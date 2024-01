Recenze Redmi Note 13 Pro+: vylepšení, která nepotřebuje každý

Redmi Note 13 Pro+ je nejvýše postavený model nové řady telefonů střední a vyšší-střední třídy

Oproti loňsku přináší hlavně vylepšený displej a masivní nárůst výpočetního výkonu

Cena je meziročně nižší o tisícovku, 256GB verze vyjde na 10 990 Kč včetně DPH

Xiaomi letos na jaře přináší na český trh novou generaci řady Redmi Note – jedná se o nejprodávanější telefony tohoto výrobce na českém trhu. Již 13. série přichází v čele s modelem Redmi Note 13 Pro+, který nastupuje po loňské krasojízdě Redmi Note 12 Pro+. Už to byl vrcholně povedený telefon, dokáže třináctka posunout hranice toho, jak lze ještě inovovat ve vyšší-střední třídě?

Redmi Note 13 Pro+ dorazil ve dvou paměťových variantách, přičemž cena základní 8/256 GB startuje na 10 990 Kč včetně DPH. Zároveň je zde zaváděcí sleva, takže pokud stihnete smartphone pořídit do 4. února, zaplatíte za něj pouze 9 899 včetně DPH. V meziročním srovnání tak vychází cena o tisíc korun nižší.

Obsah balení

Prodejní balení se od loňska nezměnilo. Opět jde o uniformní, neoriginální bílou krabici, která ale disponuje vším důležitým. Telefon samotný je oblepen papírem a nachází se na něm měkká ochranná fólie. Uvnitř je pak černé matné pouzdro, sponka na SIM slot, 120W adaptér do zásuvky a USB-A / USB-C kabel. Xiaomi je jedním z posledních výrobců, kdo nabíječky dodává v ceně telefonu.

Design a zpracování

Současnou generaci telefonů Redmi Note rozpoznáte od té loňské jednoduše. Prozradí vám to například pohled na zadní stranu. Trio fotoaparátů (dva větší, jeden menší) jsou sice umístěny stejně, ale po novu nemají žádný fotomodul a jsou na zádech rozmístěny volně. Nachází se v horní třetině zad, která má zrcadlový povrch, po boku loga duální LED pro přisvícení a netypicky umístěného loga výrobce.

Vítanou změnou jsou i letmo menší rozměry a hlavně o 10 gramů nižší hmotnost, kterou poznáte okamžitě. Výrobce opět vsadil na plastový rámeček, který je však velmi pevný a dokresluje opravdu mistrné zpracování tohoto kousku.

Až mě to překvapilo – ale faktem je, že předchůdce co do designu a zpracování stále nakukoval spíše do nižších tříd, než kam ho výrobce tlačil kvůli našlapané výbavě. Redmi Note 13 Pro+ disponuje také plnotučnou certifikací IP68, jenž zajišťuje odolnost proti prachu a vodě (do 1,5 metru na 30 minut).

Horší je to se sklem na zádech. To bylo velmi málo rezistentní vůči špíně a ostrým předmětům. Letos je na tom podobně – bílá varianta šikovně skryje škrábance, nicméně sklo na zádech nedisponuje jakoukoliv ochranou proti ulpívání otisků. Velká škoda, neustále špinavá záda opravdu hodně kazí design.

Sklo na zádech je mírně zaoblené, aby lépe pasovalo do ruky. A musím uznat, že to funguje, telefon se mi vždy držel příjemně a jistě. Také umístění prvků je příkladné: zamykací čudlík a kolébka pro úpravu hlasitosti je napravo, dole se nachází Dual SIM slot a USB-C, nahoře zase mikrofon a infraport. Levá strana je holá.

Telefon také disponuje reproduktory nahoře a dole, spolu vytváří stereo efekt. Oproti loňsku nevnímám žádný posun, špatně to ale není – už tehdy byl zvuk příjemně čistý a nezašuměný. Nicméně letos nejsem moc spokojený s hlasitostí. Konkurence nabízí s podobnou kvalitou zvuku vyšší hlasitost, čímž se reproduktor stává univerzálnějším.

Displej s vysokou svítivostí

Ani displejový panel se nevyhnul změnám, lépe řečeno vylepšením. Diagonálně zabírá 6,67″, je tedy „na oko“ stejně velký jako u předchůdce. Háček je ale v tom, že Xiaomi poprvé v sérii Redmi Note vsadilo na obrazovku s mírně zaoblenými stranami. 2,5D efekt si celá řada uživatelů zamiluje, velmi dobře se díky němu totiž provádí gesto zpět svajpnutím ze strany.

Zároveň ale nutno dodat, že zahnuté strany jsou vždy náchylnější k poškrábání a ke zničení při nekontrolovatelném pádu na zem. V takovém případě nejspíš displej neochrání ani sklo Gorilla Glass Victus 1. generace. Proti běžným oděrkám ale odolává dobře.

