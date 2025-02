Redmi Note 14 má umělou inteligenci v češtině. K čemu všemu ji můžete využít?

Xiaomi přineslo své AI funkce ve spolupráci s Googlem i do levnějších telefonů Redmi Note 14

Čili už u telefon za 5 tisíc korun si můžete vychutnat Gemini, Circle to Search a další AI funkce

Xiaomi rozjelo v druhé polovině loňského roku vlastní veletoč umělé inteligence. Vlastní funkce v kombinaci s Google Gemini nejdříve nabídla dvojice modelů Xiaomi 14T a 14T Pro, poté zpětně i Xiaomi 14 a 14 Ultra. Nepolevuje přitom ani letos, Xiaomi je totiž vůbec první výrobce, který dostal umělou inteligenci i na telefony střední třídy. Všech pět modelů Redmi Note 14 nabízí podporu AI funkcí na úrovni vlajkových modelů. O jaké funkce jde?

Umělá inteligence Xiaomi

Nejprve se trochu podíváme pod pokličku toho, jak vlastně funkce souhrnně označované jako „Xiaomi AI“ na telefonech Redmi Note 14 pracují. Základ představuje – stejně jako u Xiaomi 14T – Google Gemini, který nahrazuje Asistenta a má i vlastní aplikaci. Do té se musíte přihlásit svým Google účtem (bez toho nelze Gemini používat) a pracovat s ním jako s klasickým chatovacím robotem.

Jazykový model Gemini je pak nápomocný i při úpravě fotek přes aplikaci Google Fotky nebo pro reverzní vyhledávání formou Circle to Search. Gemini sice česky umí, což je výrazné vylepšení oproti Google Asistentovi, nicméně žádnou hitparádu nečekejte – v češtině mu chybí kontext i osobnost, působí až moc roboticky a de facto není schopen klasické „lidské“ konverzace, na rozdíl třeba od ChatGPT.

A pak jsou tu funkce, které Xiaomi dodává prostřednictvím nativních aplikací v systému HyperOS, avšak nadále s využitím služeb Gemini. Čínský výrobce je v tomto ohledu dál než třeba Pixely od Googlu, které rovněž pohání model Gemini. Aktuálně podporují Xiaomi AI funkce telefony 14T, 14T Pro, skládací véčko Mix Flip, Xiaomi 14 a 14 Ultra a též pětice telefonů Redmi: Note 14 4G, Note 14 5G, Note 14 Pro 4G, Note 14 Pro 5G a Note 14 Pro+.

Google Gemini a Circle to Search

Začneme dvěma možná nejpoužívanějšími aplikacemi napříč umělou inteligencí na mobilních telefonech. Gemini už jsme si krátce probrali, jde o chatovacího robota klasického střihu, který umí odpovědět na všetečné otázky a umí si i pomoci daty z internetu. Bohužel v základní verzi není příliš aktuální a povídání s ním je oproti Claude nebo ChatGPT velmi strohé.

Možnosti komplexního vyhledávání však zastane funkce Circle to Search. Co vlastně umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.

I přestože jde o převzatou funkci z někdejší aplikace Google Lens, na užitečnosti jí to neubírá. Kdekoliv jste – v aplikaci třetí strany, na sociální síti, v prohlížeči nebo sledujete video na YouTube – můžete spustit Circle to Search a začít vyhledávat obsah přímo z obrazovky.

AI Překladač

Funkce od Googlu doplňuje kvarteto funkcí přímo od Xiaomi, první je AI Překladač. Ten vlastně nabízí simultánní překlad – stačí nadiktovat větu či frázi a aplikace ji rovnou přeloží do požadovaného jazyka. Pro tyto účely nechybí podpora 30 jazyků, včetně češtiny nebo slovenštiny. Pozor ale, aplikaci najdete pouze v horní stahovací liště, vlastní aplikaci v menu nenabízí.

Jedinou výtku mám k tomu, že do aplikace slova a věty diktujete, vlivem čehož dochází k překlepům a nesprávným zaznamenáním. Kdyby aplikace nahrávala zvuk a z něj pak přepisovala text, mohl by být záznam konkrétnější a překlad tedy přesnější.

