Nový letní hit od Xiaomi? Elegantní společník za pár stovek, který vás zachrání v úporném vedru

- Xiaomi představilo novinku jako stvořenou na léto
- Ruční ventilátor Mijia Handheld Fan vypadá opravdu výborně
- Je kompaktní, výkonný a nabízí plynulou regulaci proudění
Příruční ventilátory se těší v poslední době vysoké oblibě a není se čemu divit. Pokud se pohybujete v průběhu léta velkou část dne po venkovních prostorách, trocha toho osvěžení přijde vhod vždy. Použití samozřejmě není omezeno jen na exteriér – účinný ventilátor se uplatní i uvnitř budov, protože ne každý objekt či kancelář má klimatizaci. Nový model Mijia Handheld Fan od Xiaomi vypadá opravdu velmi slibně.
Klimatizace do kapsy
Tento ruční ventilátor se může pochlubit velmi elegantním designem a je možné doplnit ho o odnímatelný popruh, díky kterému ho lze nosit pohodlně pověšený přes tělo. Jeho rozměry jsou 167 × 64 × 63 mm, takže je poměrně kompaktní a nijak závratně vysoká není ani hmotnost 260 gramů. Manipulace i přenášení tedy budou snadné.
Ventilátor je doplněn o kruhový displej, který zobrazuje stav baterie a aktuální sílu proudění vzduchu – zde stojí za zmínku možnost plynulé regulace otáček v úrovni od 1 do 100. Výkon ventilátoru tedy budete mít dokonale pod kontrolou a v porovnání s klasickými modely, které nabízí regulaci třeba ve čtyřech stupních, se jedná o obrovský rozdíl.
Pořádný výkon a bezkonkurenční výdrž
Srdcem tohoto ručního ventilátoru je stejnosměrný invertorový motor, který se umí roztočit až na 10 000 otáček za minutu a Handheld Fan je schopný vyprodukovat proudění o rychlosti až 8,5 m/s. Díky tomu může ventilátor pracovat až na vzdálenost 5 metrů, což je něco, co nemá běžný ruční ventilátor šanci nabídnout.
Co se objemu vzduchu týče, tak maximem je 250 m³/h a těchto výkonů bylo dosaženo pomocí diagonální konstrukce oběžného kola a inteligentními algoritmy řízení proudění. Pohon obstarává lithium-iontová baterie s kapacitou 5 000 mAh, která by měla stačit až na 40hodinový provoz na jedno nabití. Samozřejmě ale bude záležet na nastavené intenzitě.
Cena a dostupnost
Nový příruční ventilátor Mijia Handheld Fan je aktuálně k dispozici v Číně a Xiaomi ho na svém domovském trhu prodává za 199 jüanů, což je po přepočtu zhruba 750 Kč včetně daně. Zda se dostane do Česka, prozatím není jasné, ale Xiaomi u nás nabízí poměrně širokou škálu elektroniky do domácnosti a je možné, že se ho opravdu dočkáme. Teď před začátkem léta by to rozhodně dávalo smysl. Další možností může být objednání například skrze Aliexpress, nicméně zde zatím nová generace větráčku není k dispozici.