Zobrazovač typu AMOLED vyrobilo pro Xiaomi čínské TCL, jedná se o velmi kvalitní panel s živými barvami a vysokým rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů (jemnost nadprůměrných 446 ppi) při poměru 20:9. Displej dále nabízí dynamickou obnovovací frekvenci, případně možnost vynutit plných 120 Hz. Kvituji i široce přizpůsobitelné Always-on zobrazení.

Výkon a výbava

Už předchozí generace Redmi Note 12 Pro+ byla na svou cenovou skupinu výsostně výkonné zařízení. O to překvapivější je, že novinka posouvá hranici v tomto konkrétním segmentu skoro o 100 %. O celou parádu se stará čipová sada Dimensiy 7200 Ultra od MediaTeku se 4nm architekturou a 8jádrovým procesorem.

Hardwarové parametry Redmi Note 13 Pro+ 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Dimensity 7200 Ultra, octa-core, 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 6× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Mali-G610 MC4, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 74,2 × 8,9 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.65, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Set je rozdělen na 2 výkonná jádra Cortex A715 a 6 úspornějších Cortex A510, maximální takt je však až 2,8 GHz. O grafický výkon se pak stará Mali G610. Jak asi očekáváte, v praxi na hranice výkonu narazíte jen sporadicky, ve hrách ani při náročnějším multitaskingu se telefon nezadýchává, naopak s teplem pracuje velmi dobře. Vášnivým hráčům přijde k duhu herní režim, který zaměří výkon pouze na to jedno.

Abych vás poctil i mírným srovnáním na úrovni čísel, provedl jsem během testování několikrát benchmark AnTuTu v10 a Geekbench v6. Note 13 Pro+ potěšil, v AnTuTu „nahrál“ skoro jednou tolik bodů co loňská generace: 719 907 bodů v porovnání s 462 299 body vloni. Geekbench dopadl takto: 1 162 bodů Single-Core a 2 537 bodů Multi-Core.

Svůj podíl na celkovém výkonu má i velmi slušná operační paměť LPDDR5. V Česku je dostupná verze s 12 GB, kterou můžete dále rozšířit virtuálně až o 8 GB. V námi testované variantě pak systém zabíral 24 GB z celkového úložiště 412 GB. To však nelze rozšířit paměťovou kartou, tak na to při nákupu myslete.

Z další výbavy nutno zmínit 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, infraport a port USB-C 2.0. Čtečka otisků se nachází v displeji a ze začátku testování jsem s ní měl trošku problém. Není tak přesná, jak aktuální technologie napovídají, že by být měla. Zřejmě ale půjde o věc, kterou bude možné vyřešit softwarovou aktualizací.

Výdrž a nabíjení

Z hlediska výdrže Note 13 Pro+ bezezbytku navazuje na výbornou výdrž svého předchůdce. Při standardním používání (hodně focení ve dne i v noci, poslech hudby do bezdrátových sluchátek, 3–6 několika minutových telefonátů a ustavičné chatování) s novinkou zvládnete 1,5 dne, když se zasnažíte, nejsou problém ani 2 dny. Při náročnějších aktivitách, jako je sledování filmů nebo hraní her, jde výdrž dolů.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 5 minut 10 minut 19 minut 24 minut

Ani tentokrát nechybí ultra úsporný režim, který omezí některé zásadní funkce, například i 5G. Pokračuje i trend velmi rychlého nabíjení, konkrétně s výkonem až 120 W. Přestože vloni se nám na výrobcem inzerovaných 20 minut z 1 do 100 % nepodařilo dostat, letos už to bylo lepší. Mobil nabijete za 24 minut, po 10 minutkách jste na 50 %. Bezdrátové nabíjení chybí i letos, díky nižší ceně než vloni mě to ale tolik netrápí.

Operační systém: zatím vše při starém

Fanoušky, kteří se těšili, že s novým Redmi Note telefonem rovnou budou moci objevovat taje a novinky HyperOS, musím trochu zklidnit. Přestože mi bylo oficiálně potvrzeno, že aktualizace se na telefon chystá, v tuto chvíli stále není jasné, kdy dorazí. Výrobce slibuje 4 roky bezpečnostních aktualizací a 3 velké updaty systému Android. Je ale velká škoda, že nepřichází rovnou s Androidem 14.

HyperOS v českém prostředí tedy zatím otestovat nemůžeme, Redmi Note 13 Pro+ disponuje stejným MIUI 14, který měla již loňská generace. Pokud by vás zajímal náš pohled na HyperOS, můžete si přečíst dojmy z Xiaomi 14, které jsme si vyzkoušeli v Číně.

