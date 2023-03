Recenze Xiaomi 13 Lite: levnější, přesto skvělý

Xiaomi 13 Lite je první smartphone se Snapdragonem 7 Gen1

Nabízí povedený design, velký 120Hz AMOLED displej a 50Mpx hlavní fotoaparát

Novinka vyjde v základní verzi 8/256 GB na 11 990 Kč

Na konci února jsme se dočkali oficiálního odhalení smartphonů Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 13 Lite. Vrcholné modely se do prodeje dostanou až 12. března, ale my jsme je pro vás již postupně otestovali. V této recenzi se podíváme na nejlevnější z nich, který se již prodává. 13 Lite spadá do střední třídy, ale dokáže zatopit i dražším modelům.

Novinka se stala vůbec prvním telefonem poháněným čipsetem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Kromě slušného výkonu patří k hlavním lákadlům 120Hz displej, elegantní tělo splňující krytí IP53, rychlé 67W nabíjení nebo soustava fotoaparátů v čele s 50Mpx snímačem.

Novinka bude dostupná v námi testované černé barvě a také v modré a růžové variantě. Smartphone se na českém trhu bude prodávat za 11 990 Kč za verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Je 50Mpx fotoaparát tak kvalitní, že dokáže omluvit chybějící teleobjektiv? Je daná cenovka ospravedlnitelná a jaká je novinka v praxi? To a mnohem více se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, metr dlouhý USB-C kabel pro napájení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu pro dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky, gumový obal a 67W napájecí adaptér.

Za adaptér v balení dávám rozhodně palec nahoru – rozmohl se nám tady totiž takový nešvar, že někteří výrobci už jej do krabiček nedávají.

Designem vybočuje z řady Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite po designové stránce navazuje na své předchůdce. Při pohledu na telefon je patrné, že se prakticky v ničem nepodobá základnímu modelu Xiaomi 13, ani top modelu Xiaomi 13 Pro. Nicméně v konstrukčním zpracování za těmito modely nijak nezaostává. Na první pohled si jistě všimnete protáhlého těla a zaobleného displeje i zad.

Dominantním prvkem smartphonu je jednoznačně fotomodul na zádech. Už u předchozích smartphonů od Xiaomi jsme mohli vidět důraz na velikost čočky objektivu a u této novinky je to ještě výraznější. Avšak ve velkém okruží se nacházejí hned dva fotoaparáty, a ne jenom jeden.

V „batůžku“, který nepatrně vystupuje nad povrch, se ještě nacházejí makro kamerka a dvoutónový blesk, ale o celé soustavě až v samostatné kapitole. Při položení na rovný povrch se telefon bohužel nepříjemně houpe, avšak to je úděl většiny dnešních smartphonů. Zadní strana je skleněná a má příjemný matný povrch. Tato úprava se mi velice líbí a telefon se díky tomu příjemně drží a ani tolik neklouže z ruky.

Štíhlé tělo s ochranou IP53

Záda jsou při delších stranách mírně zaoblena, což dopomáhá k lepšímu úchytu. Displej není rovný, ale po stranách zakřivený. Osobně se mi to hodně líbí a telefon tak působí ještě štíhleji a rámečky vypadají tenčí. Celý telefon nabízí příjemně tenkost – jen 7,2 mm.

Přes větší rozměry (159,2 × 72,7 mm) mě velice potěšila hmotnost 171 gramů. Hmotnost je také perfektně rozložena a smartphone je dobře vyvážený. Xiaomi se ve specifikacích chlubí zvýšenou odolností vůči stříkající vodě a prachu. Konkrétně smartphone splňuje certifikaci IP53.

Rám telefonu je plastový, což sice nepůsobí tak prémiově, ale i tak je pevnost zařízení velmi dobrá. Vespodu se nachází hlasitý reproduktor, zdířka USB-C a slot pro dvě nanoSIM karty. Na rovné horní straně potěší infraport pro ovládání domácí elektroniky a označení Dolby Atmos. Stereo repráčky nesou hrají opravdu dobře. Jsou hlasité a nechybí jim ani basová složka.

Displej je skvělý, ale hodně protáhlý

Xiaomi 13 Lite disponuje poměrně velkým 6,55palcovým displejem. Ten je popravdě hodně vysoký, a to díky poměru stran 20:9. Velikost displeje mně osobně trochu vadila, protože jednou rukou se ovládat zkrátka nedá. Rozlišení Full HD+ (2 400 × 1 080 pixelů) je při jemnosti 402 ppi naprosto dostatečné. Jedná se o AMOLED panel, jenž má výrazně zakulacené rohy a mírně zaoblené delší strany. Kryje ho odolné sklo Gorilla Glass 5.

