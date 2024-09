Xiaomi je první! Řada 14T má umělou inteligenci v češtině a my jsme ji vyzkoušeli

Xiaomi 14T a 14T Pro jsou první telefony od tohoto výrobce s funkcemi pokročilé umělé inteligence

Xiaomi AI, jak jsme pracovně sadu funkcí pojmenovali, nabízí až překvapivě skvělou podporu jazyků

Pro různé generativní textové úpravy či simultánní překlad můžete na rozdíl od konkurence využít češtinu

Málokdo to čekal, ale Xiaomi se postaralo o slušný poprask. Do svých nových telefonů Xiaomi 14T a 14T Pro nasadilo vlastní funkce umělé inteligence, které na rozdíl od konkurence pracují s českým jazykem na pokročilé úrovni. Co všechno nové Xiaomi se systémem HyperOS umí a jak se nové AI funkce používají v praxi?

Xiaomi AI v kostce

Nejdříve trochu technikálií – přece jen, pro kontext se sluší uvést, na jakých základech Xiaomi AI stojí. Základ představuje Google Gemini, který nahrazuje Asistenta a má i vlastní aplikaci. Do té se musíte přihlásit svým Google účtem (bez toho nelze Gemini používat) a pracovat s ním jako s klasickým chatovacím robotem.

Jazykový model Gemini je pak nápomocný i při úpravě fotek přes aplikaci Google Fotky nebo pro reverzní vyhledávání formou Circle to Search. Ale pozor, tato funkce dorazí do nových telefonů Xiaomi až 6. října. Bude, stejně jako většina ostatních, k dispozici pouze po připojení k internetu.

Gemini sice česky umí, což je výrazné vylepšení oproti Google Asistentovi, nicméně žádnou hitparádu nečekejte. Kritika je stejná jako u Pixelu 9 Pro, který jsme z hlediska umělé inteligence testovali před pár týdny. V češtině mu tedy chybí kontext i osobnost, působí až moc roboticky a de facto není schopný konverzace.

A pak jsou tu funkce, které Xiaomi dodává prostřednictvím nativních aplikací v systému HyperOS, avšak s využitím služeb Gemini. Bizarní je, že Xiaomi nasazuje technologie Gemini de facto mimo hlavní pozornost Evropské komise, proto si může dovolit aktivovat i funkce, které neumí Pixely ani telefony Samsung z obav o penalizaci stran Evropské unie. V tuto chvíli umí Xiaomi AI funkce pouze trio telefonů 14T, 14T Pro a skládací véčko Mix Flip. Do konce roku by měly novinky dorazit také na vlajkové modely Xiaomi 14 a 14 Ultra.

AI Notes

Aplikace na poznámky je v HyperOS přímo prosáklá funkcemi umělé inteligence. Jakýkoliv text, samozřejmě i v češtině, si můžete nechat sumarizovat, přepsat jinými slovy, opravit chyby anebo přeložit do jednoho z 30 podporovaných jazyků – nechybí čeština, slovenština, ale i velké světové jazyky.

Kvalita generovaného textu je na slušné úrovni, jak už zaznělo, stará se o ni jazykový model Gemini. Zároveň můžete provádět generativní textové úpravy i v aplikaci Zprávy. Jak už bývá zvykem, můžete si nechat přepsat zprávu, načrtnout koncept skupinového sdělení nebo z chatu exportovat údaje o chystaných událostech a podobně.

AI Recorder

Velice zajímavá funkce, která umí chytře pracovat s čímkoliv, co nahrajete. Stačí otevřít aplikaci Záznamník a provést libovolně dlouhý záznam zvuku. Pokud umělá inteligence zaregistruje mluvené slovo, umožní přepis do textu.

Přitom jde o skutečně propracovanou generativní úpravu textu, protože AI rozpozná jednotlivé hovořící a opět rozumí až 30 světovým jazykům, včetně češtiny a slovenštiny. Bohužel ne vždy se Gemini trefí přesně do toho, co druhá strana říká. Největší problém má logicky s příjmeními a rychlou mluvou, jinak je ale úroveň kvality přepisu překvapivě vysoko.

AI Interpreter

Další velmi pokročilou AI funkcí je simultánní překlad, jehož oficiálnímu spuštění na svých telefonech se zatím brání nejen Google, ale i Samsung. Tedy alespoň v češtině. Xiaomi jde do toho po hlavě a funkce AI Interpreter, kterou najdete v horní stahovací liště, funguje opravdu velmi spolehlivě.

Opět nabízí 30 podporovaných jazyků, nechybí čeština ani slovenština. Jedinou výtku mám k tomu, že do aplikace slova a věty diktujete, vlivem čehož dochází k překlepům a nesprávným zaznamenáním. Kdyby aplikace nahrávala zvuk a z něj pak přepisovala text, mohl by být záznam konkrétnější a překlad tedy přesnější.

AI Film a AI Editor

Poslední velkou novinkou z hlediska generativních AI vychytávek je chytrá funkce úpravy videa a fotek přímo v nativní galerii od Xiaomi. Úprava videa možná probíhá jinak, než byste čekali. Po kliknutí na ikonku „AI“ se objeví textové pole, kam zadáte, jak byste chtěli video upravit.

Tato funkce je více či méně jen na okrasu, protože není vůbec intuitivní a telefon si stejně úpravy poladí dle sebe. Po několika pokusech mi došlo, že je více méně jedno, co do textového pole zadáte. AI vždy pouze změní filtr a přidá hudbu.

Úprava fotografií vypadá slibněji. AI Editor umožňuje například vymazat některé objekty z fotografie, upravit styl bokeh efektu, přidat na snímek nálepky či grafický rámeček anebo upravit celkové světlo pomocí umělého nastavení počasí. Snímek tím pádem může vypadat, jako by byl vyfocen ve dne, i když byl pořízen v noci, a naopak. Tato funkce jako jediná nevyžaduje konstantní připojení k internetu.

Pokud by vás zajímalo srovnání s Galaxy AI, Google Gemini u Pixelů 9 a Apple Intelligence na iPhonu, můžete se podívat na naše samostatné články. Xiaomi AI zatím z hlediska počtu funkcí spíše paběrkuje. Naopak proti všem zmíněným má obrovskou sílu v tom, že de facto všechny funkce podporuje v češtině, což se o konkurenčním pojetí umělé inteligence říci nedá.