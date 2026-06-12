Xiaomi 17T Pro jako koupě roku? Teď jej pořídíte nejvýhodněji, navíc s elektrickou koloběžkou zdarma

- Xiaomi 17T Pro je nejnovější přírůstek do vlajkové kategorie čínského giganta
- Aktuálně se jedná o telefon s jedním z nejlepších poměrů ceny & výkonu na trhu
- Pokud na telefon napíšete recenzi, získáte zdarma elektrickou koloběžku v hodnotě 6 990 Kč
Xiaomi 17T Pro (recenze) je aktuálně nejnovějším přírůstkem v portfoliu čínského giganta Xiaomi, a zároveň se jedná o mezigenerační model do doby, dokud nedorazí řada Xiaomi 18. Tak by se mělo stát na podzim, nicméně na tuto sérii nutně čekat nemusíte – pořízením modelu 17T Pro vůbec nešlápnete vedle. Za více než rozumnou cenu dostanete skvěle vybavený a nesmírně schopný telefon, který strčí do kapsy i výrazně dražší modely.
Sleva, koloběžka zdarma i výkupní bonus
Standardní cena Xiaomi 17T Pro byla stanovena na 20 490 Kč v případě 256GB varianty. Už to je poměrně solidní nabídka, avšak v rámci zaváděcí akce ho seženete ještě výrazně levněji. Když zamíříte k prodejci Mobil Pohotovost, tak pomocí promo kódu xiaomi17t snížíte cenu o 3 500 Kč, tedy na velmi atraktivních 16 990 Kč. 512GB varianta se se standardně prodává za 22 490 Kč, ale nyní ji lze pořídit za 18 990 Kč. Nejvyšší, 1TB verzi teď pořídíte za 21 490 Kč (cena bez slevy je 24 990 Kč).
Ani to ale nemusejí být konečné ceny – když dáte k výkupu svůj stávající telefon, můžete k němu dostat výkupní bonus až 1 000 Kč, a ve finále se můžete dostat třeba na 9 990 Kč. Pokud máte například předchozí Xiaomi 15T Pro a dáte ho k výkupu u MP, můžete si od ceny svého nadcházejícího modelu 17T Pro odečíst dalších 6 000 Kč za výkup a dalších 1 000 Kč jako výkupní bonus. Finální cena 256GB varianty Xiaomi 17T Pro tak bude 9 990 Kč.
Pokud navíc na Xiaomi 17T Pro napíšete recenzi o délce alespoň 15 slov, dostanete zdarma jako dárek koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. generace) za 6 990 Kč. Více informací o této akci naleznete na tomto odkazu (Mobil Pohotovost), případně na Mi.com.
Pořádná porce výkonu
Xiaomi 17T Pro působí na první pohled možná trochu nenápadně, ale pod elegantním a stylovým zevnějškem se ukrývá nesmírně výkonný telefon. O jeho pohon se stará špičkový osmijádrový procesor Dimensity 9500 od MediaTeku, který spadá do nejvyšší třídy a pohání například Vivo X300 Pro nebo Oppo Find X9 Pro.
V AnTuTu dosahuje tato čipová sada výsledku přes 3,3 milionu bodů a na Xiaomi 17T Pro si zcela bez problémů zahrajete i ty nejnáročnější hry na nejvyšší detaily. Samozřejmostí je dokonale plynulý chod systému, bezproblémový multitasking a pořádně rychlá paměť. Operační paměť je typu LPDDR5X (9600 Mbps) a vnitřní úložiště UFS 4.1.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,2 × 77,5 × 8,3 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Super jasný, rychlý a zároveň šetrný displej
Velkým plusem Xiaomi 17T Pro je také skvělý displej. Má úhlopříčku 6,83 palce, je postaven na AMOLED technologii a může se pochlubit 1,5K rozlišením i vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz. Nabízí také pořádnou porci jasu až 3 500 nitů, a to znamená bezproblémovou čitelnost i za přímého slunečního světla. Dále podporuje standardy HDR10+ a Dolby Vision, které oceníte například při sledování obsahu na Netflixu a dalších službách, které tyto formáty podporují.
