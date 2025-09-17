Nové iPhony 17 (Air, Pro, Max) v redakci! Ptejte se, co vás zajímá

- Do redakce nám dorazilo kvarteto nových iPhonů, které se už tento pátek začnou prodávat
- Začínáme testovat iPhone 17, 17 Pro i Pro Max a také úplnou novinku iPhone Air
- Pokud vás ohledně těchto novinek cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích!
Oficiální start prodeje je sice až v pátek, nicméně redakce SMARTmania.cz dostala exkluzivní přístup ke všem nově představeným iPhonům již nyní, s dostatečným předstihem. Podíváme se tedy na to, jak jednotlivé novinky vypadají na živo a také jak vypadá jejich prodejní balení, respektive co vše v něm najdete. V dalších dnes se můžete těšit na podrobnější články s prvními dojmy, test fotoaparátů iPhone 17 Pro (Max) a později samozřejmě i podrobné recenze.
iPhone 17 a 17 Pro naživo
Jak minulý týden na tiskové konferenci předeslal ředitel společnosti Apple Tim Cook, letos je to hodně o designu. Všechny nové iPhony mají celkem kreativní výběr barev, navíc kromě iPhonu 17, který vypadá stejně jako loňský předchůdce, mají novinky obměněný design. A třeba model Air je zcela nový po všech směrech.
iPhone 17 je k mání ve třech pastelových barvách – levandulová, šalvějově zelená, mlhově modrá – a ty doplňuje tradiční černá a bílá. Poslední zmíněnou máme k dispozici i my. Oproti tomu iPhone 17 Pro a Pro Max můžete mít ve stříbrné variantě, anebo v úplně nových odstínech kosmicky oranžová a temně modrá, která rozhodně není černá a na živo skutečně vypadá tak jak zní: temně modře.
V rámci briefingu k novým produktům v německém Mnichově jsme měli možnost se na volbu barev zeptat i vedoucího vývoje veškerého hardwaru v Applu, Johna Ternuse. Ten poodkryl, že díky přechodu z titanu zpět k hliníku u prémiových modelů se otevřela nová cesta k barvám díky technologii eloxovaného hliníku. Oranžová vypadá vážně výborně a hlavně neotřele, oproti tomu temně modrá dává okamžitý dojem, že máte nový iPhone, ale chcete zůstat konzervativně elegantní.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3988 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
iPhone Air je vážně tenký!
Upgrade, který přináší prémiové iPhony 17 Pro a Pro Max je pozoruhodný a minimálně pro mě osobně velmi líbivý a povedený; názor si ale každý udělejte sám. Nicméně to skutečně nejzajímavější se ukrývá v krabičce iPhonu Air. Ta totiž jako jediná nezobrazuje iPhone ze zadní části, nýbrž z boku, aby vynikl jeho neuvěřitelně tenký profil jen 5,64 milimetru.
Očekával jsem dost, i s vědomím, že ještě před pár dny mi prošel rukama konkurenční 5,8 milimetru tenký Samsung Galaxy S25 Edge. iPhone Air ale očekávání celkem snadno překonal: jednak je ve skutečnosti tenčí, než byste řekli z fotek nebo snad renderů. A kromě toho je i velmi elegantní a minimalistický, což je také dojem, který v reprodukované formě tolik nevynikne.
Air v portfoliu nahrazuje model Plus, který Apple pro letošek zařízl. Nabízí ale zcela jinou skladbu rozměrů, což se týká i displeje. K dispozici je 6,5″ OLED panel Super Retina XDR s podporou dynamické obnovovací frekvence 1–120 Hz, tedy technologie, kterou Apple přezdívá po svém ProMotion.
Stěžejním prvkem výbavy je čipová sada A19 Pro, díky níž má nový tenký iPhone výkon srovnatelný s modely Pro a Pro Max. Apple dokonce hovoří o výkonu na úrovni MacBooku. Konkrétně hovoříme o čipsetu s 6jádrovým CPU, 5jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem pro výpočet umělé inteligence na zařízení.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Apple také poprvé u iPhonu Air (stejně jako u modelů Pro a Pro Max) využívá vlastní bezdrátový čip N1 pro Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0, ale také úplně nový 5G modem C1X, což je vylepšená verze známé součástky, kterou nabídl již iPhone 16e. K tomu má v základu 8 GB RAM a 256GB úložiště, kromě kterého můžete zvolit vyšší 512GB nebo až 1TB variantu.
České ceny nových iPhonů 17
Už tento pátek 19. září se u nás začnou prodávat nové iPhony 17. Díky příznivému kurzu české koruny většina modelů mezigeneračně zlevnila. Letos z nabídky kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhonu 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce a zároveň je o 1 000 Kč levnější než loňský 128GB iPhone 16.
V případě iPhone 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské generace (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která se prodávala za 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč. iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|Předobjednávky
|Prodej
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|–
|–
|od 12. září
|19. září
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|–
|od 12. září
|19. září
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|–
|od 12. září
|19. září
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
|od 12. září
|19. září
Úplnou novinkou je ultratenký iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,6 mm v nejtenčím místě. Ten startuje na poměrně odvážných 29 990 Kč. Pokud vás k novinkám cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích. V nejbližších dnech přineseme první dojmy z nových iPhonů 17, zaměříme se i na fotoaparát a následovat budou i naše podrobné recenze.
