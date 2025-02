Recenze Redmi Note 14 Pro+: méně inovací, hodně umělé inteligence

Redmi Note 14 Pro+ je nejvyšší model z pětice novinek od Xiaomi

Po stránce výbavy ale až moc připomíná loňský model Note 13 Pro+

Prodává se od 10 999 Kč za 256GB verzi, respektive za 12 499 Kč v 512GB provedení

Máte pocit, že Apple a Samsung mají problém masivně inovovat? Tak to jste asi neslyšeli o řadě Redmi Note od Xiaomi. Stabilně nejprodávanější telefony výrobce na českém trhu nabízí meziročně vždy jen velmi málo novinek. Dohromady to ale funguje, protože výrobce počítá s tím, že jeho zákazníci nekupují nový telefon každý rok, ale spíše jednou za 3–4 roky. Nová řada Redmi Note 14 je tady a v jejím čele stojí model Note 14 Pro+. Jaký je v praxi nový adept na post krále telefonů střední třídy?

Redmi Note 14 Pro+ je z pěti sourozenců ten nejlépe vybavený a, jak už to tak bývá, také ten nejdražší. Základní model v konfiguraci 8/256 GB vyjde na 10 999 Kč, vyšší paměťová verze vám pak z peněženky vyžene 12 499 Kč. Pokud budete dostatečně rychlí, můžete do 9. února ušetřit při nákupu až 1 200 korun. Se zaváděcí slevou vás tak novinka vyjde na 9 999 Kč, respektive 11 299 Kč včetně DPH.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Xiaomi, stejně jako všichni jeho konkurenti, bylo napřesrok přinuceno regulacemi Evropské komise vyjmout z balení nabíječku. A tak přestože letošní generace taktéž podporuje velkorysé 120W nabíjení, adaptér v balení chybí. Krabička letos nabízí takřka poloviční rozměry, uvnitř se kromě telefonu samotného nachází ještě měkké plastové pouzdro, USB-A/USB-C kabel a sponka pro vysunutí slotu Dual SIM slotu. Sluší se též poznamenat, že na mobilu je od výroby nalepena ochranná folie.

V „kůži“, nebo radši v matu?

Po 9leté pauze se vrcholný představitel Redmi Note vrací k centrálně umístěnému fotomodulu. To je vpravdě asi největší designová odlišnost, která na zákazníky čeká. Dražší modely Redmi Note 14 Pro a Pro+ nabízí velký, kontrastně černý fotomodul se třemi objektivy a přisvětlovacími LEDkami.

Vůbec poprvé také z dílny tohoto výrobce vyjel smartphone střední třídy zhotovený z veganské kůže. Jedná se o pastelově fialovou variantu, kterou máme k dispozici i my; zbývající verze černá a modrá jsou z matného skla. Rámeček je zhotoven z plastu, což by samo o sobě nevadilo, ale překvapí tím pádem hmotnost 205 gramů, která z něj dělá jeden z nejtěžších smartphonů v cenové relaci. Vyšší hmotností se chlubí už jen Samsung Galaxy A55.

Telefon je skutečně dost těžký a v ruce i v kapse ho pocítíte. Je také celkem velký – oproti minulé generaci narostl na 162,5 × 74,7 × 8,8 milimetru – jednou rukou tak ovládnete stěží 65 % displeje. Rok od roku se u modelů Redmi Note však zlepšuje odolnost. Šasi je velmi pevné, při pokusu o ohnutí nedává nic znát, nevrže ani se neprohýbá. Z loňska zůstala i certifikace IP68 na ochranu před vodou i prachem.

Po obvodu žádné překvapení nečekejte, zkosené bočnice nabízí jen kolébku pro regulaci hlasitosti a vypínací čudlík, dole je slot na dvě nanoSIM karty, USB-C port a reproduktor, jehož doplňuje druhý výstup na horní hraně. Kvalitou repráky rozhodně překvapí, i na maximální hlasitost je projev celkem čistý a stereo efekt uvěřitelný.

