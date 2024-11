Xiaomi 14T Pro je první telefon s českou umělou inteligencí. Takhle pomáhá při každodenním používání

Xiaomi nabízí pokročilé funkce umělé inteligence s podporou češtiny i slovenštiny

Využívá k tomu funkce Google Gemini, které však u jiných telefonů česky neumí

Jak se vychytávky používají v praxi na telefonu Xiaomi 14T Pro?

Čínskému Xiaomi se podařil nevídaný husarský kousek. Přestože všichni velcí hráči – Microsoft, Google, Apple a další – se předhání v boji o nejlepší umělou inteligenci (AI) na svých zařízeních, nikdo z nich nenabízí smysluplnou podporu češtiny. Xiaomi ano. Všechny funkce dostupné v HyperOS umí česky, jak ale fungují v praxi při běžném používání?

Xiaomi s umělou inteligencí v češtině

Jak přesně AI na Xiaomi telefonech funguje stran jazykových modelů a jednotlivých nástrojů, jsme rozebrali již v jednom z předchozích článků na konci září. Základ představuje Google Gemini, který nahrazuje Asistenta a má i vlastní aplikaci. Do té se musíte přihlásit svým Google účtem (bez toho nelze Gemini používat) a pracovat s ním jako s klasickým chatovacím robotem.

Kromě aplikace hlasového asistenta Google v telefonech Xiaomi dodává i technologie pro generativní úpravy fotografií přes aplikaci Fotky nebo snadný přístup k reverznímu vyhledávání pomocí gesta Circle to Search. Samotný asistent Gemini česky umí, ale z hlediska chatbotů patří spíše k průměru – Claude od Anthropic nebo ChatGPT od OpenAI jsou na výrazně vyšší úrovni.

Jenže pak jsou tu ještě funkce, které Xiaomi dodává prostřednictvím nativních aplikací v systému HyperOS, avšak s využitím Gemini. Bizarní je, že Xiaomi používá technologie Gemini ve chvíli, kdy nic z toho neumí Pixely ani telefony Samsung.

Aktuálně podporuje „Xiaomi AI“ funkce pouze trio telefonů 14T, 14T Pro a skládací véčko Mix Flip. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o Xiaomi aplikace pracující s volně dostupnou AI od Googlu, neměl by být problém vychytávky postupně rozšířit i na další telefony, třeba i ty levnější z řady Redmi Note.

Xiaomi AI v praxi

Pojďme se blíže podívat na to, jak jednotlivé funkce v rámci balíčku Xiaomi fungují a co všechno umí. A to od těch nejužitečnějších, až k těm méně používaným, ale přesto velmi praktickým.

Asi nejužitečnější je dle mého modelu používaní funkce Circle to Search. Co vlastně umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.

Jde sice o převzatou funkci z někdejší aplikace Google Lens, ale to jí na užitečnosti neubírá. Kdekoliv jste – v aplikaci třetí strany, na sociální síti, v prohlížeči, nebo sledujete video na YouTube – můžete spustit Circle to Search a začít vyhledávat obsah přímo z obrazovky.

Aplikace na poznámky patří prakticky v jakémkoliv systému k mým oblíbeným, protože nabízí výrobci velký prostor pro demonstraci vlastní kreativity. Xiaomi si s poznámkami vyhrálo moc pěkně: libovolný text, samozřejmě i v češtině, si můžete nechat sumarizovat, přepsat jinými slovy, opravit chyby anebo přeložit do jednoho z 30 podporovaných jazyků (čeština ani slovenština nechybí).

Pokud si často něco zapisujete, typicky pracovní poznámky, bude se vám umělá inteligence v tomto kontextu rozhodně líbit. Částečně je na to navázán i umělou inteligencí vylepšený záznamník. Ten umí z nahraného zvuku vytáhnout slova, udělat velmi precizní přepis a rozpozná i jednotlivé mluvčí. I zde je perfektně zastoupena čeština i slovenština.

Pakliže často cestujete, ale neumíte moc jazyků, bude se vám hodit funkce AI Interpreter. Tu nenajdete mezi aplikacemi, ale v horní stahovací liště s nástroji. Jde vlastně o asistenta pro simultánní překlad: nadiktujete větu v češtině a přeložíte do 30 světových jazyků, a samozřejmě naopak.

Cena Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro se v Česku prodává od 26. září. K dispozici je v černém, modrém a stříbrném provedení, které má imitovat titan. Vybírat pak můžete mezi dvěma konfiguracemi: 12/512 GB za 15 990 Kč včetně DPH a 12 GB/1 TB za 18 990 Kč.