Maximální jas zobrazovače činí 500 nitů (krátkodobě až 1 000 nitů), což plně dostačuje i na přímém slunci. K zobrazovacím vlastnostem displeje prakticky nic nemám. Nabízí syté barvy, široké pozorovací úhly, podporu HDR10+ a automatická regulace jasu funguje bez problémů. Nechybí ani populární Always-on displej.

Velkým lákadlem je také vysoká obnovovací frekvence 120 Hz. Pokud si ji aktivujete, budou animace prostředí o poznání plynulejší a obraz bude vyladěn do nejmenšího detailu. Pokud budete chtít šetřit energii, budete muset zvolit standardní 60Hz frekvenci, respektive adaptivní režim, který dynamicky mění frekvenci v závislosti na používání. Displej zabírá úctyhodných 89,5 % přední plochy. Samozřejmě se panel neobešel bez kruhového výřezu, a to rovnou pro dvě selfie kamerky.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Optická čtečka otisků prstů se nachází v displeji. Oproti vlajkovým modelům je sice trochu pomalejší, ale není to nic dramatického. Pokud chcete zvýšit šanci na rychlejší odemknutí, musíte na čtečku o něco více zatlačit. Nejvíce jsem byl ale zklamaný z jejího umístění. Na můj vkus se nachází až příliš nízko, takže plec musíte neprakticky ohýbat ke spodnímu okraji obrazovky.

Rád jsem používal odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný, ale v tomto případě je rozhodně rychlejší a pohodlnější. Zkrátka k němu nemám žádné výtky a celkem spolehlivě funguje i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Hardwarová výbava: Snapdragon 7 Gen1

Xiaomi 13 Lite pohání úplně nový 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (1× 2,4GHz Cortex-A710, 3× 2,36GHz Cortex-A710 a 4× 1,8GHz Cortex-A510), který nabízí vysoký výkon i efektivitu. Procesoru je k ruce grafický akcelerátor Adreno 644 a 8 GB operační paměti. Interní úložiště (typu UFS 2.2) nabízí 256 GB, což je hodnota konečná, protože telefon nedisponuje slotem pro paměťové karty.

Těšit se tak můžete na vysoký výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (v9) získal telefon průměrem tří testů zhruba 534 tisíc bodů. To jej sice neřadí k top smartphonům, ale v dané cenové kategorii jde o jeden z nejvýkonnějších modelů. Během čtrnáctidenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému. Rychlosti samozřejmě dopomáhá i 120Hz obnovovací frekvence a Mi 13 Lite je vskutku svižný telefon.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Lite Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa-core, 1× 2,4 GHz Cortex-A710 + 3× 2,36 GHz Cortex-A710 + 4× 1,8 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 644, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 72,7 × 7,2 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.8µm, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

I přesto, že má smartphone 120Hz displej, běžely na něm všechny hry naprosto plynule a bez problémů rozjedete veškeré herní tituly, které jsou v obchodě Google Play. Doplním, že ve výbavě nechybí podpora 5G sítí, všech lokálních LTE standardů, GPS, Wi-Fi 6, infraport pro ovládání domácí elektroniky, nejnovější Bluetooth 5.2 nebo NFC.

Operační systém Android 13 a nadstavba MIUI 14

V telefonu najdeme nejnovější operační systém Android 13, který je tradičně doplněn o uživatelskou nadstavbu MIUI, tentokrát ve verzi 14.0.6. V budoucnu se počítá se třemi velkými aktualizacemi Androidu. Rychlost systému je velice dobrá, prostředí je moc pěkně zpracované, vše je designově úhledné a uživatelsky přívětivé.

Samozřejmě se v systému najde oproti čistému Androidu hned několik funkcí navíc. Využít můžete i ovládání gesty, témata prostředí (ta změní vzhled ikon apod.), nechybí ovládání jednou rukou, režim Game Turbo nebo funkce Druhý prostor (např. pro oddělení firemních a soukromých věcí). Xiaomi přináší vlastní aplikaci pro SMSky, Záznamník, Témata, Skener, Počasí, Kalkulačku, Kompas, hudební přehrávač, galerii a samozřejmě i obligátní Mi Prohlížeč.