Displej s ještě vyšší svítivostí

Vloni jsme hodně chválili displej za demonstraci úctyhodné svítivosti při každé situaci. Letos je to v něčem lepší a v něčem horší. Výrobce se chlubí svítivostí až 3 000 nitů při zobrazování HDR obsahu, což je v rámci ceny rozhodně nadprůměrné. Nicméně podle nezávislého laboratorního měření kolegů z GSMAreny dosahuje při běžném používání s automatickou regulací podsvícení letošní generace o něco horších výsledků než ta loňská (1 200 nitů versus skoro 1 300 nitů).

Jinak jde vlastně o stejný zobrazovač jako vloni. Opět jde o AMOLED od čínské firmy TCL s úhlopříčkou 6,67″, rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů a skvělou jemností 446 pixelů na palec. Díky kombinaci těchto prvků má obrazovka skvělé pozorovací úhly, líbivé podání barev a dostatečnou ostrost. Nechybí ani zvýšená obnovovací frekvence 60/120 Hz či Always-on zobrazení.

Ne každému však může být po chuti 2,5D zaoblení po stranách, které je pro vrcholné modely řady Redmi Note už celkem typické. Na jednu stranu má telefon prémiovější vzhled a působí užším dojmem, na straně druhé je však náchylnější ke zničení při nenadálém pádu. Proti škrábancům jej kryje již zmíněná folie a také ochranné sklíčko Gorilla Glass Victus 2. generace.

Výkon a výbava

Inovace „tak napůl“ je v praxi také zásadní změna čipové sady. MediaTek Dimensity 7200 Ultra u loňského modelu Note 13 Pro+ vystřídal tentokrát půl roku starý Snapdragon 7s Gen 3. Hlavní model řady Redmi Note tak přináší čipset od Qualcommu poprvé od roku 2021. Abychom si ale rozuměli – zrovna moc vítaná novinka to není.

Nejprve trochu k technickým specifikacím tohoto čipu: spoléhá na 4nm architekturu od TSMC, má 8jádrový procesor s 1 výkonnějším jádrem Cortex A720 (2,5 GHz), 3 méně výkonnými A720 (2,4 GHz) a 4 úspornějšími Cortex A520 (1,8 GHz). V oblasti grafického výkonu sází na Adreno 710. Kolem a kolem má v porovnání s Dimensity 7200 Ultra nižší grafický výkon, navíc má vyšší tendenci se přehřívat, což jsme ale při testování naštěstí nezaznamenali.

Hardwarové parametry Redmi Note 14 Pro+ 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A720 + 3× 2,4 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 710, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,53 × 74,67 × 8,75 - 8,85 mm (dle varianty), hmotnost: 205,13 nebo 210,14 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5110 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.65, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 21mm, 1/4.0", 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

V praxi je Redmi Note 14 Pro+ o něco málo výkonnější než jeho předchůdce, to se ale bavíme pouze o benchmarkových výsledcích, při běžném používání významný rozdíl nepocítíte. Telefon díky svému výkonu skvěle poslouží pro hraní her, bez problémů zvládne i méně náročné úkony, jako je sledování videí, videohovory, úprava fotek nebo práce v kancelářských aplikacích.

Benchmark Redmi Note 14 Pro+ Redmi Note 13 Pro+ Samsung Galaxy A55 Geekbench 6 – Single Core 1 170 bodů 1 162 bodů 1 120 bodů Geekbench 6 – Multi Core 3 264 bodů 2 537 bodů 3 256 bodů 3DMark Wild Life Extreme 1 045 bodů 1 179 bodů 1 039 bodů AnTuTu 10 752 618 bodů 719 907 bodů 752 859 bodů

Z další výbavy nutno zmínit 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, klasický infraport a port USB-C 2.0. Čtečka otisků se nachází v displeji a i když je jen optická, funguje nadmíru dobře. Námi testovaná verze pracuje s 512GB úložištěm (systém ukrajuje 29 GB) a 12 GB RAM, operační paměť však lze virtuálně rozšířit o dalších 4, 6, 8 nebo až 12 GB.

Výdrž a nabíjení

Vzhledem k tomu, jaká škatulata se u telefonů aktuálně dějí v oblasti baterie a výdrže, může Redmi Note 14 Pro+ oproti svým konkurentům trpět mírnou nevýhodou. Zatímco indická a čínská verze telefonu disponuje novým typem 6200mAh baterie založené na křemíko-uhlíkové anodě, evropská verze má podstatně menší 5110mAh akumulátor staršího typu.

