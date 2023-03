Recenze Samsung Galaxy A54: dva kroky dopředu, jeden zpátky

S novým designem přichází lepší displej a kvalitnější fotoaparát

Novinka střední třídy vyčnívá skvělou 5letou softwarovou podporou

Cena ve verzi se 128GB úložištěm a 8 GB RAM činí 11 990 Kč s DPH

Samsung Galaxy A54 je nejnovější přírůstek do velice oblíbené řady Galaxy A. Novinka obdržela vylepšený hlavní fotoaparát, kvalitnější displej nebo třeba úspornější čipset. V základu už navíc přichází s 8 GB RAM. V neposlední řadě vás přivítá nový design, který vychází z vlajkových modelů Galaxy S23. Na druhou stranu žádnou radikální inovaci nepřináší a náznak riskování zde zcela chybí. Korejská společnost zkrátka sází na jistotu a asi se nedá moc divit, vzhledem k tomu, že předchozí modely v této řadě patří mezi ty vůbec nejprodávanější. Zařadí se vedle nich Galaxy A54 a stane se králem střední třídy?

Na testování mi dorazila vyšší paměťová verze s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, která se prodává za 12 990 Kč s DPH. Potěší, že i verze s menším 128GB úložištěm začíná na českém trhu s 8 GB RAM, i když na některých trzích jej Samsung dodal pouze s 6 GB. Na výběr je ze čtyř různých barevných variant – grafitové, limetkové, bílé a mnou testované fialové.

Obsah balení

Obsah balení se mezigeneračně vůbec nezměnil, což se dá bohužel považovat za menší mínus. V balení se totiž kromě samotného zařízení nachází pouze metrový kabel s USB-C konektorem na obou stranách, nutná dokumentace a nástroj pro vytažení slotu pro karty. A to je prosím vše. Nedostalo se na alespoň základní gumové pouzdro, nalepenou fólii na displeji nebo na adaptér. Za originální 25wattový adaptér si momentálně korejská společnost účtuje 399 Kč s DPH.

Design a zpracování

Designových změn je poměrně dost. A to nejen u zadní strany, která je silně inspirována řadou Galaxy S23. Napočítat se dají celkem tři fotoaparáty. Ty jsou seřazeny v levém horním rohu. Bohužel mě příliš nepotěšilo, jak jednotlivé moduly vystupují. Má to totiž negativní vliv na kolébání zařízení. Ovládání při položení na stole je tak docela otravné.

Někomu by mohla chybět matná povrchová úprava, kterou se chlubily předchozí modely. Skleněná záda jsou tedy lesklá, minimálně u testované fialové varianty v tom nespatřuji výraznější problém. Otisky a šmouhy nejsou příliš vidět a případně se dají lehce otřít. Fialová barva s nádechem světle modré navíc vypadá skvěle nejen na fotkách. Poměrně masivní rám s plochými hranami na první pohled může zmást tím, že je kovový. Ve skutečnosti však jde o plast, i když hodně dobře zpracovaný, a i díky němu působí zařízení prémiovým dojmem.

Rozměry telefonu jsou 158,2 x 76,7 x 8,2 milimetrů. Oproti předchůdcům je tak na výšku o zhruba dva milimetry menší, ale zase širší o cca jeden milimetr. Díky tomu jsou rozdíly v poměru displeje, kdy se namísto 20:9 používá 19,5:9. Každopádně na používání to má minimální vliv a odlišností si všimnete pouze v přímém porovnání. Obecně se Samsung Galaxy A54 drží v ruce velmi dobře a docela pohodlně se dá ovládat jednou rukou.

Odlišný poměr stran není jedinou změnou u displeje. Je zároveň nepatrně menší a bohužel má větší rámečky. Respektive brada je o něco menší než u Galaxy A52s, avšak je to na úkor zbylých tří stran, které jsou zase o malý kousek větší. Ve výsledku má novinka jeden z nejhorších poměrů velikosti displeje k tělu v řadě Galaxy A5X.

Mezi plusy alespoň můžu zařadit tvrzené sklo Gorilla Glass 5. A to nově na obou stranách. Navíc podobně jako u minulých modelů, i zde nechybí splnění certifikace IP67. Mobil je chráněn proti potopení do vody, což je nadále poměrně unikátní vlastnost u smartphonů střední třídy.

