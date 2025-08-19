Recenze Poco F7: je tohle ještě vůbec střední třída?

- Poco F7 nabízí vlastně vše, co byste od telefonu vyšší-střední třídy očekávali
- Jediný významnější nedostatek představuje fotoaparát, na kterém se zjevně šetřilo
- Na českém trhu se jediná varianta 12/512 GB prodává od 11 990 korun včetně DPH
Položte si otázku, co vlastně očekáváte od svého nového telefonu. Aby měl velký displej s vysokým rozlišením? Aby disponoval dostatečným výkonem? Aby slušně fotil a natáčel videa? Nebo vám jde v první řadě o výdrž na jedno nabití – a aby to nabíjení ještě netrvalo věčnost? Pro nic z toho nemusíte nutně lovit v těch nejdražších vodách, existují totiž výrobci, kteří stále vyznávají extrémní poměr ceny a výbavy. Jedním z nich je určitě čínské Xiaomi se svou značkou Poco. A nejnovější model Poco F7, který nedávno vstoupil na český trh, to velkoryse dokazuje.
Poco F7 doplňuje nedávno testovaný vybavenější model F7 Ultra. Ten má sice vyšší výkon, lepší fotoaparáty a rychlejší nabíjení, se svým níže postaveným bratrem ale sdílí snahu nabídnout co nejlepší kombinaci výbavy a ceny. Poco F7 aktuálně pořídíte v jediné variantě 12/512 GB za 11 990 korun, model Ultra vyjde na necelých 19 tisíc korun.
Obsah balení
Dle platných eurounijních norem Xiaomi nabízí svůj model Poco F7 v balení bez nabíječky, pouze s USB-C kabelem a měkkým černým plastovým pouzdrem. Telefon je rovněž z výroby vybaven ochrannou fólií na displeji. Z přiloženého energoštítku se dozvíte, že telefon má energetickou třídu B, odolnost třídy D, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 64 hodin a 3 minuty.
Neokoukaný design, skvělé zpracování
Poco F7 rozhodně zaujme dílenským zpracováním. Přestože se to v jeho cenové kategorii ne vždy nosí, je zhotoven z hliníkového monolitu a obě plochy mu kryje odolné sklo Gorilla Glass 7i. Přestože nejde o tu nejlepší modelovou řadu sklíček od Corning, během testování se na zádech ani na přední části neobjevily žádné škrábance.
Zato se ale záda hodně špiní – méně znatelné je to u bílé varianty, více u černé. Námi testovaná stříbrná s „polo-propustným motivem“ se snaží povozit na trendu transparentních zad telefonů Nothing Phone, přitom ale vlastně nic neodhaluje. Motiv na zadním krytu přesto působí nápaditě, zcela nepochybně zaujme hráče, protože moc podobně vyhlížejících telefonů v nabídce s cenou kolem 12 tisíc není.
Zbytek těla je pak foremně velmi podobný dalším modelům Poco a bez pochyb i loňské řadě Poco F6. Hlavním prvkem jsou zcela naplocho zarovnané boky, přední a zadní strana jsou pak takřka bez přechodů. Po stranách narazíte ještě na anténní předěly, dole slot pro 2 nanoSIM karty, USB-C port a vyfrézovaný reproduktor, který v kombinaci s telefonním sluchátek vytváří docela autentický stereo efekt.
Přestože se telefon cenově dnes pohybuje spíše na úrovní vyšší-střední třídy, nabízí naprosto špičkové zpracování, kdy všechno správně lícuje a nikde nic nevrže. Při pokusu o ohnutí se telefon vzpouzí jen minimálně, hliníkový rám je velice pevný. Potěší i odolnost certifikovaná na IP68, takže je smartphone odolný proti prachu a rovněž proti vodě při ponoření do hloubky 1,5 metru až na 30 minut.
Displej, výkon a výbava
Xiaomi u svých telefonů v posledních letech často sází na velice kvalitní displeje. Dobře to ukazuje i model Poco F7, který disponuje velmi podobným zobrazovačem jako jeho dražší kolega s přídomkem Ultra. Obrazovka je trochu větší, konkrétně 6,86″, jde však o AMOLED panel s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz a vynikající svítivostí až 1 700 nitů (podle testu GSMAreny je to spíše 1 500 nitů) při běžném používání a dokonce 3 200 nitů při zobrazování HDR. To jsou vesměs stejné hodnoty, jako právě u modelu Ultra.
Obecně má displej velmi dobré zobrazovací schopnosti. Barvy jsou v normě, případně je možné si intenzitu barev ještě zkalibrovat podle svého. Zcela bez výhrad vnímám i rozlišení 1 280 × 2 772 pixelů, které zaručuje velmi solidní jemnost 447 pixelů na palec. Dlužno také zmínit, že obrazovka je plochá, nemá zkosené hrany, tudíž může sedět právě zákazníkům, kteří nemají rádi displej přetékající do stran.