Operační systém je tedy starou známou kombinací graficky výrazného designu, kvanta skutečně fajn nativních aplikací a několika unikátně provedených funkcí, které jinde nenajdete. Zamrzí však velké množství nevyžádaného bloatwaru (Booking, TikTok, AliExpress a další) a také reklamy v systému. V nativních aplikacích jich je opravdu hodně a nelze vyloučit, že na vás každý den vyskočí alespoň jedna.

Fotoaparát a video

Aby byla recyklace kompletní, Xiaomi vzalo z loňského roku i fotovýbavu. Zákazník tedy opět dostane hlavní 200Mpx fotoaparát s ohniskem 23 milimetrů, clonou f/1.7 a optickou stabilizací obrazu. Tento snímač, konkrétně jde o Isocell HPX, jsem chválil vloni a jeho výhodou je, že je tak nadčasový, že ani letos s ním nemám žádný problém.

Snímky jsou velmi barevné, ale nepřesahuje to hranu přirozenosti. Potěšující je i výsledná ostrost a detailnost, a to jak výchozích 12,5Mpx snímků, tak fotek v plném rozlišení 200 Mpx (16 320 × 12 240 pixelů). K čemu taková fotka je? V praxi lze vytisknout, udělat z ní velký plakát, anebo vyříznout jen určité části. K tomu slouží i integrovaná funkce ProCut, která vám velký snímek rozstříhá do menších dílků.

Hlavní kamera umí také digitální přiblížení, fotoaplikace rovnou nabízí 2× a 4× přiblížení, maximální je pak 10×. Právě tato funkce se vám bude hodit pro focení makro fotek, protože při udržení klidné ruky produkuje 200Mpx snímač „o parník“ lepší makro snímky než přímo dedikovaný senzor, který výrobce zabil nízkým rozlišením 2 Mpx.

Velkým zklamáním zůstal i letos širokoúhlý fotoaparát. Ten nabízí rozlišení jen 8 Mpx a na fotkách je nižší rozlišení až nezdravě znát. Výsledné snímky v interiéru jsou hodně ploché a textury slité, barvy také vůbec neodpovídají realitě. Venku za dne je to lepší, ale jen o nehet. I tady jsou barvy o hodně smutnější a nepříjemně výrazný je také efekt rybího oka.

Stejná zůstala také 16Mpx selfie kamerka ukrytá v malém průstřelu. Kvalitou nevybočuje z průměru cenové třídy, umí výborný bokeh efekt a pro zájemce o zkrášlovací filtry je k dispozici široká škála úprav. Za zmínku však stojí, že úroveň selfíček hodně klesá při focení v noci.

S videem se to má jednoduše. Xiaomi hodně propaguje optickou stabilizaci, tu však podporuje pouze při nahrávání ve Full HD při 30 fps. Full HD 60 fps nebo 4K 30 fps má o dost slabší elektronickou stabilizaci, formát 4K 60 fps pro změnu chybí úplně. Kvalita videa je jako u fotek – s dobrým světlem super, večer nebo uvnitř slabota.

Závěrečné hodnocení

Společnosti Xiaomi se letos tak trochu zasekl kanón s inovacemi. Nejvyšší zástupce řady Redmi Note 13, model Note 13 Pro+, představuje to nejlepší, co vyšší-střední třída nabízí. Je však minimálně s podivem, že oproti svému loňskému předchůdci přináší prakticky pouze lepší displej a takřka jednou takový výkon.

Neberte mě špatně, na dnešní poměry jde o dostatečné inovace v rámci mezí, zejména při porovnání s konkurencí. Jenže řada Redmi Note se vždy honosila prvenstvími ve své třídě, jako třeba první využití 64Mpx fotoaparátu u Redmi Note 8 Pro. Letos se výrobce omezil na premiéru se zahnutým displejem, což je zrovna prvek, který ne každého potěší.

Ve své podstatě je však Redmi Note 13 Pro+ povedený kousek, který míří zejména na ty zákazníky, kteří vloni nákup vrcholného modelu odložili. Čekání se vyplatilo, dobrým prozákaznickým gestem je i meziroční cenový pokles. Takže vlastně všechno v pořádku. Jen mé srdce recenzenta bude na příští rok o to víc dychtivě očekávat nějakou tu malou revoluci ve střední třídě, jak jsme ostatně u Redmi Note zvyklí.

Design a zpracování 8.9/10

















Výkon a optimalizace 9.1/10

















Hardwarová výbava 8.4/10

















Kvalita fotografií a videa 8.0/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady kvalitní displej s vysokou svítivostí

velký nárůst výkonu

výdrž a 120W nabíjení

hlavní fotoaparát pořád dělá radost

meziročně nižší cena Zápory jen Android 13 s MIUI 14

širokoúhlý fotoaparát a makro snímač

zahnutý displej není pro každého