120 Hz AMOLED displej

Není příliš velkým překvapením, že displej testovaného modelu patří ve své třidě k tomu nejlepšímu. Zobrazovač využívá Super AMOLED panel o velikost 6,4 palců a rozlišení 1 080 × 2 340 pixelů. To ve výsledků dává jemnost 403 ppi. Selfie kamera je tradičně umístěna v kruhovém výřezu.

Jak už je v podstatě zvykem, displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci. Vyšší frekvence funguje také u podporovaných aplikací a méně náročných her. Například v Lara Croft GO si bez problémů zahrajete ve 120 FPS, ale třeba Call of Duty Mobile je omezeno na polovinu této hodnoty. A to i když přímo samotná hra dovoluje telefonu nastavit vysokou obnovovací frekvenci. Při klasickém používání se frekvence drží na 120 Hz, v rámci úspory energie se po pár sekundách nečinnosti snižuje na 60 Hz.

Pozitivní změny proběhly u maximálního jasu. Nově se rozsvítí až na hodnotu 1 000 nitů, oproti 800 nitům v předchozích generací. Můžu potvrdit, že rozdíly jdou vidět i v reálném použití. Oproti Galaxy A52s nabízí výrazně lepší čitelnost na přímém slunci. Pozorovací úhly jsou perfektní, stejně jako podání barev. Samozřejmostí je alespoň u Samsungu kompletní podpora Always-on. Senzor okolního osvětlení funguje rovněž spolehlivě, na rozdíl od několika jiných telefonů střední a nižší třídy, které jsem v poslední době měl možnost testovat.

Čtečka otisků prstů a další metody odemykání

K dispozici je několik možností, jak odemykat zařízení. Kromě hesel či číselných kódů, to je třeba skenování obličeje. K tomu se využívá selfie kamera, což není tak bezpečné, ale rozhodně pohodlné. Preferovanou metodou je optická čtečka otisků, která je umístěna pod displejem. Funguje zcela perfektně, skenování je rychlé a odemknutí bezproblémové. Během testování snad nenastal ani jednou moment, kdy by čtečka prst nepřesně rozeznala.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie s kapacitou 5 000 mAh zůstala stejná jako v minulém roce, avšak samotná výdrž by měla být lepší. Důvodem je úspornější čipset, se kterým by telefon měl vydržet až dva dny na jedno nabití. To můžu potvrdit i v mém testování. Zařízení jsem pravidelně nabíjel až na konci druhého dne. A to nebyl příliš šetřen, ať už šlo o přehrávání videí, pořizování fotografií nebo hraní her. A to v kombinaci s nastavením vyššího jasu a 120Hz frekvence. V tomhle ohledu si Samsung rozhodně zaslouží palec nahoru.

Pro nejrychlejší možné nabíjení je potřeba 25W adaptér. V balení žádný nenajdete, takže si jej budete muset pořídit či případně využít ten z jiného zařízení. Podle slov Samsungu trvá nabití z nuly na sto procent 82 minut. Já se dostal s originálním Samsung adaptérem na hodnotu 86 minut. Bezdrátové nabíjení pak zcela chybí.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 30 minut 54 minut 86 minut

Podobně jako u vlajkových modelů, i zde je vidět konzervativní přístup korejské společnosti k nabíjení. Levnější telefony jiných značek nabízí rychlejší nabití, klidně i o půl hodiny. Přitom to není tak složité a argument, že to škodí baterii je spíše úsměvný. Kdo chce šetřit akumulátor, může využít třeba 5wattový adaptér. Jenže z opačného pohledu to nefunguje a pokud by někdo chtěl opravdu rychlé nabíjení, tak má u Samsungu smůlu.

Hardware a výkon

Samsung se při představení chlubil novým čipsetem Exynos 1380, který oproti minulé generaci nabízí nárůst výpočetního výkonu až o 20 % a grafického výkonu až o 26 %. To zní na první pohled velice dobře, jenže už se nezmínilo, že předchůdce Exynos 1280 je hodně nepovedeným kouskem, který neskutečně zaostával za tehdejší konkurencí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A54 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Exynos 1380, octa-core, 4× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MP5, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 158,2 × 76,7 × 8,2 mm, hmotnost: 202 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,4", Super AMOLED, rozlišení: Full HD, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Reálně se Exynos 1380 dostal na úroveň Snapdragonu 778G 5G, který se v telefonech objevuje od roku 2021. Mimo jiné se dá nalézt v Samsungu Galaxy A52s. Pokud bych měl být přesný, tak Snapdragon stále nabízí o něco výkonnější grafický čip a průměrně nižší teploty. U Exynosů už jde bohužel o ohranou písničku. A to ať už jde o čipsety vlajkových modelů nebo střední třídy. Moc důvodů k oslavám zde není.