AI Poznámky

Aplikace na poznámky v HyperOS je silně propojená s umělou inteligencí, nabízí praktické funkce, jako je shrnutí, rozvržení, korektury a překlad. Jakýkoliv text, samozřejmě i v češtině, lze snadno shrnout, přeformulovat, opravit gramatické chyby nebo přeložit do jednoho z 30 jazyků – kromě češtiny nechybí slovenština ani nejpoužívanější světové jazyky.

Kvalitu generovaného textu zajišťuje jazykový model Gemini. AI funkce jsou dostupné i v aplikaci Zprávy, kde můžete přepisovat zprávy, tvořit koncepty pro skupinovou konverzaci nebo exportovat důležité informace o plánovaných událostech. Je však dobré vědět, že sumarizace textu je u Xiaomi omezena na 4 000 znaků, zatímco například u Samsungu takové omezení patrné není.

AI Rekordér

Další zajímavá funkce, tentokrát AI Rekordér, jenž dokáže inteligentně zpracovat jakýkoliv nahraný zvuk. Stačí spustit aplikaci Záznamník a zaznamenat libovolně dlouhou audio stopu. Pokud AI detekuje mluvenou řeč, nabídne automatický přepis do textu.

Nejde přitom jen o obyčejné převádění hlasu na text – umělá inteligence dokáže rozpoznat jednotlivé mluvčí a pracuje s až 30 jazyky, opět včetně češtiny a slovenštiny. Přesto není přepis vždy stoprocentní, zejména u rychlé mluvy nebo specifických příjmení. Celková kvalita však překvapí svou přesností a využitelností v praxi.

Malou součástí všech výše uvedených AI funkcí je tak vychytávka jménem AI titulky. Ta umí díky zvuku z telefonu vytvořit plovoucí bublinu s přepisem do titulků. Ani zde nechybí podpora 30 světových jazyků, včetně češtiny i slovenštiny. Dobrou zprávou je, že telefon nebere zvuk pouze z mikrofonů, ale spoléhá hlavně na „systémový zvuk“, funkci tedy můžete používat i s vypnutým zvukem, což může přijít vhod sluchově postiženým.

AI Film a AI Editor

Další generativní AI funkce u telefonů Xiaomi a Redmi se zaměřuje na úpravu videí a fotografií přímo v nativní galerii. Editace videí probíhá trochu jinak, než byste čekali – po kliknutí na ikonku „AI“ se zobrazí textové pole, kam zadáte požadované úpravy. Telefon si pak úpravy nastaví podle sebe, bez ohledu na to, co do pole napíšete. Ve výsledku se AI obvykle omezuje na změnu filtru a přidání hudby, což výrazně omezuje její využitelnost.

Naopak úprava fotografií nabízí více možností. AI Editor umožňuje odstranit nežádoucí objekty, doladit bokeh efekt, přidat nálepky či rámečky nebo změnit světelné podmínky tak, aby snímek vypadal jako pořízený ve dne, i když byl focen v noci, a naopak. Navíc tato funkce jako jediná nevyžaduje neustálé připojení k internetu.

Pokud by vás zajímalo srovnání s Galaxy AI, Google Gemini u Pixelů 9 a Apple Intelligence na iPhonu, můžete se podívat na naše samostatné články. Xiaomi AI zatím z hlediska počtu funkcí spíše paběrkuje. Naopak proti všem zmíněným má obrovskou výhodu v tom, že de facto všechny funkce podporuje v češtině, což se o konkurenčním pojetí umělé inteligence říci nedá.

Cenové srovnání

Samotné rozdíly výbavy jednotlivých modelů bychom měli. Teď je ale třeba to zasadit do kontextu ceny, který u řady Redmi Note 14 sahá od necelých 5 tisíc korun do 12 tisíc včetně DPH. V tabulce najdete i základní model Redmi Note 14 4G, na který se zaměříme v samostatném článku:

6/128 GB 8/256 GB 12/512 GB V prodeji od… Redmi Note 14 4G 4 599 Kč 5 299 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 5G – 6 999 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 Pro 4G – 6 999 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 Pro 5G – 8 999 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 Pro+ 5G – 10 999 Kč 12 499 Kč 21. ledna