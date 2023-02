Android 14 je tu! První vývojářské preview obsahuje překvapivě hodně novinek

Google vydal první testovací verzi Androidu 14

Umí klonovat aplikace, omezovat aplikacím přístup k fotografiím nebo zakazovat instalaci starých aplikací

Veřejný beta test začne v dubnu letošního roku

Přestože Android 13 aktuálně pohání jen 5 procent smartphonů s Androidem, Google připravuje novou generaci s pořadovým číslem 14. Americký gigant v noci na dnešek vypustil do světa první ukázku v podobě vývojářského preview. V minulých letech tyto rané testovací verze mnoho novinek neobsahovaly, avšak Android 14 (interní sladké označení Upsidedown Cake) už v nyní přináší několik navenek viditelných vylepšení.

Co se změnilo?

Nové je například chování gesta pro návrat zpět – pokud prstem potáhnete zleva nebo zprava, systém vám dá v animaci vizuální náhled toho, kam vás gesto zavede, ať už zpět v rámci jedné aplikace, do jiné aplikace, nebo na domovskou obrazovku.

First look at Android 14's predictive back gesture

Android 14 také bude upozorňovat na to, pokud se chystáte nainstalovat aplikaci navrženou pro Android 8.1 a starší (API 27). Toto oznámení nicméně půjde ignorovat a aplikaci přesto nainstalovat. Naopak si již „neškrtnete“ s aplikacemi navrženými pro Android 5.1 (API 22) a starší.

V plánu je také klonování aplikací, což je něco, co už různé interpretace Androidu od konkurence umí delší dobu, ale Google se zatím této funkci bránil. Díky ní lze využívat jednu aplikaci přihlášenou pod dvěma účty, např. pracovním a osobním.

Android 14 rovněž znepříjemní přístup aplikací třetích stran do kompletní fotogalerie. V novém systému totiž uživatel dostane na výběr, zda aplikaci přidělí přistup ke všem, nebo pouze k vybraným fotografiím.

V systémovém nastavení proběhlo několik přesunů. Do nastavení připojení přibyla položka rychlého párování. Vylepšení se dočkala i obrazovka využití baterie, která nově umí rozdělit vytěžování akumulátoru do dvou seznamů – systémem, nebo aplikacemi.

Došlo i k úpravě nabídky spořiče baterie. V horní části se nachází rychlý přepínač této funkce, kromě toho bylo na tuto obrazovku přesunuté nastavení adaptivní baterie. Došlo i k dílčím změnám v plánovači spořiče baterie – minimální hodnota pro aktivaci se například zvedla z 10 na 20 procent.

Přímou součástí Androidu 14 se stává aplikace Health Connect, která slouží k synchronizaci dat se zdravotními a fitness aplikacemi. Dosud bylo nutné tuto aplikaci stahovat z Obchodu Play.

Pokud v telefonu využíváte režim hosta, můžete mu nově přidělit práva k telefonování a posílání SMS.

Nová je i podpora nelineárního škálování písma. Pokud máte nastavené zvětšení na 200 procent, zvětší se pouze texty napsané menším písmem, zatímco nadpisy a další texty napsané velkým písmem si ponechají svoji původní velikost, nebo se zvětší jen nepatrně.

Google rovněž do systému přidal nové API nazvané Grammatical Inflection, které přináší podporu pro jazyky, které mění gramatiku na základě pohlaví oslovované osoby.

Pro majitele tabletů či jiných zařízení s velkými úhlopříčkami Google připravil lehkou úpravu hlavního panelu, který nově zobrazuje kromě ikon i názvy aplikací.

Systém pochopitelně obsahuje i spousty méně viditelných novinek, například zefektivnění práce aplikací na pozadí nebo lepší chování systému na různých tvarech obrazovek.

Zatím jen na Pixelech

První vývojářské preview Androidu 14 lze v současnosti testovat pouze na smartphonech Google Pixel, a to na následujících modelech:

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 a Pixel 5a 5G

Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a

Pixel 7 a 7 Pro

Testovací verzi lze do těchto telefonů jedině manuálně naflashovat, obrazy systému lze stáhnout z těchto stránek.

Kdy dorazí plná verze?

Společně s vypuštění testovacího preview ukázal Google časovou osu, co má s Androidem 14 v plánu v následujících měsících.

V březnu letošního roku by mělo vyjít ještě druhé preview pro vývojáře, v dubnu pak začne veřejný beta test. Dorazit by měly čtyři veřejné beta verze, přičemž v červenci by měl být systém funkčně hotov, poté by měla probíhat optimalizace z hlediska stability. Finální verze by pak měla vyjít někdy na konci letních prázdnin.