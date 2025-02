Z řady Redmi Note 14 si vybere každý. Jaké jsou rozdíly mezi pěticí novinek?

V produktové řadě Redmi Note 14 je najdeme celkem pět smartphonů

Dali jsme dohromady jednotlivé rozdíly – jak se liší po stránce výbavy a specifikací?

Odlišná je pro každou novinku i cena, najdete ji v přehledné tabulce

Nová generace telefonů střední třídy Redmi Note 14 opět přichází ve skupině. Čínský výrobce představil ne jeden, ne dva, dokonce ne tři, ale rovnou pět novinek. Na čtyři z nich se dnes podíváme pěkně pod lupou, tu poslední, nejlevnější, rozebereme následně v samostatném článku. Jak se od sebe liší jednotlivé modely Redmi Note 14 a kolik stojí?

Nejlepší: Redmi Note 14 Pro+

Vrcholné provedení se od zbytku odlišuje nejen označením, ale podstatnou částí výbavy. Dá se říct, že ostatní modely vychází z hlavních prvků jeho výbavy, ale vždy něco málo ubírají, kompenzují, aby mohla být snížena finální cena. Nejvyšší model Redmi Note 14 Pro+ je zároveň tím nejdražším v celé pětici.

Nabízí působivý 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Zobrazovač dosahuje maximálního jasu až 3 000 nitů, podporuje technologie HDR10+ a Dolby Vision a je chráněn sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. V nitru zařízení tepe procesor Snapdragon 7s Gen 3, který je doplněn o 8 nebo 12 GB RAM a úložiště o kapacitě 256 nebo 512 GB.

V neposlední řadě je telefon vybaven trojitou sestavou fotoaparátů: hlavním snímačem s 200Mpx rozlišením, 8Mpx širokoúhlým objektivem a 2Mpx makro snímačem. Pro selfie je k dispozici 20Mpx přední kamera. Zde se sluší uvést, že žádný z modelů Redmi Note 14 nenabízí vlastní teleobjektiv, pro zoom však lze využít výřez z velké 200Mpx fotky, který smartphone zajišťuje automaticky.

Hardwarové parametry Redmi Note 14 Pro+ 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 710, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,53 × 74,67 × 8,75 - 8,85 mm (dle varianty), hmotnost: 205,13 nebo 210,14 g, zvýšená odolnost: IP68 Android 14,Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520,Adreno 710,8/12 GB,256/512 GB,162,53 × 74,67 × 8,75 - 8,85 mm (dle varianty),205,13 nebo 210,14 g, Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5110 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.65, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 21mm, 1/4.0", 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Další z klíčových předností Redmi Note 14 Pro+ je jeho baterie s kapacitou 5 110 mAh, podporující rychlé nabíjení o výkonu až 120 W. Právě v ohledu nabíjení je o pořádný kus lepší než jakýkoliv další model z řady; baterii však největší nemá! Jeho tělo je opatřeno zvýšenou odolností IP68 a přichází s Androidem 14 s nadstavbou HyperOS a podporou AI funkcí od Xiaomi a Googlu.

Redmi Note 14 Pro v 5G a 4G verzi

Pak jsou tu trochu levnější modely Note 14 Pro 5G a 4G. Jejich výbava je logicky odlišná stran konektivity – a tedy i čipové sady, která tuto konektivitu zajišťuje. Dražší verze má „5G ready“ procesor Dimensity 7300 Ultra, zatímco 4G model pracuje s postarším a méně výkonným SoC Helio G100 Ultra, rovněž od společnosti MediaTek.

Hardwarové parametry Redmi Note 14 Pro 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 7300 Ultra, octa-core, 4× 2,5 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,33 × 74,42 × 8,4 - 8,55 mm (dle varianty), hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5110 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.65, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 1/4.0", Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Obě verze pak nabízí velký 6,67″ AMOLED displej a shodnou sestavu zadních fotoaparátů – tedy 200Mpx hlavní snímač, 8Mpx širokoúhlý a 2Mpx makro. A co baterie? Zatímco 5G model přichází s 5110mAh akumulátorem, 4G verze má mírně větší 5500mAh baterii.

Hardwarové parametry Redmi Note 14 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Helio G100 Ultra, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,16 × 74,92 × 8,24 mm, hmotnost: 180 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.65, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4.4", 1.0µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, Full HD video Kompletní specifikace

V neposlední řadě i design, jednotlivé modely totiž odlišuje i vzhled, byť ne moc. Na přední straně jsou si podobní – mírně zaoblený displej 2,5D s průstřelem v horní části. Na zádech najdete vycentrovaný čtverhranný fotomodul, který je však v případě modelu Pro+ celý zalitý sklem a má kontrastně černý odstín, zatímco u modelů Pro 4G a 5G není zalitý a objektivy z něj vystupují.

