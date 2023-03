Recenze Redmi Note 12 Pro+: nejlevnějších 200 Mpx na trhu

Xiaomi do Česka vtrhlo se svou řadou Redmi Note 12

Nejvybavenější z novinek se jmenuje Note 12 Pro+ 5G

Láká třeba na 200Mpx fotoaparát a stojí 11 990 Kč

Oblíbená série Redmi Note od čínského výrobce Xiaomi prochází postupným vývojem. Pařát inflace a všeobecné zdražování dopadl i na ni a už tak nelze hovořit o těch nejvýhodnějších telefonech na trhu. Poslední generace v mých očích jen paběrkovaly a inovacemi nabušené modely Redmi Note 7 či Note 8 jen z dálky připomínaly.

Letošní generace Redmi Note 12 to chce změnit. Největší odklon od liknavosti posledních let reprezentuje model Redmi Note 12 Pro+, který konečně přináší do kategorie vyšší-střední třídy něco nového. Konkurent nedávno uvedených Samsungů Galaxy A54 disponuje třeba 120W nabíjením nebo 200Mpx hlavním fotoaparátem.

Standardní cena Note 12 Pro+ činí 11 990 Kč včetně DPH a k mání je pouze v konfiguraci 8/256 GB, dále pak v modré nebo naší černé variantě. Vzhledem k tomu, že telefony teprve vstupují na trh, mohou zákazníci využít zaváděcí slevu 2 000 Kč a mít nový Note 12 Pro+ za sympatických 9 990 Kč včetně DPH. Tato akce platí do 10. dubna.

Obsah balení

Designéři se na vzhledu prodejního balení nijak nevyřádili a k dispozici je tedy bílý kvádr staromódní velikosti. Trochu matoucí je, že na přední straně se nachází podobizna telefonu v bílé barvě, která však v Česku není a nebude dostupná. Uvnitř se nachází telefon sám, sponka na SIM, měkké průhledné pouzdro, metrový USB-A / USB-C kabel a těžký 120W nabíjecí adaptér.

Design ve stylu upatlaných zad

Část nových telefonů Redmi Note 12 přichází s moderním hranatým designem. Ne však Note 12 Pro+, který má klasicky plochý displej a lehce zaoblená záda. Strany sice zarovnané jsou, nicméně v celkovém designu moc nevynikají.

Opak platí o zadní straně. Ta je kromě matného fotomodulu se třemi čočkami celá z lesklého skla a modří už vědí, že zrovna v námi testované černé variantě je extrémně složité udržet záda čistá a bez mastných otisků prstů. Již po pár dnech testování jsem zaznamenal vlásečnicové škrábance a odřeniny v dolní polovině zad – tam, kde telefonem šoupete po stole.

Fotomodul vystupuje nad úroveň zad, kvůli čemuž se telefon na rovné ploše nepříjemně houpe. Vyjma toho jsem ale s dílenským zpracováním nadmíru spokojen. Tělo, ač vyrobeno z plastového monolitu, je až překvapivě pevné a nikde se neohýbá ani neskřípe. Samotné rozměry jsou spíše průměrné, telefon by mohl být o něco lehčí. Podle výrobce je však hmotnost 208 gramů způsobena velkou baterií a pokročilým chladicím mechanismem.

Pravý bok nabízí k dispozici kolébku pro ovládání hlasitosti a také zamykací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů; protilehlá strana je holá. Dolní strana pak patří USB-C portu, Dual SIM slotu a reproduktoru. Nahoře je mikrofon, infraport, druhý výstup stereo reproduktoru a k překvapení některých i 3,5mm audiojack. Redmi potěší ještě zvýšenou odolností IP53.

Zrovna stereo reproduktor si zaslouží specifickou pochvalu. Na to, že jde de facto o smartphone vyšší-střední třídy, hraje až překvapivě dobře – a to se Xiaomi už nechlubí spoluprací s Harman Kardon. Projev je čistý, dostatečně hlasitý a ani při nejvyšší hlasitosti „nešumí“ ani „neprská“.

Displej, který nezklame

Xiaomi říká o displeji u Redmi Note 12 Pro+, že jde o jeden z nejlepších v dané cenové kategorii. A nutno uznat, že parametry má opravdu slušné: OLED panel s úhlopříčkou 6,67″ podporuje HDR10+, Dolby Vision a chlubí se rozlišením Full HD+ či svítivostí až 900 nitů. Nechybí always-on zobrazení ani volitelná obnovovací frekvence 60 nebo 120 Hz.

Obrazová kvalita je opravdu na vysoké úrovni, barvy rozhodně nejsou mdlé a díky vyšší svítivosti se displej dobře používá i za slunného počasí. Pochválit však nemohu odolnost displeje. Ač jej kryje Gorilla Glass 5, po pár dnech běžného používání jsem zpozoroval několik menších i větších škrábanců.