Vzhledem k nižší ceně musel výrobce udělat i malý kompromis – to nejvýkonnější železo míří do dražších modelů, Poco F7 nabízí přesto velmi silnou čipovou sadu Snapdragon 8s Gen 4. Je to 4nm čipset s 8jádrovým procesorem, kde hlavní roli hraje výkonné jádro Cortex X4 (3,21 GHz) a zbývajících 7 jader je Cortex A720 s různým taktováním (od 3 GHz až k úspornějším 2 GHz). Celkově je výkonu dostatek a kromě toho umí smartphone s výpočetní silou šetřit, když je to potřeba.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,1 × 77,9 × 8,2 mm, hmotnost: 216 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 53006500, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Prakticky žádná operace nepředstavuje pro Poco F7 stopku. Umí multitasking – svižně pracuje při rozdělené obrazovce i při několika menších oknech na ploše –, zvládá i rychlé přepínání aplikací, samozřejmě hraní náročnějších her. Snad jen práce s teplem by mohla být lepší: při benchmarku 3D Mark Wild Life Extreme sice nasbíral slušné skóre 3 808 bodů, nicméně teplota zařízení vystoupala až na 52 °C, což je opravdu hodně.
|Benchmark
|Poco F7
|Samsung Galaxy A56
|Xiaomi 14T Pro
|Pixel 9a
|Geekbench 6 – Single Core
|2 047 bodů
|1 358 bodů
|2 132 bodů
|1 677 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|6 200 bodů
|3 895 bodů
|6 819 bodů
|4 067 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|3 808 bodů
|1 272 bodů
|4 757 bodů
|2 634 bodů
|AnTuTu 10
|1 724 620 bodů
|882 874 bodů
|1 992 880 bodů
|1 257 329 bodů
Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC pro bezkontaktní placení, samozřejmě i infraport, USB-C 2.0 s funkcí On The Go (OTG). Čtečka otisků prstů je v displeji. Systém zabírá 33,5 GB, tedy alespoň u námi testované 512GB varianty s úložištěm typu UFS 4.1. Zároveň 16 GB RAM lze dodatečně rozšířit, respektive virtuálně rozšířit o 4, 6, 8 nebo až 12 GB, tedy až dvojnásobně. Nicméně, i jako v případě Poco F7 Ultra, chybí eSIM.
Výdrž a nabíjení
Poco F7 by klidně mohl být telefonem s největší baterií na českém trhu. Běžně je tu dostupný model s kapacitou 6 500 mAh, pochopitelně jde o novější typ křemíko-uhlíkové baterie. Nicméně varianta prodávaná v Indii má dokonce ještě o tisíc miliampérhodin více. Ale o nic moc nejde, Poco F7 má vynikající kapacitu baterie, kterou dokáže proměnit ve výbornou reálnou výdrž.
Při standardním používání dosáhnete v pohodě 2 pracovních dnů, při hraní či obdobném benchmarku je to zhruba 9–10 hodin. To je velmi slušné, navíc porovnání s loňskými modely Poco nebo současníky v podobě Galaxy A56 nebo Pixelem 9a se starší lithium-iontovou baterií nechává konkurenci daleko za čínskou novinkou.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|8 minut
|15 minut
|27 minut
|39 minut
Kromě solidní výdrže je k dispozici i rychlé nabíjení. Konkrétně 90W výkon s příslušnou nabíječkou. Do plného dobití stačí telefonu necelých 40 minut, což je velmi sympatická hodnota. Telefon však cílí na méně náročné zákazníky, protože chybí podpora jakéhokoliv bezdrátového nabíjení; takže tady pouze kabelem.
Android 15 s HyperOS 2.0
HyperOS, dříve MIUI, patří k Xiaomi stejně jako iOS k iPhonům. Pro celou řadu zákazníků je to překážka, kterou nelze překlenout a po telefonech Xiaomi, potažmo Redmi či Poco, se raději nedívají. Pakliže ale máte rádi hustou grafickou stylizaci, dynamické prostředí plné interaktivních prvků a spoustu barev, bude se vám líbit.
Poco F7 nabízí Android 15 s nadstavbou HyperOS 2.0.103 a červnovou bezpečnostní záplatou, takže v rámci mezí aktuální. Výrobce u tohoto telefonu slibuje 4 velké aktualizace Androidu a 6 let bezpečnostních updatů. HyperOS nabízí široké možnosti kustomizace, přes animace, tapety, widgety, ale i zamykací obrazovku. Zároveň nestrádá ani v umělé inteligenci.
K dispozici jsou chytré funkce od Googlu, jako asistent Gemini a reverzní vyhledávání Circle to Search, ale i vychytávky od Xiaomi: AI Poznámky s generativními funkcemi, AI Galerie s vychytávkami pro úpravu fotek a videí, AI Rekordér s praktickou funkcí převodu řeči na text, AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému. O těchto funkcích jsme informovali již v článku věnovaném umělé inteligenci od Xiaomi.
