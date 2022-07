Recenze Nothing Phone (1): očekávání splněna jen napůl

Nothing Phone (1) chce být telefonem, který jste ještě neviděli

Neboduje ale tolik vysokým výkonem, jako spíš stylovým designem

Do prodeje novinka vstoupila 21. července, základní varianta vyjde na 11 990 Kč vč. DPH

Že jste o Nothing nikdy neslyšeli? Není divu, firma vznikla teprve v roce 2020 a základní kámen jí položil spoluzakladatel značky OnePlus Carl Pei. Po uvedení unikátních bezdrátových sluchátek s transparentním designem se britský start-up nyní posunul dál, k mobilnímu telefonu. Svět tak poznal Nothing Phone (1). Jaký je v praxi a není to jenom „mnoho povyku pro nic“?

Nejprve k cenám. Nothing Phone (1) se prodává od 21. července ve dvou barvách, černé a bílé, a ve třech paměťových konfiguracích. První 8/128 GB vyjde na 11 990 Kč, avšak koupíte ji pouze v černém provedení. Zbylé dvě už jsou k mání v obou odstínech a jedná se o 8/256 GB za 12 890 Kč a 12/256 GB za 13 990 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Obsah balení

Výrobce zvolil velmi originální balení – perfektně korespondující s celkovým pojetím telefonu. Tenoučké balení, které se vlastně vůbec neotevírá jako běžná krabička, srší minimalismem. To se bohužel týká i obsahu. Ve dvou oddělených šachtách najdeme pouze telefon samotný, USB-C kabel a sponku na vyjmutí SIM slotu. Nabíjecí adaptér v balení nehledejte. Můžete si jej dokoupit, připravte si ale 900 korun.

Designovka každým coulem

Nothing se u svého nového počinu snaží zaujmout na první pohled. A přesně kvůli tomu vsadil na částečně transparentní design zad, který odhaluje šroubky, cívku pro bezdrátové nabíjení nebo kabel v dolní části zad. To ale zase tak unikátní není, vždyť s podobným „nahým“ designem přišlo v minulosti třeba Xiaomi u modelu Mi 8 Explorer Edition, i když tehdy šlo o takový podvůdek na zákazníky.

To, co dělá z mého pohledu Nothing Phone 1. generace tak zajímavým, jsou speciální LED pásky na zádech, které umí svítit. Je to stylové? Hodně. Je to ale i praktické? Zase tolik ne. Kromě mého oblíbeného využití při focení nočních makro snímků je to opravdu spíše designová záležitost. Ale pomůže se odlišit, protože tohle nikdo jiný neumí. Dalších využití je několik: zvýraznění notifikací probliknutím dle stanoveného motivu, zobrazení stavu nabíjení pulzováním (bohužel ale pouze ve chvíli, kdy připojíte kabel – ne celou dobu), nebo třeba cool svítilna. Docela pěkná je i funkce, kdy po zvednutí telefonu ze stolu nebo vytažení z kapsy na vteřinku zabliká.

Kromě těchto extrabuřtů je vzhled Nothing Phonu (1) notně inspirován iPhony od Applu. Extrémně pevná monolitická konstrukce z kovu má ostře řezané hrany (natolik, že přístroj může sám od sebe stát), obrazovka pokrytá odolným sklem Gorilla Glass 5 má shodně silné rámečky po celém obvodu (cca 2 milimetry) a na zádech pokrytých průhledným sklem (opět Gorilla Glass 5) ční v levém horním rohu dva stejně velké objektivy. Na zádech ani na displeji jsem během testování neobjevil žádný škrábanec.

Za povšimnutí stojí také podlouhlé vypínací tlačítko na pravé straně a separátní regulátory hlasitosti na protilehlé bočnici. Ovládací prvky mají jistý stisk a pozitivní je i to, že jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako šasi, tedy matného hliníku. Horní strana obsahuje pouze anténní předěly a mikrofon, dole se nachází USB-C port, mřížka stereo reproduktoru a slot na dvě nanoSIM karty.

Musím si ale trošičku postěžovat na ergonomii. Smartphone je v ruce příjemný, ale kvůli hranatým krajům působí větší než je a obejmout jej prsty je těžší než u oblých konkurentů. Samotnými fyzickými parametry totiž nijak nevybočuje: 159,2 × 75,8 × 8,3 milimetru a hmotnost 193,5 gramu. Abych nezapomněl, smartphone splňuje i certifikaci IP53, a tak by měl částečně odolat prachu a stříkající vodě.