Při běžném používání jsem naštěstí nenarazil na výraznější zadýchávání, záseky či zpomalení. Jediné problémy byly při odemykání zařízení, kdy trvalo sekundu až dvě, než se čipset „pořádně probral“. V takovém případě bylo evidentní zpomalení a občasné zaseknutí na malou chvíli. Přepínání mezi aplikacemi také dělá telefonu problémy a poměrně pravidelně po přepnutí narazíte na menší zaškobrtnutí či zásek.

Hry si zahrajete, i když u těch náročnějších jako je Genshin Impact nebo Call of Duty Mobile se musíte smířit s nízkými detaily. Co alespoň mírně potěší, je využití 8 GB RAM již v základu. Tu pak doplňuje úložiště o kapacitě 128 či 256 GB, které se dá nadále rozšířit pomocí microSD karty.

Mezi zápory řady Galaxy A5X byla často zařazována špatná haptická odezva. Ta byla konečně v tomto modelu vylepšena a nyní odpovídá střední třídě. Vibrace jsou silnější a lépe rozeznatelné, zároveň nejsou tak hlasité.

Operační systém a nadstavba

V první řadě musím pochválit aplikaci Smart Switch, která umožňuje rychlý přenos dat ze staršího telefonu. Normálně aplikace na testované zařízení instaluju ručně, zde jsem však využil ekosystému Samsung a přetáhl si kompletně data z osobního telefonu do Galaxy A54. Zhruba 75 GB aplikací, her či nastavení se importovalo bez větších problémů za 45 minut a až na několik nefungujících widgetů jsem mohl novinku ihned používat a „být jako doma“.

Rovnou po vybalení je k dispozici Android 13 s nejnovější nadstavbou One UI 5.1. Během testování telefon obdržel jednu systémovou aktualizaci, která zahrnovala vylepšení fotoaparátu, opravy chyb a optimalizaci systému. V první řadě šlo o opravnou aktualizaci, protože únorové bezpečnostní záplaty zůstaly beze změny. Každopádně s nějakou horší optimalizací či stabilitou jsem neměl problém ani před aktualizací. Problémy s mírným zaseknutím třeba při změně aplikace nebo po odemknutí mobilu, bohužel zůstaly i po této aktualizaci.

Předinstalovaných aplikací je již tradičně poměrně hodně. Jde o takový trojlístek služeb od Samsungu, Googlu a Microsoftu. Bezvýznamné plus alespoň míří k tomu, že nejde o žádné pochybné aplikace či hry, jak jsem nedávno mohl vidět u Poco X5. Naopak velice pozitivní je pětiletá podpora pro bezpečnostní záplaty a celkem čtyři velké aktualizace na nové verze Androidu.

Fotoaparát a záznam videa

Na zadní straně jsou celkem tři fotoaparáty. Hlavní 50Mpx fotoaparát je pak zcela nový a nahradil 64Mpx foťáky v předchozích generacích. Navýšena byla velikost snímače na 1/1,56″. Optická stabilizace obrazu zůstává, stejně jako světelnost objektivu f/1.8 a podpora rychlého fázového ostření. Sekundární fotoaparát nabízí 8 Mpx se světelností objektivu f/2.2 a úhlem záběru 123° a vše doplňuje 5Mpx makro foťák se světelností objektivu f/2.2. Čtvrtým fotoaparátem je pak 32Mpx selfie kamerka v průstřelu na přední straně.

V telefonu se sice nachází nový snímač, ale v reálném použití příliš rozdílů neuvidíte, obzvlášť ve dne. Snímky jsou o něco světlejší, ostrost je perfektní s dostatkem detailů a barevné podání má blíže k realitě. Potěší rychlé ostření, ať už ve dne nebo v noci. U snímků v horších světelných podmínkách pomáhá nejen nový snímač, ale také vylepšená optická stabilizace. Samsung Galaxy A54 v neposlední řadě potěší velice dobrým dynamickým rozsahem.

