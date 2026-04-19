Konec nachlazení z klimatizace? Xiaomi má novinku, která chladí jako vánek

- Chytrá klimatizace od Xiaomi slibuje jemné chlazení prostoru
- Díky tomu má eliminovat běžné potíže při jejich používání, jako jsou bolesti hlavy či ucpaný nos
- K dispozici bude v přepočtu za zhruba patnáct a půl tisíce korun
Léto už pomalu klepe na dveře a s ním i pro někoho příjemné a pro jiného zase velmi nepříjemné teplé počasí. Jestli letos opět padnou teplotní rekordy, nevíme, nicméně na horko je lepší být připravený než překvapený – ideálně prostřednictvím nainstalované klimatizace. Těch je na trhu docela dost, avšak proč ve 21. století nezvolit nějakou tu chytrou variantu, třeba od Xiaomi? Tato čínská značka nyní představila novou klimatizaci s poměrně dlouhým názvem Mijia Air Conditioner Powerful Air Pro Ultimate Edition 1.5 HP.
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Špičková klimatizace do moderní domácnosti
Klimatizace Xiaomi Mijia Air Conditioner Powerful Air Pro Ultimate Edition údajně nabídne jemný vánek, prostřednictvím kterého má zajistit příjemnější chlazení. Toho je dosaženo tím, že vzduch prochází 602 „mikropóry“, které pomáhají rozptylovat vzduch do mnoha směrů. Podle Xiaomi by tato funkce měla zmírnit potíže spojené s klimatizací, jako jsou bolesti hlavy nebo ucpaný nos. Společnost také naznačuje, že díky tomu je tento model vhodnější pro kojence a seniory.
V ostatních ohledech je klimatizace Mijia Air Conditioner Ultimate Edition identická s běžně dostupnou verzí. Tento vlajkový model má průtok vzduchu 1 000 m³/h a roční koeficient účinnosti (APF) 6,30. Model dokáže místnost jak chladit, tak vytápět, spustí se již za 15 sekund a je vybaven 118 mm dlouhým lopatkovým ventilátorem. Mezi chytré funkce patří algoritmus pro úsporu energie a inteligentní upozornění na problémy, jako jsou ucpávky. Navíc podporuje HyperOS Connect, takže jej lze ovládat dálkově přes aplikaci značky nebo hlasovými příkazy
Xiaomi bude prodávat klimatizaci Mijia Air Conditioner Powerful Air Pro Ultimate Edition 1,5 HP v Číně za 5 099 jüanů, tedy po přepočtu nějakých patnáct a půl tisíce korun. Společnost zatím neoznámila žádné plány na uvedení tohoto modelu na jiné trhy, jako je Evropa, kde již prodává několik chytrých klimatizací, mimo jiné také v Česku. Ačkoli bychom si na příchod této klimatizace na náš trh nevsadili, přeci jen, jak se říká, naděje umírá poslední.