Velký displej s „průstřelem“

Již na úvod této kapitoly vás mohu ujistit, že displej mé kritice unikne. Výrobce vsadil na velký OLED panel s úhlopříčkou 6,55″, který se chlubí kupříkladu skvělou svítivostí až 1 200 nitů. Tu využijete zejména na přímém slunci, kterého je teď v létě opravdu hodně. Rozlišení Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů, poměr stran 20:9, jemnost 402 ppi) je na takovéto ploše naprosto dostačující a rastr bez lupy nenajdete.

Pochvalu si zaslouží i obnovovací frekvence 120 Hz, která by měla být u telefonů s cenou přes 10 tisíc korun samozřejmostí. Škoda jenom, že v nastavení není žádná možnost dynamické automatické frekvence. Můžete pouze ručně přepínat mezi 120 a 60 Hz. K obrazovým kvalitám displeje také nemám výhrady – baví mě už jenom výchozí nastavení. Pokud byste měli jiný názor, lze pochopitelně poladit teplotu, dynamiku barev a tak podobně.

Dále zobrazovač disponuje technologií HDR10+, umí Always-On zobrazení času i notifikací a najdeme v něm schovanou i optickou čtečku otisků prstů. Ani ta nedělá telefonu hanbu: 9 z 10 pokusů proběhlo svižně a systém zvládá rozpoznat až 5 různých otisků. Pokud by se vám z jakéhokoliv důvodu nezamlouvala, můžete použít odemknutí obličejem. Jen pozor, nejde o nic sofistikovaného a využívá pouze jednoduchou kamerku v „průstřelu“ v horním levém rohu obrazovky.

Stereo reproduktor

Stereo reproduktor používá dolní mřížku a pak ještě repráček telefonního sluchátka. Nahlas hraje dost, ale při maximální úrovni značně deformuje zvuk, především pak u elektronických skladeb. Hudba zní jako hromada tónů bez řádu a je vůbec složité rozeznat jednotlivé nástroje. U mluveného slova je situace lepší, nicméně trochu mě tahalo za uši, že v rámci stereo efektu je zvuk z mřížky nad displejem podstatně tišší, než zvuk zespod.

Výkon a výbava

První zklamání může pro zájemce o Nothing Phone (1) nastat ve chvíli, kdy se podívají na hlavní výbavu. Čipset rozhodně není neznámý nebo snad nekvalitní, ale také není vlajkový. Řeč je o Snapdragonu 778G+ od firmy Qualcomm. Ten najdeme kupříkladu v Motorole Edge 30 či v Honoru 70. Rozhodně tak nejde o slabé železo, ale chápu, pokud jste čekali spíše osmičkový Snapdragon. Pro úplnost: grafický výkon obstarává Adreno 642L.

V každém případě má procesor telefonu osm jader a taktovaný je maximálně na 2,5 GHz (1× jádro Cortex-A78, 3× Cortex-A78 s nižším taktem a nakonec 4× Cortex-A55). Během mého testování jsem se nesetkal s jakýmikoliv záškuby nebo grafickými lagy, aplikace se spouští rychle a to samé lze říct i o hrách (PUBG Mobile, Apex Legends Mobile), které běží plynule na vysoké detaily. V benchmarku AnTuTu nasbíral 554 846 bodů, v Geekbenchi 5 715 bodů v testu Single-Core a 2 995 bodů v Multi-Core.

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Největší rozdíl oproti těm nejsilnějším čipsetům byl znát během testu 3DMark Wild Life Extreme, ze kterého si novinka odnesla pouze 772 bodů. Nutno však zároveň poznamenat, že Snapdragon 778G+ zvládá výborně odvádět teplo a ani během velké zátěže se nezahřál na více než 33 °C. Jeho silnější sourozenec Snapdragon 8 Gen 1 by mohl závidět.

Z další výbavy dlužno zmínit 8 nebo 12 GB RAM, úložiště 128 či 256 GB typu UFS 3.1 (rozšířit microSD kartou bohužel nejde), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS a pochopitelně i NFC pro bezkontaktní platby. Chybí však 3,5mm jack a v balení není ani redukce.

Baterie a nabíjení

Užitý akumulátor typu Li-Po s kapacitou 4 500 mAh je v roce 2022 na hraně průměru, nicméně praktickou výdrž dodává znamenitou a za jeden pracovně vytížený den je složité Nothing Phone (1) vybít. K mému překvapení telefon během práce na home office zvládl klidně i dva celé dny.

Výborná je rozmanitost možností nabíjení, ačkoliv zrovna vysoké hodnoty nabíjecího výkonu nečekejte. Standardní dobíjení přibaleným kabelem je maximálně 33 W, Qi bezdrátová cívka na zádech potom zprostředkuje nabíjení výkonem až 15 W. Pak je tu ještě 5W reverzní bezdrátové nabíjení, které Nothing v systému vtipně a vlastně trochu zmatečně nazývá „sdílení baterie“. Inu, o překladech ještě řeč bude. Kromě již zmíněného nechybí Power Delivery 3.0.