Systémový tmavý režim funguje dobře a lze přednastavit od soumraku do úsvitu. To samé platí o čtecím režimu, který redukuje modré světlo. Bohužel, v nastavení není k nalezení možnost naplánovat always-on zobrazení, takže vám buď displej svítí pořád (i přes noc), anebo vůbec. Průstřel nijak neruší, můžete ho však skrýt. Stále vám ale zbyde dolní brada, která zabírá zhruba 3 milimetry.

Výkon a výbava

Redmi Note 12 Pro+ disponuje cca půl roku starým 6nm čipsetem Dimensity 1080 od MediaTeku. Bohužel, výkonnostně jej úplně nelze srovnávat s grafickou kartou od Nvidie z roku 2016, se kterou sdílí jméno. I tak jde ale o výbornou volbu.

Hardwarové parametry Redmi Note 12 Pro+ 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Mediatek Dimensity 1080, octa-core, 2× 2,6 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MC4, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 76 × 8,98 mm, hmotnost: 210,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Bezesporu jde o nejlepší čipset řady Note 12 a nabízí také částečnou specializaci na hraní her. Osmijádrový procesor je taktován na 2,6 GHz a doplňuje jej ještě grafický čip Mali-G68. Při běžném používání hranice výkonu neobjevíte, telefon je velmi svižný a odezva prakticky okamžitá. Pochválil bych také energetickou úsporu, o tom ale ještě bude řeč.

Co se týče hraní her, umí Xiaomi díky rozhraní Game Turbo soustředit 99 % výkonu na hru. Například Call of Duty: Mobile či PUBG Mobile běží stabilně na 40–50 fps při maximálním grafickém nastavení. V benchmarku 3DMark Wild Life Extreme získal telefon 632 bodů, v AnTuTu 462 299 bodů. Smartphone ale vydržel příjemně chladný, maximální teplota byla 36°C.

Nabízen je v jediné paměťové variantě, a sice s 8 GB RAM (plus až 5 GB virtuální RAM) a 256GB úložištěm typu UFS 2.2, které nelze rozšířit pomocí microSD. Z toho systém ukousne 10,9 GB. Z další výbavy nutno zmínit 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, infraport a port USB-C 2.0.

Systém MIUI je rozsáhlý a barevný

Testovaný smartphone disponuje rovnou z krabice Androidem 12 s únorovou bezpečnostní záplatou a nadstavbou MIUI 14.0.6.0. Výrobce nás ubezpečil, že na zařízení v blízké době dorazí nový Android 13, během testování se tak však nestalo. Oficiální podpora by měla být pak ještě na jednu velkou aktualizaci, tedy Android 14.

Namísto klasických designových prvků Androidu však Xiaomi razí vlastní cestu pomocí rozsáhlé nadstavby MIUI. Ta je hodně barevná a designově opulentní. Nabízí například vlastní formu horní stahovací lišty (samostatné ovládací centrum a notifikační centrum) nebo osobité zpracování nastavení.

To je mi i po letech, které jsem s telefony Xiaomi strávil, pořád záhadou. Na pohled vypadá pěkně, orientuje se v něm však odlišně než u jiných androidových telefonů a působí místy celkem zmatečně. Například informace o úložišti najdete v kolonce „O telefonu“, kde většina výrobců nabízí jen holé info o specifikacích. Funkci rozšíření RAM zde ale nenajdete, to musíte do nicneříkající položky „Další nastavení“.

Pochválím ale Xiaomi za nabídku nativních aplikací: přináší vlastní galerii, záznamník, skener, počasí, poznámky, kalkulačku, kompas a dokonce i Mi Prohlížeč. Škoda, že uživatel musí hned po startu mazat bloatware typu aplikací AliExpress, Amazon Shopping, TikTok, kancelářského balíku WPS Office nebo nezáživných čínských her.

Výdrž a nabíjení

Nechci vás hned zkraje kapitoly o výdrži zbytečně namlsat, ale Redmi Note 12 Pro+ dokáže být v jistém ohledu i dvoudenní telefon. Standardní výdrž se udává na 1,5 dne, nicméně já jsem v pohodě zvládl vydržet na jedno nabití od pátku od rána do soboty večer. A to jsem s telefonem hodně fotil a testoval výše zmíněné hry.

Nemusel jsem ani sahat po ultra úsporném režimu, i když ten tu samozřejmě je, pro případ, že potřebujete nutně prodloužit výdrž. Počítejte však s tím, že dojde k deaktivaci 5G a dalších funkcí, které výrazně ovlivňují výdrž.

Ještě o chloupek zajímavější je ale nabíjení. Telefon dostal do vínku 120W nabíjení, čímž strčí do kapsy konkurenční Samsungy. Stačit vám k tomu bude přibalený adaptér a kabel. A funkci musíte z mně neznámého důvodu aktivovat v nastavení ručně.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 4 minuty 8 minut 17 minut 23 minut

S funkcí Mi Turbo se pak smartphone dobije z 1 do 100 % za 23 minut, necelých 10 minut pak stačí na 50 %. Bezdrátové nabíjení však řada Redmi Note stále neumí. Je to škoda, s cenou bezmála 12 tisíc korun už by náročnější zákazník mohl tuto funkci poptávat. Xiaomi bezdrátové nabíjení nabízí jen u svých vlajkových lodí s cenou přes 20 tisíc korun.