Smartphony Xiaomi a dalších přidružených značek však patří k největším „bordelářům“, pokud jde o předinstalované aplikace. K dispozici máte 8 mobilních her a obrovskou salvu více či méně praktických aplikací: klasiky v podobě Netflixu, Temu, OneDrive střídá také Amazon, TikTok nebo kancelářský balíček WPS Office. Naštěstí vše z toho lze jedním kliknutím odstranit.
Fotoaparát
Aby bylo jasno, že Poco F7 není vlajková loď, ale spíše slibně vybavený telefon střední třídy, došlo k výrazným ústupkům v oblasti fotoaparátu. Bez debat jde totiž o jediný telefon tohoto výrobce, který s cenou kolem 10 tisíc korun nabízí pouze dva fotoaparáty. Detailně zde:
- Hlavní – Sony IMX 882, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,95″ velikost čipu, clona f/1.5, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – OmniVision OV08F, rozlišení 8 Mpx, 1/4″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
- Přední – OmniVision OV20B, rozlišení 20,1 Mpx, 1/4″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
Pokud vám číselná označení a názvy čipů něco říkají, dobře tušíte, jak asi dopadne hodnocení fotoaparátu Poco F7. Hlavní snímač, který u telefonů s cenou mezi 10 a 15 tisíci korunami vídáme stále častěji, má celkem solidní kvalitu ve dne, při vhodném doplnění sekundárním snímačem pracuje výborně i v noci.
Při detailním pohledu je patrné, že snímky hlavním snímačem jsou i při komprimovaném 12,5Mpx rozlišení velmi hezky barevné (ne přesaturované) a plné detailů. V noci je úbytek detailů znát, ale i nápisy v dálce jsou stále čitelné. Navíc nedochází k saturaci barev do žluta či oranžova, což je častý problém při focení v horších světelných podmínkách.
Za pochvalu stojí vlastně i makro či portréty, oba totiž pracují s 2× digitálním přiblížením, které využívá výřez z velké 50Mpx fotky. Abychom ale jen nechválili, příliš kvality nepobral širokoúhlý snímač. 8Mpx rozlišení naplno odhaluje jeho limity, snímky působí v 80 % jako nouzové řešení, objevuje se šum a to i při celkem slušně prosvětlené scéně. V noci jsou pak širokoúhlé snímky hodně tmavé a svým způsobem prázdné.
Celkově Poco F7 nijak zvlášť nevystupuje z davu a je patrné, že když došlo na šetření, v plném rozsahu to odnesl fotoaparát. A tak trochu i video. K dispozici je 4K při 30/60 fps, ale i Full HD při 30/60 fps. Pokud chcete stabilnější záběr, musíte přepnout na Full HD 30 fps, ani v takovém případě ale nedosáhnete ideálních podmínek. Pokud udržíte klidnou ruku, videa natočená na Poco F7 dosahují slušných kvalit, podobně jako fotky z hlavního snímače. Pro náruživé amatérské filmaře ale existují lepší alternativy.
Závěrečné hodnocení
Poco F7 je telefon, který ukazuje, že i bez cenovky přes 20 tisíc lze získat zařízení s výborným displejem, vysokým výkonem a nadstandardní výdrží baterie. V mnoha ohledech působí spíše jako model vyšší třídy – kovové tělo, odolnost IP68 nebo rychlé 90W nabíjení nejsou v této cenové hladině vždy samozřejmostí. Díky tomu se z něj stává velmi atraktivní volba pro uživatele, kteří chtějí spolehlivý telefon na několik let dopředu – je třeba si uvědomit, že cenové stropy se posouvají a co dřív byl vysoký nadstandard, je dnes spíše základ.
Samozřejmě je tu i pár kompromisů – největší slabinou jsou fotoaparáty, které nedokážou držet krok s konkurencí ve stejné cenové kategorii. Pokud je ale pro vás prioritou výkon, výdrž a rychlost každodenní práce, Poco F7 vás nezklame. Za cenu pod 12 tisíc korun tak dostáváte telefon, který nabízí možná nejlepší poměr ceny a výbavy na současném trhu a dává jasně najevo, že i střední třída, byť dnes výrazně dražší než dříve, může být zatraceně zajímavá. Pokud ale máte na nákup telefonu více peněz, volte raději po všech stránkách lepší model Ultra.
Poco F7
Design a zpracování8.9/10
Výkon a optimalizace8.5/10
Hardwarová výbava8.8/10
Kvalita fotografií a videí6.1/10
Výdrž baterie9.3/10
Klady
- kvalitní zpracování, nápaditý design
- plochý displej s vysokou svítivostí
- výkon bez problémů i na hry
- moderní baterii a 90W nabíjení
- slibná softwarová podpora
Zápory
- fotoaparát zůstal za očekáváním
- chybí podpora eSIM