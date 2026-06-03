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V Xiaomi se zbláznili. K novému modelu 17T dostanete osm různých slev a dárků

PR článek
PR článek 3. 6. 18:30
Smartphone Xiaomi 17T Pro
  • K Xiaomi 17T a 17T Pro dostanete rekordní nálož dárků, slev a benefitů
  • Díky těm hlavním ušetříte 11 499 Kč
  • Nevídaným dárkem je elektrokoloběžka Xiaomi v hodnotě 7 tisíc

Xiaomi je doslova pověstné štědrými dárky a slevami, které rozdává k novým telefonům. V případě Xiaomi 17T a 17T Pro opět nasadilo laťku vysoko. Při koupi novinek na vás čeká celkem osm benefitů a díky těm hlavním ušetříte až 11 499 Kč. Jako hlavní dárek totiž letos Xiaomi rozdává elektrokoloběžku v hodnotě sedmi tisíc korun zdarma, stačí jen napsat recenzi.

Xiaomi 17T a 17T Pro jsou samy o sobě skvělé telefony, které výbavou útočí na vlajkové modely, avšak cenovkou zůstávají hluboko pod dvaceti tisíci – ceny začínají na 12 990 Kč. Xiaomi zároveň novinkami mění představy o tom, jak moc hodnotné dárky je možné k telefonu střední třídy dostat. Ty nejzásadnější z nich – přímá sleva, výkupní bonus a hodnotné dárky – vám totiž hned na začátku ušetří až 11 499 Kč, a to jsme zatím využili jen tři z celkových osmi benefitů.

Benefity, které vám ušetří až 11 499 Kč:

1) Sleva: 3 500 Kč (na oba modely)

2) Výkupní bonus: 1 000 Kč (na Xiaomi 17T Pro)

3) Dárek za recenzi: koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Lite v hodnotě 6 999 Kč (k Xiaomi 17T Pro) nebo tablet Xiaomi Redmi Pad 2 v hodnotě 4 499 Kč (k Xiaomi 17T)

Koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Bezplatná oprava displeje i trojice předplatných

Kromě dárků a slev na vás při koupi Xiaomi 17T a 17T Pro čeká předplatné hned několika populárních služeb na 3–4 měsíce zdarma, ať už jde o Spotify, YouTube Premium nebo umělou inteligenci Google AI Pro. Za zmínku stojí také bezplatná oprava displeje v případě jeho poškození (například nešťastným pádem na zem) do 6 měsíců od zakoupení.

4) YouTube Premium – 3 měsíce zdarma

5) Spotify Premium – 4 měsíce zdarma

6) Google AI Pro – 3 měsíce zdarma

7) Bezplatná oprava displeje – 6 měsíců

8) Prodloužená záruka zdarma

A na závěr ještě jeden z nejpříjemnějších benefitů, který celou osmičku uzavírá. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte k novému Xiaomi navíc 3letou záruku zdarma, tedy prodlouženou o jeden rok nad rámec standardní dvouleté zákonné lhůty.

Chytrý telefon Xaiomi 17T Pro

Autor článku PR článek
PR článek
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