Maximum možného je zde vydrž 1,5 dne, což novinku oproti loňskému relativnímu úspěchu staví do role slabého podprůměru. Daleko lepší výdrž – byť se stejnou velikostí baterie – slibuje například stejně drahé Xiaomi 14T, anebo na konci léta představené Motoroly Edge 50 a Edge 50 Neo. O Honoru Magic 7 Lite raději ani nehovořme.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 10 minut 16 minut 21 minut

Alespoň částečně slabší výdrž vynahrazuje 120W nabíjení kabelem. Mobil nabijete za +-20 minut, po 10 minutkách jste na 50 %. Bezdrátové nabíjení chybí i letos, přitom u telefonů s cenou 10–15 tisíc korun už bychom byli rádi za to, aby výrobci začali tento prvek výbavy nabízet.

HyperOS a v hlavní roli Xiaomi AI

Redmi Note 14 Pro+ si domů přivezete s Androidem 14 na palubě a grafickou nadstavbou HyperOS 1.0.6.0. Oproti dřívějšímu MIUI to vlastně není žádná velká změna, těm hlavním novinkám jsme se věnovali již v samostatném článku. Kromě toho je důležité, že výrobce slibuje 3 velké aktualizace Androidu, stejně jako 3 roky podpory bezpečnostních updatů. V době testování zůstal mobil zaseknutý na prosincové záplatě od Googlu.

Mnohem důležitější než stále stejné MIUI, tedy pardon, HyperOS, je podpora umělé inteligence. Po „AI telefonech“ Xiaomi 14T a 14T Pro z loňského podzimu teď přichází umělá inteligence do telefonů střední třídy, a to do všech pěti nových modelů Redmi Note 14.

Když hovoříme o sadě funkcí „Xiaomi AI“, jde vlastně o kombinaci vlastních funkcí běžících na cloudovém řešení Googlu a pak ryzích funkcí vycházejících z Gemini, rovněž od Googlu. K dispozici jsou generativní úpravy textu v aplikaci poznámky (sumarizace, korektura, překlad), transkripce hlasového záznamu v aplikaci záznamník a také úprava fotek a videa pomocí AI nástrojů. Nejčastěji budete asi retušovat předměty či osoby z fotek pryč, případně ladit tón, jas a barvy videa či snímků. Stojí však za zmínku, že vlivem nižšího výkonu tyto úkony zabírají o několik sekund více než u dražších vlajkových lodí. Holt něco za něco…

K duhu přijde i funkce simultánního překladu, kdy vy namluvíte něco ve svém jazyce, dojde k překladu, druhá strana taktéž a znovu dojde k překladu. Všechny popsané funkce podporují jak češtinu, tak i slovenštinu a dalších zhruba 30 světových jazyků. Přímo z dílny Googlu je pak v telefonu předinstalován AI chatbot Gemini a gesto Circle to Search pro vyhledávání obsahu právě zobrazeného na displeji.

Fotoaparát a video

Fotoaparát u Note 14 Pro+ nepřekvapí. Celou výbavu, ergo všechny tři zadní fotočipy, si totiž vypůjčuje z loňského modelu Note 13 Pro+. To znamená, že pokud nedošlo k výraznému softwarovému zlepšení, máme tu stále velmi kvalitní 200Mpx hlavní foťák a rozhodně podprůměrný širokoúhlý a makro objektiv. Jak to tedy je?

Hlavní – Isocell HP3, rozlišení 199,7 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Isocell HP3, rozlišení 199,7 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Širokoúhlý – Sony IMX336, rozlišení 8 Mpx, velikost čipu 1/4″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 112°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).

– Sony IMX336, rozlišení 8 Mpx, velikost čipu 1/4″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 112°, elektronická stabilizace obrazu (EIS). Makro – OmniVision OV02B, rozlišení 1,9 Mpx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 25 milimetrů.

– OmniVision OV02B, rozlišení 1,9 Mpx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 25 milimetrů. Selfie kamera – OmniVision OV20B40, rozlišení 20,1 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů.