Displej je tedy opravdu klasa a navíc je i velmi šetrný k očím uživatele. Jedná se o první telefon, který získal čtyřnásobnou certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu zraku. Nabízí také certifikaci TÜV Rheinland Intelligent Eye Care a displej umí efektivně pracovat s blikáním, modrým světlem a rozmazáním. Za vypíchnutí stojí i PWM stmívání o hodnotě 3 840 Hz a DC stmívání.
Fotoaparát Leica nezklame
Dalším prvkem, ve kterém Xiaomi 17T Pro vyniká, je trojitý fotoaparát s puncem společnosti Leica. Ten má rozlišení 50 + 50 + 12 Mpx a kombinuje hlavní fotoaparát, teleobjektiv s periskopickou konstrukcí a širokoúhlou jednotku. Fotoaparát kryje optika Leica UltraPure s hybridní konstrukcí objektivu Leica Summilux typu 1G + 6P.
Kromě hardwaru dodala známá německá společnost také software v podobě režimů Authentic a Vibrant či funkcí Leica Live Moment a Leica Live Portrait. Druhý jmenovaný je určen pro portrétní režim a povyšuje tento typ snímků díky přirozenému bokeh efektu na novou úroveň. Portrétní snímky pořízené teleobjektivem s 5× optickým zoomem patří mezi nejlepší v branži.
Skvělá výdrž a ještě lepší nabíjení
Většina hlavních čínských výrobců přešla na nové baterie postavené na křemíkovo-uhlíkové technologii a Xiaomi samozřejmě není výjimkou. Model 17T Pro je osazen masivním akumulátorem s kapacitou 7 000 mAh, což v porovnání s předchůdcem nárůst o velmi slušných 1 500 mAh. Výdrž tomu odpovídá a patří mezi hlavní zbraně tohoto telefonu.
Při standardním používání můžete počítat se dvěma dny na jedno nabití a Xiaomi 17T Pro nevybijete za celý den, ani pokud patříte mezi nejnáročnější uživatele, kteří nedají telefon z ruky. Ke skvělé výdrži se přidává rychlé a komplexní nabíjení – drátové s výkonem 100 W nabije baterii na 100 % za 52 minut, doplňuje ho bezdrátové s výkonem 50 W a reverzní drátové i bezdrátové dobíjení (22,5 W).
K základnímu Xiaomi 17T tablet zdarma!
Základní model Xiaomi 17T není dalším zástupcem vyšší střední třídy. Ve skutečnosti se jeví jako typický zástupce „skorovlajkových lodí“ – v několika ohledech se nebezpečně přibližuje mnohem dražším vlajkovým modelům. Výrobce vsadil na kombinaci kvalitního displeje, dlouhé výdrže, pokročilého fotoaparátu a odolné konstrukce. Právě tyto čtyři oblasti patří mezi největší přednosti novinky.
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To nejlepší na Xiaomi 17T? Nabušený telefon za 13 tisíc a k tomu osm různých dárků včetně tabletu zdarma
Nehledě na samotnou výbavu láká Xiaomi 17T také na nadstandardní balíček bonusů. Zákazníci mohou využít okamžitou slevu 3 000 až 3 500 korun, která je k dispozici u většiny velkých prodejců – třeba i u Mobil Pohotovosti – a na obě paměťové varianty. Po registraci uživatelské recenze získají navíc zákazníci tablet Xiaomi Redmi Pad 2 s 9,7″ obrazovkou v hodnotě 4 490 korun. V kombinaci s dalšími akcemi tak jde o nabídku, která výrazně snižuje reálné náklady na pořízení nového telefonu.
Podle informací, které má naše redakce k dispozici, je o promo akci s koloběžkou (17T Pro) či tabletem zdarma (základní 17T) mezi uživateli obrovský zájem. Pokud tedy o koupi přemýšlíte, doporučujeme vám se rozhodnout rychle. Je totiž možné, že alokované kusy bonusového příslušenství rychle zmizí a pak už tato nabídka nebude k dispozici.