MIUI však obsahuje i maličkosti, které rozhodně potěší. Třeba možnost změřit si srdeční tep pomocí optické čtečky (moc přesné to není), plovoucí okna na ploše nebo tlačítko Quick ball, které mohou využít hendikepovaní pro lepší pohyb v systému.

Dobrá výdrž baterie a rychlé 67W nabíjení

Uvnitř zařízení se ukrývá baterie s kapacitou 4 500 mAh, což je mimochodem stejně jako u základní varianty Xiaomi 13. Díky ní a dobré optimalizaci spotřeby energie telefon zvládá při náročnějším používání bez problémů jeden den na jedno nabití. Při běžném provozu se dostanete na výdrž okolo jednoho a půl dne, výjimečně na dva dny. Správa napájení nabízí jen základní spořič baterie, optimalizaci využití baterie nebo nastavení zapnutí/vypnutí napájení.

Výdrž baterie se hodně odvíjí od stylu používaní. Zatímco já osobně jsem měl večer před spaním v průměru ještě 30 %, pokud telefon opravdu zatížíte a budete hojně využívat 120Hz panel, natáčet videa a hrát hry, může být výdrž pochopitelně nižší.

Naměřená rychlost nabíjení 67W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 9 minut 16 minut 26 minut 43 minut

Telefon podporuje velmi rychlé 67W nabíjení, díky čemuž jej dobijete do plna již za 40 minut. Rychlost nabíjení je fantastická, a ještě jednou chválím za 67W adaptér v balení. Bezdrátové nabíjení bohužel schází. Je škoda, že se bezdrátové nabíjení do střední třídy ne, a ne dostat a je výsadou top modelů.

Fotoaparáty: v hlavní roli 50 Mpx

Hlavní fotoaparát nabízí vysoké rozlišení 50 Mpx, což při 1/1.56“ čipu znamená velikost jednotlivých pixelů 1 µm. Světelnost objektivu činí f/1.8, ale chybí optická stabilizace obrazu. Dále na zádech najdeme 8Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2, úhlem záběru 119° a fixním ostřením a 2Mpx makro kamerku (f/2.4) také s fixním ostřením.

Je jasné, že Xiaomi vše vsadilo na hlavní čip a zbylé snímače jsou spíše do počtu. Pro mě osobně bylo velkým zděšením, že zde není žádný teleobjektiv.

Přední selfie kamerky jsou zde ale rovnou dvě. Hlavní disponuje vysokým rozlišením 32 Mpx (f/2.4) a stejně jako zadní fotoaparát nabízí vylepšení pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim, a navíc několik filtrů a vylepšení tváře. Zorné pole činí 100°. Druhá 8Mpx kamerka slouží pro detekci hloubky ve scéně.

Focení za dobrého světla

Fotografie za dobrých světelných podmínek jsou velmi dobré. Telefon perfektně volí barvy a docela obstojně umí pracovat s velkým dynamickým rozsahem. Jako menší nevýhodu beru trochu pomalejší ostření, což se projevuje zejména při horších světelných podmínkách.

Fotografovat je možné i v plném 50Mpx rozlišení. Vytvoření takovéhoto snímku netrvá o moc déle. Výhodou je mnohem větší detail a možnost přiblížení například pro oříznutí, ale naopak fotografie jako taková nedosahuje takových kvalit jako snímek pořízený v automatickém režimu.

Snímky jsou poměrně detailní a s nízkým digitálním šumem. Největší rozdíl jsem zaznamenal na fotografiích zachycených v budově za horších světelných podmínek, kdy je znát, že díky spojování 4 pixelů do jednoho pojme čip více světla.

Snímky blízkých předmětů jsou také na vysoké úrovni, nechybí jim přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Od speciální makro kamerky jsem neměl žádná očekávání, protože ty často bývají jen do počtu. V neprospěch hovoří především nízké rozlišení.

Hlavní fotoaparát disponuje i „vylepšením“ fotografií pomocí umělé inteligence, která rozpozná fotografovanou scénu a následně snímek upraví. Tyto fotografie mají poté živější barvy. Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Tento režim produkuje celkem povedené fotografie.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Širokoúhlý snímač (0,6x zoom) je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Bohužel širokoúhlé záběry nejsou příliš detailní. Menší pochvalu si zaslouží korekce snímků, díky níž nejsou okraje fotografií až tolik zkreslené a neostré. Celkově jsou širokoúhlé snímky průměrné, a to především kvůli nižšímu rozlišení.