Zásadní vylepšení nastalo prakticky jen u selfie kamerky, která přešla z čipu OmniVision 16A1Q na novější OV20B40 s vyšším rozlišením 20,1 Mpx. Zásadní zlepšení kvality však nečekejte. Selfíčka notně vylepšuje umělá inteligence, přesto jim chybí potřebná hloubka ostrosti, obličeje působí stroze a synteticky. Jinak zůstalo vše při starém. V hlavní roli tu tak máme 200Mpx „Tetra Pixel“ snímač, který poprvé nabídl model Xiaomi 12T Pro v říjnu 2022.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

K čemu takový fotoaprát je? Velkou 200Mpx fotka s rozlišením 16 320 × 12 240 pixelů lze například vytisknout, udělat z ní velký plakát anebo vyříznout jen určité části. K tomu slouží i přímo integrovaná funkce ProCut, která vám velký snímek rozstříhá do menších dílků. Za běžných okolností však pořizujete fotky v rozlišení 12,5 Mpx, výsledná kvalita fotek po stránce barev a hloubky ostrosti je však i tak velmi uspokojivá a v rámci třídy jde o mírný nadprůměr.

Hlavní kamera umí také digitální přiblížení, fotoaplikace rovnou nabízí 2× a 4× přiblížení, maximální je pak 10×. Skutečný, nefalšovaný teleobjektiv ale chybí. Místo něj je tu širokoúhlý snímač a makro kamerka. Výsledná kvalita ani jednoho z fotoaparátů však není moc dobrá, doplácí na nízké rozlišení a malé rozměry snímače, vlivem čehož není možné zachytit dostatek světla. Širokoúhlé snímky trpí na stejné neduhy jako vloni a výrobce s tím nic neudělal.

A video? Také stejné jako vloni. V nabídce formátů je pouze Full HD 30/60 fps nebo 4K 30 fps, nic lepšího nečekejte. Optická stabilizace stojí za zmínku pouze v případě základního Full HD s 30 fps, jinak je obraz hodně roztřesený a natáčení videí s tímto strojem je tak pouze nouzové řešení. V této cenové relaci však ani nic lepšího nelze moc očekávat, laťka je vlastně velmi nízko.

Závěrečné hodnocení

Jak zaznělo v úvodu, Xiaomi dobře zná své zákazníky a modelem Redmi Note 14 Pro+ cílí na ty, kteří budou teoreticky přecházet z Redmi Note 9 Pro nebo 10 Pro. A v tomto případě se to jeví prakticky jako no-brainer, zkrátka není o čem – novější rovná se lepší a jdeme dál. Nebo ne?

Vzhledem k nedůrazným inovacím letošní řady lze směle prohlásit, že Redmi Note 14 Pro+ může spatřovat významnou konkurenci v loňském modelu Redmi Note 13 Pro+, který navíc tuzemské obchody doprodávají za sympatickou cenu 8,5–10 tisíc korun. Stačí si srovnat základní parametry: stejný displej, stejný fotoaparát, stejná baterie s rychlým nabíjením. Rozdíl ve výkonu je prakticky záporný a vše ostatní je vlastně podružné.

Zásadním prodejním argumentem mohou být AI funkce. Protože vychytávky jako Circle to Search, simultánní překlad a další loňská řada telefonů nativně nepodporuje. Čili pokud chcete jít v tomto ohledu s dobou, nemáte jinou možnost, než brát to nejnovější. Jestli si ale myslíte, že umělá inteligence – hlavně pak ta na mobilech – je jen bublina, v poklidu vám doporučím sáhnout po Redmi Note 13 Pro+.

Redmi Note 14 Pro+ 8.5 Design a zpracování 8.9/10

















Výkon a optimalizace 9.0/10

















Hardwarová výbava 8.0/10

















Kvalita fotografií a videa 8.1/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady kvalitní zpracování, odolnost IP68

stále výborný displej

velmi rychlé nabíjení

skvělý hlavní fotoaparát

HyperOS s AI funkcemi Zápory výdrž baterie už neobstojí

zahnutý displej není pro každého

minimální nárůst výkonu

zbývající fotoaparáty Koupit Redmi Note 14 Pro+