Liquid Glass v iOS 26 rozděluje uživatele, Apple je pod palbou negativních reakcí

- Nová podoba systémů od Applu budí velké vášně
- Zatímco některým se vzhled líbí, jiní na něm nenechají nit suchou
- Jak výrazný redesign vnímáte vy? Dejte nám vědět v anketě níže
Nejnovější verze operačního systému iOS 26 (a nejen ta) přišla s největší designovou změnou za poslední dobu jménem Liquid Glass. Na designový jazyk připomínající sklo se strhla vlna kritiku už během představení na vývojářské konferenci WWDC, přičemž Apple na řadu výtek zareagoval a systém postupně odladil. Jak to ale vypadá, změny neuspokojily všechny uživatele, kteří nyní zasypali giganta z Cupertina řadou nepříjemných komentářů, jenž většinou směřují právě na adresu Liquid Glass, a to jak na Redditu, tak i na oficiálních fórech.
Kontroverzní Liquid Glass?
Výtky jsou v některých případech velmi konkrétní, v jiných mají spíše obecný charakter. Napříč internetem vadí uživatelům například pomalé animace a s tím související plynulost prostředí, neustálá změna barev, tvarů a stínů, což považují někteří za rozptylující či nesmyslné animace.
Podle některých nový designový jazyk proměnil jejich smartphony v „Barbie telefony“, které svými funkcemi zbytečně vybíjí baterii. Výtka zamířila také k tomu, že některé základní akce jsou podmíněné příliš mnoha klepnutími na displej.
Na seznam nespokojených reakcí si Apple může připsat také špatný kontrast, rozmazanou podobu některých aplikací, nekonzistentní design, kdy některé prvky jsou ploché, zatímco jiné sklenění, nekonzistentní zvýraznění vybraných prvků uživatelského rozhraní nebo obtížnou čitelnost notifikací. Situace ovšem není jen černá – zatímco někteří si na novou podobu stěžují, pro jiné jde naopak o změnu k lepšímu. V případě iOS 26 vyzdvihují třeba pocitově rychlejší iPhone, moderní a čistý vzhled, který je zároveň hravý nebo vzdušnost designového jazyka.
Ocenění si vysloužilo také relativně rychlé sžití s novinkami, pozitivní vzezření celého systému oproti „depresivnímu“ iOS 18, technologické vychytávky jako světelné odlesky či chromatická aberace nebo novou podobu ikon, které se podle některých vrací zpátky ke kořenům.
Ať už patříte do jednoho či druhého tábora, jedno je jisté – Apple svůj design v dohledné době jen tak nezmění, tudíž si na novinky budeme muset chtě nechtě zvyknout.