Hlavní rozdíly

Ačkoliv všechny modely nesou označení Pro, jsou mezi nimi dílčí rozdíly, které byste jako zákazník měli znát. Přece jen, portfolio telefonů Redmi Note je široké a není těžké se v něm ztratit. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi třemi zmíněnými modely vyjma ceny, kterou rozebereme na konci?

Rozlišení displeje – 1 220 × 2 712 pixelů, jemnost 446 ppi (Note 14 Pro+ a Pro 5G); 1 080 × 2 400 pixelů, jemnost 395 ppi (Note 14 Pro 4G)

– 1 220 × 2 712 pixelů, jemnost 446 ppi (Note 14 Pro+ a Pro 5G); 1 080 × 2 400 pixelů, jemnost 395 ppi (Note 14 Pro 4G) Odolnost – IP68, tedy plná ochrana proti prachu a proti vodě při ponoření do 1,5 metru na 30 minut (Note 14 Pro+ a Pro 5G); IP64, tedy plná ochrana proti prachu a částečně proti vodě (Note 14 Pro 4G)

– IP68, tedy plná ochrana proti prachu a proti vodě při ponoření do 1,5 metru na 30 minut (Note 14 Pro+ a Pro 5G); IP64, tedy plná ochrana proti prachu a částečně proti vodě (Note 14 Pro 4G) Čipset – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (Note 14 Pro+); MediaTek Dimensity 7300 Ultra (Note 14 Pro 5G); MediaTek Helio G100 Ultra (Note 14 Pro 4G)

– Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (Note 14 Pro+); MediaTek Dimensity 7300 Ultra (Note 14 Pro 5G); MediaTek Helio G100 Ultra (Note 14 Pro 4G) Konektivita – podpora 4G LTE i 5G (Note 14 Pro+ a Pro 5G); podpora pouze 4G LTE (Note 14 Pro 4G)

– podpora 4G LTE i 5G (Note 14 Pro+ a Pro 5G); podpora pouze 4G LTE (Note 14 Pro 4G) Baterie a nabíjení – 5 110 mAh, 120W nabíjení (Note 14 Pro+); 5 110 mAh, 45W nabíjení (Note 14 Pro 5G); 5 500 mAh, 45W nabíjení (Note 14 Pro 4G)

Základ s 5G: Redmi Note 14

A pak je tu základní model Redmi Note 14 5G, jenž sází na odlišný, někdo by mohl říct i modernější design. Namísto zaobleného displeje a zad nám servíruje současnější stroj s plochou obrazovkou i rovnými boky. Model taktéž podporuje zvýšenou odolnost, ale pouze IP64.

Stejně jako všichni tři jeho lépe vybavení bratři nabízí 6,67″ AMOLED zobrazovač s podporou 120Hz obnovovací frekvence. O to tedy šetřivější z vás ochuzeni nebudou. Přijdete však o 200Mpx fotoaparát – ten byl zde nahrazen 108Mpx snímačem s podobnými funkcemi, zbývající sestava zůstává. Baterie je stejná jako u Note 14 Pro+ a Pro 5G: 5110mAh akumulátor a 45W nabíjení.

Hardwarové parametry Redmi Note 14 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 7025 Ultra, octa-core, 2× 2,5 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: IMG BXM-8-256, RAM: 6/8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,4 × 75,7 × 7,99 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP64 Displej, konektivita a baterie 6,67", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5110 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.7, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 1/4.0", 0.7µm, Full HD video Kompletní specifikace

Po stránce výkonu sází na čipovou sadu MediaTek Dimensity 7025 Ultra, která by mohla být mírně výkonnější než ta u Note 14 Pro 4G. Na tento stále celkem úsporný čip však padla volba díky podpoře 5G internetu. Nižší cenovka pak neznamená, že by telefon neuměl třeba NFC. Disponuje rovněž stereo reproduktorem s Dolby Atmos, jako jeho lépe vybavení druzi, a podporuje také AI funkce dostupné v HyperOS.

Cenové srovnání

Samotné rozdíly výbavy jednotlivých modelů bychom měli. Teď je ale třeba to zasadit do kontextu ceny, který u řady Redmi Note 14 sahá od necelých 5 tisíc korun do 12 tisíc včetně DPH. V tabulce najdete i základní model Redmi Note 14 4G, na který se zaměříme v samostatném článku:

6/128 GB 8/256 GB 12/512 GB V prodeji od… Redmi Note 14 4G 4 599 Kč 5 299 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 5G – 6 999 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 Pro 4G – 6 999 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 Pro 5G – 8 999 Kč – 21. ledna Redmi Note 14 Pro+ 5G – 10 999 Kč 12 499 Kč 21. ledna