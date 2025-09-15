Recenze Samsung Galaxy S25 Edge: tenká žiletka příjemně překvapila

- Samsung jako první praštil do trendu supertenkých telefonů, vznikl tak Galaxy S25 Edge
- Ten nabízí i celkem solidní výbavu, tím hlavním je ale tenoučké tělo pouhých 5,8 milimetru
- Na českém trhu jej pořídíte už od 19 tisíc korun v základní variantě 12/256 GB
Věk supertenkých telefonů započal. Přestože už několik týdnů až měsíců se hlasitě skloňuje hlavně tenký iPhone Air, dávno před ním přišel s první vlaštovkou nového (či znovuzrozeného?) trendu jihokorejský Samsung. Jeho model Galaxy S25 Edge přináší celkem sympatickou výbavu, která ale jen doplňuje to hlavní – minimalistický design a extrémně tenkou titanovou konstrukci. Pro koho takový telefon je a má šanci uspět, nebo jde o výstřel do tmy?
Samsung Galaxy S25 Edge byl představen už v květnu, nějakou dobu mu ale trvalo, než se dostal i k nám na český trh. Nabízen je ve dvou paměťových konfiguracích (256 nebo 512 GB) a minimálně doporučená cena dle oficiálního e-shopu výrobce přesahuje hranici 30 tisíc korun. U většiny prodejců jej však pořídíte za 23 990 Kč, u Mobil Pohotovosti dokonce za 18 990 Kč. Jen pro srovnání, sok v podobě iPhonu Air startuje na ceně 29 990 Kč.
Design a displej
Jakmile nový S25 Edge vybalíte z krabice, praští vás do očí viditelně velmi tenoučká konstrukce. Je to skutečně největší zbraň telefonu a prvek, který správně způsobí onen „wow“ efekt. V pase má mobil 5,8 milimetru a jde bezpečně o nejtenčí telefon výrobce a podle všeho i druhý nejtenčí smartphone na trhu, hned za zmíněným iPhonem.
Konstrukce je i tak celkem odolná, díky sázce na titanovou slitinu je mobil celkem lehký (163 gramů) a v kapse se tak nepronese. Výrobce neošidil zákazníky o klasickou odolnost, nechybí certifikace IP68 proti vodě a prachu, záda kryje Gorilla Glass Victus 2 a displej keramické sklíčko. Přesto fyziku ošálit nejde a pokud se pokusíte telefon v ruce zlomit, pruží více než běžné telefony. Z úcty k zapůjčenému kusu bych si to nedovolil, ale i průměrně silný člověk by byl schopný žiletku přelomit.
Design je celkem minimalistický, hlavně v námi testované tmavé variantě. Na zádech najdete značně vystupující fotomodul se dvěma snímači a velkým LED přisvícením. Přední strana je plochá, bez zaoblení, navíc cca 1,3mm rámečky nijak nezasahují do displeje. Ten je zde s úhlopříčkou 6,7″ a jde o LTPO AMOLED 2X panel s vysokým rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí.
Bez debat jde o jeden z nejlepších zobrazovačů, které má Samsung k dispozici. Za pochvalu stojí nejen kvalitní vyobrazení barev, ale také slušná svítivost 1 400 nitů při běžném používání a až 2 600 nitů při práci s HDR obsahem. S klidem na srdci lze prohlásit, že displej nevykazuje žádné známky kompromisů ve prospěch tenké konstrukce.
Výbava, výkon a baterie
Co se týče výbavy, Samsung nechtěl u tohoto modelu experimentovat s vlastními Exynosy, které historicky nevykazují nejlepší hodnocení stran práce s teplem. Nasadil tak čipovou sadu Snapdragon 8 Elite – to nejlepší, co bylo toho času k dispozici. Čipset je složen z 8jádrového procesoru s taktem až 4,47 GHz a grafické jednotky Adreno 830.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 158,2 × 75,6 × 5,8 mm, hmotnost: 163 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Po stránce výkonu nepřipouští prakticky žádné kompromisy, bezpečně si na Galaxy S25 Edge zahrajete i ty nejnovější a graficky nejnáročnější mobilní hry, díky 12 GB RAM zvládne i složitější multitasking. Největší pochvala však míří za zvládnutou práci s teplem, Samsung totiž nevynechal dnes stále důležitější parní komoru pro odvod přebytečného tepla.