200Mpx fotoaparát ve střední třídě

Redmi Note 12 Pro+ je absolutně nejlevnějším smartphonem na českém trhu s 200Mpx hlavním fotoaparátem. Už to z něj dělá extrémně zajímavý kus hardwaru. Alespoň v tomto ohledu si řada Redmi Note připisuje extra body za originalitu, byť nejde o první smartphone s touto funkcionalitou.

Hlavní 200Mpx fotoaparát s clonou f/1.7 a optickou stabilizací obrazu (OIS) přichází v tandemu s 8Mpx širokoúhlým se záběrem 120°, 2Mpx makrem a 16Mpx čelní selfie kamerkou. A hlavní foťák je i největším lákadlem. Ve výchozím stavu fotí 12,5Mpx snímky s dostatečnou ostrostí. Dobře si vede venku za ideálního osvětlení, v interiéru však dochází k saturaci mdlými a šedivými odstíny.

Fotit můžete i plném rozlišením 200 Mpx, musíte však přepnout na režim Ultra HD. K čemu taková 200Mpx fotka je? Díky extrémně vysokému rozlišení 16 320 × 12 240 pixelů snímek boduje svou ostrostí a detailností. V praxi můžete takovou fotku vytisknout, udělat z ní velký plakát, anebo vyříznout jen určité části. K tomu slouží i integrovaná funkce ProCut, která vám velký snímek rozstříhá do menších dílků.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Zbývající sestava fotoaparátů je bohužel spíše „do počtu“ a vyvažuje technologicky nadstandardní 200Mpx. Širokoúhlý foťák doplácí na nízké rozlišení 8 Mpx a trápí ho stejný problém s podivnými barvami v interiéru. Makro může překvapit svou detailností, nicméně nemá optickou stabilizaci a pro ostrou fotku musíte udržet ruku přímo v zenovém klidu, což se ne vždy podaří.

Noční režim umí potěšit, jde o lepší průměr ve vyšší-střední třídě. Bohužel i on vyžaduje velmi stabilní ruku. Fotit v noci plným rozlišením nebo širokoúhlým fotoaparátem moc nedoporučuji, neumí tak dobře pracovat se světlem a scénu zaplavuje šum. Také selfie kamerka je večer takřka nepoužitelná, ve dne fotí hezky, ale i s vypnutým režimem zkrášlení vyhlazuje váš obličej.

S videem se to má jednoduše. Xiaomi hodně propaguje optickou stabilizaci, tu však podporuje pouze při nahrávání ve Full HD při 30 fps. Full HD 60 fps nebo 4K 30 fps má o dost slabší elektronickou stabilizaci, formát 4K 60 fps pro změnu chybí úplně. Kvalita videa je jako u fotek – s dobrým světlem super, večer nebo uvnitř slabota.

Závěrečné hodnocení

Redmi Note 12 Pro+ zdá se cílí na „ty nejnáročnější z nenáročných zákazníků“. Sloganem Žijte naplno se obrací k mladší generaci nebo třeba studentům, kteří ocení zajímavý poměr ceny a výkonu. Upřímně, Redmi Note 12 Pro+ není nejlepším telefonem v poměru ceny a výkonu.

Hlavní lákadla – tedy 200Mpx fotoaparát a 120W nabíjení – jsou spíše frajeřinky, nad jejichž využitím budete dlouze přemýšlet. Z tohoto pohledu mi přijde zajímavější třeba ne-Plus varianta Redmi Note 12 Pro s 50Mpx hlavním fotoaparátem a 67W nabíjením za 8 990 Kč (se slevou o tisíc korun levnější).

Nejvýše postavený nový Redmi Note 12 Pro+ je excelentním technologickým demem, které ukazuje, kam se segment střední třídy posouvá a jak přejímá dříve čistě vlajkové prvky. Nemyslím si ale, že zákazníci budou ochotni zaplatit za smartphone střední třídy cenu, kterou před pár lety dávali za plnotučnou vlajku.

Redmi Note 12 Pro+ 8.5 Design a zpracování 8.6/10

















Výkon a optimalizace 8.5/10

















Hardwarová výbava 8.1/10

















Kvalita fotografií a videa 8.0/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady bohaté prodejní balení

hlasitý a zřetelný reproduktor

pěkný a velký displej

dostatek výkonu a výborná práce s teplem

výdrž a 120W nabíjení

hlavní fotoaparát s 200 Mpx Zápory nízká odolnost proti škrábancům

MIUI není pro každého

slabší širokoúhlý fotoaparát i makro

optická stabilizace u videa jen při Full HD 30 fps