Ačkoliv 13 Lite nedisponuje žádným teleobjektivem s optickým přiblížením, je v aplikaci dostupný přepínač pro dvojnásobné přiblížení. 2× zoom je prakticky pouhý výřez z hlavního fotoaparátu. Výsledky nejsou špatné, ale optický zoom schází především u videa (i když i zde je přepínač dostupný) a s útlumem světla jde samozřejmě kvalita přiblížení dolů.

Focení v noci a noční režim

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera se u fotografií začíná vyskytovat horší ostrost, a to i kvůli nepřítomnosti optické stabilizace. Musím říct, že telefon si vede ale poměrně dobře a vzhledem k ceně nad očekávání.

Noční režim velmi dobře stabilizuje světlo, zvýrazní obrysy a vytáhne konturu, takže fotografie působí o něco lépe. Snímky jsou o poznání světlejší a živější, při zachování nízké míry šumu. Určitě potěší, že noční režim lze použít i u 2x přiblížení, i u širokoúhlého snímače.

Video ve 4K pouze u hlavního snímače

Xiaomi 13 Lite zvládá natáčet v maximálním rozlišení 4K při 30 snímcích za vteřinu. U záznamu videa nechybí elektronická stabilizace obrazu, která mě mile překvapila svou vysokou účinností. Ve 4K bohužel nelze využít širokoúhlý objektiv, což je škoda.

Xiaomi 13 Lite: camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Během natáčení ve Full HD bohužel nejsou dostupné rychlé přepínače pro volbu fotoaparátu. Kvalita videí z hlavního fotoaparátu je velmi dobrá a telefon se nezalekne ani dynamických scén.

Xiaomi 13 Lite: camera test (1080p, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Obstojně funguje i 2× přiblížení a za dobrého světla jsou i záběry z širokoúhlého fotoaparátu docela hezké. Přeostřování je plynulé a mikrofony tak akorát citlivé.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Lite Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa-core, 1× 2,4 GHz Cortex-A710 + 3× 2,36 GHz Cortex-A710 + 4× 1,8 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 644, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 72,7 × 7,2 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.8µm, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Závěrečné hodnocení

Xiaomi 13 Lite je velice povedený smartphone. Pochválit musím kvalitní zpracování, matná záda a tenkost a lehkost celého telefonu. Velké rozměry mohou být ale pro řadu uživatelů překážkou. Potěší krytí IP53, byť se nejedná o ochranu před ponořením do vody. Těšit se můžete na slušný výkon a solidní výbavu.

Vyzdvihuji kvalitu 120Hz AMOLED displeje, ke kterému nemám žádnou výtku. Užíval jsem si i hlasité stereo reproduktory, avšak chybí 3,5mm výstup na sluchátka. Čtečka v displeji je poměrně rychlá, ale její umístění mi připadá zcela nevhodné. Chválím za výdrž na jedno nabití a za superrychlé 67W nabíjení. Škoda chybějícího bezdrátového nabíjení.

Hlavní snímač je dosti kvalitní a ve většině situacích podává nadprůměrné výkony. Bez makro kamerky bych se obešel, stejně tak bez druhého předního snímače. Naopak bych uvítal plnohodnotný teleobjektiv a širokoúhlý fotoaparát s vyšším rozlišením, aby poskytoval lepší snímky a byl schopný natáčet 4K video. Jinak jsem byl s natáčením videí velice spokojený a chválím za obstojnou stabilizaci obrazu. Operační systém je rychlý a nadstavba MIUI 14 povedená.

Cena Xiaomi 13 Lite činí 11 990 Kč za variantu 8/256 GB, což je částka zcela adekvátní. Výbava je ale hodně bohatá, a i přes pár nedostatků se jedná o velice povedený smartphone. Na podobné peníze přijde Realme GT 2, Nothing Phone (1), Huawei nova 10, Samsung Galaxy A53 5G nebo OnePlus Nord 2T 5G.

Xiaomi 13 Lite 8.2 Design a zpracování 8.4/10

















Výkon a optimalizace 7.7/10

















Hardwarová výbava 8.1/10

















Kvalita fotografií a videa 7.9/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady povedený design, tenké tělo, hmotnost

120Hz AMOLED displej

dostatek výkonu i na hraní her

skvělé fotografie a videa za dobrých světelných podmínek

67W nabíjení

256GB úložiště, 8 GB RAM

stereo reproduktory

krytí IP53 Zápory chybí teleobjektiv

širokoúhlý snímač s nižším rozlišením

absence bezdrátového nabíjení

umístění čtečky otisků prstů

pro někoho větší rozměry

mírně vystupující fotomodul Koupit Xiaomi 13 Lite