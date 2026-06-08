To nejlepší na Xiaomi 17T? Nabušený telefon za 13 tisíc a k tomu osm různých dárků včetně tabletu zdarma

- Xiaomi 17T nabízí velmi zajímavý koktejl výbavy a překvapivě přijatelné ceny
- Nejde o klasickou vlajkovou loď, přesto má vynikající displej, velkou baterii a teleobjektiv
- V základní 256GB variantě novinku pořídíte už za necelých 13 tisíc korun
Xiaomi 17T není dalším zástupcem vyšší-střední třídy. Ve skutečnosti se jeví jako typický zástupce „skoro-vlajkových lodí“ – v několika ohledech se nebezpečně přibližuje mnohem dražším vlajkovým modelům. Výrobce vsadil na kombinaci kvalitního displeje, dlouhé výdrže, pokročilého fotoaparátu a odolné konstrukce. Právě tyto čtyři oblasti patří mezi největší přednosti novinky.
Ranec slev a dárků
Nehledě na samotnou výbavu láká Xiaomi 17T také na nadstandardní balíček bonusů. Zákazníci mohou využít okamžitou slevu 3 000 až 3 500 korun, která je k dispozici u většiny velkých prodejců – třeba i u Mobil Pohotovosti – a na obě paměťové varianty. Po registraci uživatelské recenze získají navíc zákazníci tablet Xiaomi Redmi Pad 2 s 9,7″ obrazovkou v hodnotě 4 499 korun. V kombinaci s dalšími akcemi tak jde o nabídku, která výrazně snižuje reálné náklady na pořízení nového telefonu.
Xiaomi nezapomnělo ani na služby, které mohou zpříjemnit první měsíce používání. Součástí nabídky je několik předplatných zdarma, konkrétně 4 měsíce Spotify Premium, 3 měsíce YouTube Premium (včetně YouTube Music) a 3 měsíce služby Google AI Pro. Uživatelé si tak mohou naplno vyzkoušet streamování hudby, videí bez reklam i pokročilé funkce umělé inteligence bez dalších výdajů.
Praktickým benefitem je také bezplatná oprava displeje po dobu 6 měsíců od nákupu, která se může hodit v případě nešťastného pádu nebo jiného mechanického poškození. Vybraní prodejci navíc přidávají prodlouženou tříletou záruku, což je v této cenové kategorii spíše výjimka. Samozřejmostí je pak třeba u již zmíněné Mobil Pohotovosti nákup na splátky s 0% navýšením a doprava zdarma.
AMOLED displej s vysokým jasem
Displej je jednou z věcí, se kterou přijdete do kontaktu pokaždé, když telefon vezmete do ruky; pochopitelně. Xiaomi 17T proto dostalo 6,59″ AMOLED panel s rozlišením 2 756 × 1 268 pixelů, obnovovací frekvencí až 120 Hz a podporou HDR10+ i Dolby Vision. Vzhledem k současnému trendu je obrazovka plochá a rovnou z výroby je na ni nalepena měkká fólie.
Velkou předností je především vysoký maximální jas až 3 500 nitů, díky kterému zůstává obraz dobře čitelný i na přímém slunci. Nechybí ani 12bitové zobrazení barev, 100% pokrytí prostoru DCI-P3 a technologie pro ochranu zraku včetně PWM stmívání na frekvenci 3 840 Hz. Výsledkem je displej, který se hodí nejen pro sledování videí, ale také pro hraní her nebo každodenní práci.
Baterie, která vydrží opravdu dlouho
Dlouhá výdrž je jedním z hlavních argumentů ve prospěch Xiaomi 17T. Telefon využívá moderní křemíkovo-uhlíkový akumulátor s kapacitou 6 500 mAh, což je hodnota, kterou ještě před pár lety nabízely spíše specializované outdoorové telefony. V praxi to znamená bezproblémové zvládnutí celého dne i při náročnějším používání. Při běžném provozu se mnozí uživatelé dostanou i na dva dny bez nabíječky. Výdrž ostatně chválí i první zahraniční recenze, které ji označují za jednu z nejsilnějších stránek telefonu.
Nechybí ani 67W rychlé nabíjení HyperCharge, takže doplnění energie nezabere dlouhé desítky minut. Ještě o něco lépe je na tom vyšší model Xiaomi 17T Pro, který disponuje hned 7000mAh akumulátorem a 100W nabíjením, navíc ještě 50W nabíjením na bezdrátové podložce. Toto pohodlí výrobce základnímu modelu Xiaomi 17T nedopřál, tak na to při výběru myslete.
Fotoaparát s 5× optickým zoomem
Teleobjektiv bývá často výsadou dražších modelů, o to zajímavější je jeho přítomnost v Xiaomi 17T s cenovkou necelých 13 tisíc korun. Telefon nabízí 50Mpx periskopický fotoaparát s 5× optickým přiblížením a až 10× hybridním zoomem bez zjevné ztráty kvality.
Právě tento objektiv umožňuje fotografovat vzdálené objekty bez výrazné ztráty detailů. Hodí se například pro focení architektury, sportovních událostí nebo portrétů s přirozenější perspektivou. Xiaomi navíc spolupracuje s Leicou, jejíž barevné profily a zpracování obrazu najdeme napříč celým fotografickým systémem. Už jen to, že telefon za tuto cenu nabízí teleobjektiv, není úplně standard…
Přehled fotoaparátů Xiaomi 17T
- Hlavní – OmniVision OVX8000 „Light Fusion 800“, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/3.0, ohnisková vzdálenost 115 milimetrů, 5× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, OIS, PDAF.
- Širokoúhlý – OmniVision OV13B, rozlišení 12 Mpx, 1/3″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
- Přední – Isocell KDS, rozlišení 32,3 Mpx, 1/3,42″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, pevný fokus.
Příjemným bonusem je také telemakro režim, který umožňuje ostřit už od vzdálenosti zhruba 30 centimetrů a zachytit zajímavé detaily drobných objektů. K tomu má Xiaomi 17T ještě 50Mpx hlavní fotoaparát, 12Mpx širokáč se 120° úhlem záběru a 32Mpx čelní kamerku.
Kvalitní zpracování a odolnost IP68
Na první pohled působí Xiaomi 17T jako výrazně dražší telefon. Výrobce vsadil na matné povrchy, precizně zpracované tělo a moderní design bez výrazných kompromisů. Telefon dobře padne do ruky a působí prémiovým dojmem. Důležitá je také certifikace IP68, která zajišťuje odolnost proti prachu a ponoření do vody. Konkrétně hovoříme o kompletní ochraně před prachem a ochraně při ponoření až do 1,5metrové hloubky na 30 minut.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,6 × 75,2 × 8,2 mm, hmotnost: 200 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
To znamená vyšší klid při používání v dešti, na dovolené nebo v situacích, kdy by běžný telefon mohl utrpět poškození. Odolnost IP68 se postupně stává standardem vyšší třídy a Xiaomi 17T je toho vynikajícím příkladem.