Samsung Galaxy A52s / Samsung Galaxy A54

Novinka zároveň mnohem více využívá automatický noční režim při aktivním optimalizátoru scény. U staršího Galaxy A52s musí být pro aktivaci opravdu špatné světelné podmínky. Přímo noční režim můžete využít také se sekundárním fotoaparátem, i když kvalitu snímků příliš nepomůže vylepšit. Šum a ztráta detailů je poměrně velká.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Videa dokáže nahrávat až ve 4K a 30 fps či třeba Full HD při 60 fps. Potěšila mě možnost přepínání mezi objektivy během nahrávání, podmínkou je však využití režimu s 30 fps. Samotné přepnutí je poměrně kostrbaté, jak můžete vidět i v záběrech. V kombinaci s hlavním objektivem však dokáže tvořit povedená videa, každopádně k lepšímu hodnocení by to chtělo lepší stabilizaci.

Závěrečné hodnocení

Samsung už před lety našel recept na perfektní zařízení střední třídy – Galaxy A52s. Od té doby však dělá pouze malé krůčky k dokonalosti. Zatímco v minulém roce u Galaxy A53 došlo spíše k několika přešlapům, tak Samsung Galaxy A54 se jich zbavil, ale zároveň příliš nevykročil ze stínů dva roky starého modelu.

Nový design potěší, výrazné navýšení jasu displeje rovněž a stejně tak perfektní softwarová podpora. Jenže tím to v podstatě končí. Nový Exynos 1380 se sotva vyrovná dva roky starému Snapdragonu 778G, 50Mpx fotoaparát přináší pouze minoritní vylepšení a výdrž baterie je jen o malý kousek lepší. Samozřejmě to neznamená, že by měl špatnou výdrž nebo horší fotoaparát. Přeci jen se ale čekal větší skok kupředu.

Pokud by vyšel před rokem jako nástupce Galaxy A52s, tak by šlo o poměrně slušný telefon. Jenže když o dvě generace později představíte zařízení, které je v mnoha věcech identické, je to problém. Recenzovaný telefon v první řadě zachraňuje to, že předchůdce v podobě Galaxy A53 nepatří mezi povedené modely a několikrát zmíněný Galaxy A52s už pomalu mizí z obchodů. Navíc přeci jen z pohledu softwarové podpory zaostává výrazněji.

K tomu, aby se Samsung začal přibližovat k dokonalosti ve střední třídě, musí začít od čipsetu. Exynos procesory jsou dlouhou dobu nevýrazné a ztrácí na konkurenci, ať už od Qualcommu nebo Mediateku. Korejská společnost má jako jeden z mála výrobců možnost mít perfektní provázání a optimalizaci mezi čipsetem a softwarem. Bohužel to nefunguje vůbec, už se nedá ani spočítat, kolikrát to dopadlo špatně. A to ať už je řeč o vlajkových modelech či cenově dostupnějších smartphonech.

Ve výsledku se nedá hovořit o tom, že by byl Samsung Galaxy A54 špatným telefonem. Spíše je to opět takové déjà vu jako v roce 2022. Dvě generace se přešlapuje na místě, a přitom konkurence se posunuje kupředu poměrně dost. Ať už jde o designový Nothing Phone (1), novinku v podobě Xiaomi 13 Lite nebo třeba Google Pixel 6a.

Samsung Galaxy A54 8.5 Design a zpracování 8.6/10

















Výkon a optimalizace 8.2/10

















Hardwarová výbava 8.0/10

















Kvalita fotografií a videa 8.5/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady špičkový AMOLED s vysokým jasem

povedený design

dlouhá softwarová podpora

skvělá výdrž baterie

kvalita fotografií a videa za dobrého světla

odolnost proti vodě a prachu dle IP67

vylepšená haptická odezva Zápory opět minimum změn oproti předchozí generaci

pomalé 25W nabíjení

výkonem dotáhl pouze Galaxy A52s

poměrně velké rámečky kolem displeje

chudé prodejní balení

kolébání kvůli vystouplým fotoaparátům Koupit Samsung Galaxy A54