba také nový akumulátor založený na křemíkové anodě. Apple si tuto baterii navrhuje sám, vychází ale přitom z technologií dalších výrobců, zejména čínských, kteří už křemíko-uhlíkové akumulátory nabízí několik let. Nový iPhone 20 má být tenký, skoro jako iPhone Air, tudíž efektivnější akumulátor rozhodně přijde vhod.

Určité novinky lze očekávat také po stránce fotoaparátu. Výroční iPhone má sice nabídnout pouze dvě kamery, a sice primární a širokoúhlou. Hlavní snímač by přitom měl být zbrusu nový HDR fotočip, který si Apple v Cupertinu navrhuje sám a má výrazně vylepšit dynamický rozsah a barvy.



Koncept výročního iPhonu pro rok 2027



iPhone inspirovaný motýlem? Revoluční design výročního modelu potvrdil další expert

Apple podle všech indicií rozdělí od letošního roku představování svých hlavních produktů na dvě části. Zářijová konference bude patřit tomu nejlepšímu: modelům Pro a Pro Max, skládacímu iPhonu a v roce 2027 velmi pravděpodobně i výročnímu iPhonu 20. Během jara, zhruba v březnu nebo v dubnu, pak dojde k představení levnějších iPhonů, v příštím roce by mělo jít o iPhone Air 2. generace a také základní iPhone 18.