Ano, telefon se zahřívá, ale zhruba na úrovni běžných telefonů – při benchmarku AnTuTu i 3DMark Wild Life Extreme vystoupala interní teplota jen na 44 °C. To jsou konvenční hodnoty, které bychom u ultratenkého telefonu neočekávali; vzpomeňme kupříkladu na Poco F7, které se zahřálo až na 52 °C. Výsledky v jednotlivých benchmarcích najdete v tabulce:
|Benchmark
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Samsung Galaxy S25
|Google Pixel 10
|Xiaomi 15
|Geekbench 6 – Single Core
|2 690 bodů
|2 891 bodů
|2 246 bodů
|3 072 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|8 552 bodů
|6 208 bodů
|5 751 bodů
|9 388 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|5 582 bodů
|6 876 bodů
|3 231 bodů
|5 786 bodů
|AnTuTu 10
|2 643 017 bodů
|2 366 109 bodů
|1 116 833 bodů
|2 455 266 bodů
Další překvapení přichází u baterie. Na první pohled může působit akumulátor s kapacitou 3 900 mAh jako nedostatečný, ale konkurenční iPhone Air má baterii ještě o 800 mAh menší. Výdrž nového Galaxy S25 Edge není nic, o čem by se daly pět ódy, zvládne ale i delší pracovní den a večer mu ještě zbyde zhruba 25 %. Nabíjení pak probíhá buď kabelem (25 W), nebo bezdrátově (15 W). Tak či tak se dříve než za 65 minut z 1 do 100 % nedostanete. Za 15 minutek na nabíječce dostanete cca 30–35 %, a s tím už se dá pracovat.
Operační systém
Po stránce operačního systému a uživatelského prostředí se zde žádné překvapení nekoná. S25 Edge běží od vybalení z krabice na Androidu 15 s nadstavbou One UI 7.0, výrobce tradičně garantuje 7letou podporu jak bezpečnostních aktualizací, tak velkých systémových updatů. Android pak v systémovém úložišti zabírá skoro 24 GB.
Uživatelské prostředí je hustě stylizované, jak jsou fanoušci One UI zvyklí. Jednotlivé prvky však dávají smysl, včetně třeba rozvržení nastavení a dalších nativních aplikací, navíc jsou sympaticky doplněny funkcemi Galaxy AI, včetně oblíbeného reverzního vyhledávání Circle to Search.
Během několika týdnů by se měl Galaxy S25 Edge dočkat aktualizace na Android 16 doplněný nejnovější verzí prostředí One UI 8.0.
Fotoaparát a záznam videa
Pomineme-li menší baterii, patří fotoaparát k jednomu z mála kompromisů způsobeným ultratenkou konstrukcí. Na zadním fotomodulu jsou k dispozici pouze dva foťáky, přesto lze s klidem prohlásit, že s touto sestavou i tak uděláte velkou parádu. Vypadá následovně:
- Hlavní – Isocell HP2, rozlišení 199,7 Mpx, 1/1,3″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Širokoúhlý – Sony IMX564, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, autofokus (AF)
- Přední – Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, 1/3,2″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu.
Obrovským benefitem tenoučkého Samsungu je hlavní snímač s vysokým rozlišením, který si vypůjčil z vrcholného modelu S25 Ultra. Ten podává vynikající výsledky jak ve dne, tak po setmění, a alespoň částečně supluje i chybějící teleobjektiv. Nabízí slušný 2×, de facto bezztrátový, zoom (i když ne optický), který skvěle využijete třeba u portrétů.
Za zmínku určitě stojí i širokoúhlý fotoaparát, i když ten nad rámec cenové kategorie nijak nevybočuje, stejně jako šikovná selfie kamerka. Videa zvládá S25 Edge natáčet při 4K 30/60 fps, případně se stejnou snímkovou frekvencí i v rozlišení Full HD.
Závěrečné hodnocení
Samsung Galaxy S25 Edge je ukázkovým příkladem toho, že i v dnešní době, zahlcené telefony jedním jako druhým, dokáže výrobce přijít s něčím novým, co vyvolá emoce. Ultratenká titanová konstrukce, špičkový displej a výkon bez kompromisů z něj dělají zařízení, které cílí především na ty, kdo chtějí skloubit prémiový vzhled s moderní výbavou. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že menší baterie a absence teleobjektivu jsou daň za jeho unikátní design.
Pokud hledáte telefon, který bude v kapse působit téměř neviditelně, přesto vám zvládne nabídnout to nejlepší z Android světa, je Galaxy S25 Edge horkým kandidátem. Není to univerzální volba pro každého, ale spíše stylová záležitost pro ty, kteří chtějí mít něco jiného než ostatní.
A v tomhle ohledu Samsungu nelze upřít odvahu – právě tahle odvaha může rozhodnout, zda se „éra supertenkých telefonů“ opravdu uchytí. iPhone Air jsme zatím v ruce neměli, ale Samsung vypadá, že může mít v tomto klání převahu. Minimálně co se týče cenové politiky, která je oproti 29 990 Kč (iPhone Air) výrazně příjemnější (18 990 Kč).
Samsung Galaxy S25 Edge
Design a zpracování9.1/10
Výkon a optimalizace9.3/10
Hardwarová výbava8.3/10
Fotografie a video9.0/10
Výdrž baterie7.5/10
Klady
- minimalistický design, tenká konstrukce
- kvalitní displej
- výkon a práce s teplem
- stále skvělý systém One UI
- povedená sestava fotoaparátů
Zápory
- výdrž jako kompromis
- chybí teleobjektiv
- matoucí cena (doporučená vs. reálná)