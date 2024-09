Vyzkoušeli jsme fascinující vychytávky Pixelu 9. Většina z nich vám však zůstane skrytá

Jak jednoduché je najít umělou inteligenci na telefonu Pixel 9 a co všechno umí?

Google AI a model Gemini podporuje široké spektrum chatovacích funkcí

Pomůže i při úpravě fotografií, oproti Galaxy AI však citelně ztrácí

Google Pixel 9 již několik týdnů v redakci pečlivě testujeme. Kromě zajímavých prvků výbavy by však neměla zapadnout ani umělá inteligence, kterou zajišťují služby Googlu a chatovací asistent Gemini. Nové Pixely 9. generace jsou umělou inteligencí přímo nabušené, občas ale budete muset funkce hledat – a ne vždy je to snadné.

Pixel 9 s Google AI

Umělá inteligence v kombinaci modelů přímo na zařízení a cloudového řešení je nový standard, na který již postupně nasedají všichni výrobci mobilní telefonů. Google nevyjímaje. Ten nacpal do svých nových telefonů umělé inteligence opravdu hodně, ale ne všechny funkce jsou dostupné v našich končinách.

Celý souhrn funkcí výrobce přezdívá Google AI. Hlavním hybatelem je pak jazykový model Gemini, který funguje jak offline na zařízení, díky výkonu čipové sady Tensor G4, tak i online napříč službami společnosti Google. A přináší opravdu zajímavé funkce, které mohou zrychlit a zefektivnit běžnou agendu a to, jak s telefonem pracujete.

Asistent = Gemini

Tato jednoduchá rovnice přináší vysvobození pro celou řadu uživatelů, zejména v Česku. Klasického Asistenta totiž Google u nových Pixelů nahrazuje umělou inteligencí Gemini. Je to dobrá zpráva, protože Gemini toho umí mnohem víc a hlavně podporuje češtinu. Tedy alespoň částečně, což jak si později ukážeme, nestačí zcela.

Gemini spustíte podržením zamykacího tlačítka. Příkazy můžete jednoduše vyřknout a budou převedeny do textu, případně je rovnou napsat. Pokládat můžete všetečné dotazy, ptát se na fakta, anebo vyvolat AI v aplikaci a zeptat se na obrázek, video a podobně. Celkem dobře umí Gemini popsat a vysvětlit obsah fotografie, například rozpoznat dopravní značku nebo rasu psa.

Nicméně zde dochází k prvnímu zádrhelu s češtinou. Chatovacího robota se sice můžete hlasem i textem zeptat na cokoliv, běžná konverzace ale není možná. Odpovědi, které Gemini zjistí z internetu, totiž jen předčítá a to ještě hodně syntetickým, robotickým hlasem.

Naopak v angličtině si můžete zvolit i hlas, jakým k vám má Gemini promlouvat. To přináší zcela novou úroveň, protože tento hlas se chová víc lidsky a používá i hovornější fráze. Gemini Live, jak Google tuto lidštější podobu své AI nazývá, je k dispozici pouze v angličtině a jen předplatitelům služby Advanced.

Úprava fotek a Přidej mě

Co dělá Google celkem spolehlivě a pěkně, je přetváření a úprava fotografií. Jedinou podmínkou je, abyste pracovali s fotkami, které jsou zálohované na cloudovém úložišti aplikace Fotky. Ze snímků můžete odstranit jednotlivé prvky, přimalovat pozadí při změně poměru, anebo pomocí generativní AI část pozadí změnit.

Sympatickou, i když z hlediska využitelnosti diskutabilní funkcí je možnost u snímku změnit styl a počasí. Praxe zní jednoduše: pořídíte fotku deštivé Prahy a v mžiku z ní uděláte scénu západu slunce na sklonku léta. Vyzkoušíte, ale s úsměvem na tváří na to za pár měsíců zapomenete.

Zajímavě vypadá i funkce Přidej mě, kdy můžete na fotku přidat jednoduše kohokoliv. Například pokud se chcete vyfotit s někým, ale nemáte nikoho, kdy vám telefon podržel – stačí udělat jednu fotku, předat telefon, postavit se na místo a vyfotit druhý snímek. Umělá inteligence pak obě fotky spojí do jedné, společné.

Nefunguje to však zrovna ukázkově. Umí pracovat de facto jen s živými lidmi, psy, kočky ani neživé věci do záběru nedohrajete, ani kdybyste se rozkrájeli. Je to sympatická záležitost, ale rozhodně ne „must have“.

Vypůjčím si sdělení kolegy Michala Maňáka z jeho recenze Pixelu 9, protože je tak trefné, že nepotřebuje další komentář: „Nejužitečnější je AI zkrátka tam, kde byla ještě před tím, než se z ní stal buzzword. Vyladí fotky podle histogramu, zaměří se na úsměvy, poradí s kompozicí, Gemini poslouží podobně, jako ChatGPT, Copilot nebo kterýkoli další chatbot, ale v nic přelomového nedoufejte.“

Circle to Search a další drobnosti

Circle to Search určitě patří k těm zajímavějším funkcím v AI sadě Googlu. Nicméně představena byla ve spolupráci se Samsungem již v lednu tohoto roku, o úplnou novinku tak nejde.

Co vlastně Circle to Search umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.

A pak je tu několik drobností: například aplikace Počasí, která umí vytvořit praktickou radu, co si vzít na sebe kvůli počasí, anebo jak odhaduje vývoj počasí v průběhu další dní. Náhradou za oblíbenou aplikaci Shazam je funkce Co to hraje?, která rozpozná hudbu hrající v místnosti a rovnou vám ji doporučí uložit do knihovny. Úsměvné však je, že jakmile se zeptáte Gemini na to, co zrovna hraje, nedokáže odpovědět.

Google AI vs. Galaxy AI vs. Apple Intelligence

Google se snaží, ale je až moc patrné, že funkce umělé inteligence cílí primárně na své uživatele v USA. Podobně je na tom i Apple, jehož umělá inteligence zatím vůbec neumí česky. Souboj těchto dvou tak má pro českého zákazníků jasného, i když neuspokojivého vítěze.

Naopak kdo se na českém trhu s umělou inteligencí už celkem usadil, je Samsung a jeho Galaxy AI. A tady je z mého pohledu vítěz jasný: Galaxy AI zvládá takřka všechno co umí i Google AI a Gemini, ať už jde o editace fotek, Circle to Search a mnoho dalšího. Kromě toho si ale troufá i na sumarizaci textu a další generativní textové funkce, které Google zatím v češtině přehlíží. Na rozdíl od Samsungu Google také stále nenabízí v Česku generátor obrázků Pixel Studio.

Co mě u Googlu nepříjemně překvapilo, je jak AI funkce v systému Android vlastně skrývá. Protože když si pořídíte telefon Samsung Galaxy S23 nebo S24, umělá inteligence na vás vykukuje odkudkoliv ze systému a při prvním letmém pohledu do nastavení okamžitě víte, co všechno váš telefon pomocí AI umí. U Pixelu to tak úplně není, funkce musíte proaktivně vyhledávat a stejně si pak v hlavě říkáte: „A to je tedy vše, nebo mám hledat dál?“