Problém představuje hlavně absence nabíjecího adaptéru, a tak ne každý zákazník dosáhne maximálního výkonu, který už tak není moc potěšující. Výrobce uvádí, že na 50 % se mobil dostane za půl hodiny, na 100 % potom za 70 minut. Naše vlastní měření s originálním adaptérem, který nám byl pro testování poskytnut, naleznete v tabulce:

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 26 minut 41 minut 68 minut

Nothing OS? Ale kdepak

V rámci propagačních materiálů před premiérou svého telefonu sliboval Carl Pei grafickou nadstavbu Nothing OS. K radosti mnohých tak daleko jako jiní výrobci nedošel, a proto je tento „operační systém“ jen lehce upraveným Androidem 12 (v době testování s červencovou bezpečnostní záplatou). Oproti čisté podobě přináší úprava od Nothing vlastní zvuky, pár nových animací a hlavně nový tečkovaný font, který se nejvíce vyskytuje v Nastavení.

Písmo je sice sympatické, avšak ostudným bych se nebál označit jeho překlad do češtiny. Neumí písmena Ť, Ř, Ů, Č, Ě a přímo v systému je nahrazuje konvenčním fontem, který je umí. Výsledkem jsou nevzhledné popisky téměř každé druhé položky v nastavení, což celkově dotváří velmi nevěrohodný dojem a kazí to renomé telefonu, který jinak nabízí velmi plynulý chod a přívětivé uživatelské prostředí.

Kromě tohoto grafického nedodělku se občas objevují nešikovné překlady, které ale zčásti opravila první aktualizace. Stále však zůstávají formulace typu „sdílení baterie“ namísto „reverzního nabíjení“ nebo „překlopit na Glyph“, což je funkce režimu nerušit, která aktivuje výstražná světla na zádech. Dobrou reklamu to Nothingu nedělá a člověka to nutí přemýšlet, jestli je vůbec firma pro vstup na český trh připravena.

V systému ještě nalezneme dvojici nativních aplikací: Fotoaparát a Záznamník. Zatímco první jmenovaná je vcelku běžná fotoaplikace, Záznamník nabízí kupříkladu nahrávat zvuk se soustředěním na pozadí, anebo naopak pořídit nahrávku se zvýrazněním hlasu. Škoda, že vývojáři nenavrhli víc nativních aplikací Nothing, neboť zbytek obstarává Google. Operační systém ukusuje z paměti telefonu přijatelných 16 GB.

Fotoaparát se dvěma očima

Nothing Phone (1) je zářným příkladem toho, že i se dvěma kamerami zadního fotoaparátu lze zahrát „velké divadlo“. Hlavní snímač jménem Sony IMX766 nabízí rozlišení 50 Mpx, má clonu f/1.9 a je opticky stabilizovaný. Sekundární snímač přichází se shodným rozlišením, avšak zaměřuje se na širokoúhlé snímky, kvůli čemuž má širší záběr 114° a clonu f/2.2. Oběma kamerám pomáhá při zhoršených podmínkách duální LED přisvícení. Vpředu najdeme selfie kamerku s rozlišením 16 Mpx a clonou f/2.5.

Hlavní snímač ve výchozím stavu pracuje v režimu 12,5 Mpx, ale můžete přepnout i na 50 Mpx Ultra HD (počítat však musíte s objemnějšími fotkami v paměti telefonu). Pochválit si zaslouží hloubka ostrosti i barevná věrnost. K dispozici jsou i oblíbené režimy Portrét a Noční, které oba odvádí velmi dobrou práci. Sekundární širokoúhlý objektiv sice trochu deformuje okraje fotek a vzniká efekt rybího oka, ale i ten vyniká citem pro detail.

Škoda jenom, že není plně opticky stabilizován – stará se totiž také o makro snímky, které kvůli tomu ztrácejí na kvalitě. Nothing myslel i na fajnšmekry, takže přímo ve fotoaplikaci najdete i režim Expert a Panorama. A nezapomnělo se ani na pohyblivé snímky, se kterými přišel první Apple pod názvem Live Photos. Zoom zde prakticky neexistuje – využijete ho maximálně u videa a protože je digitální, kvalita obrazu s ním jde hodně dolů.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video nabídne standardní režimy HD 30/60 fps, Full HD 30/60 fps a 4K 30 fps, přičemž všechny jsou velmi dobře opticky stabilizované. S trochou šikovnosti tak můžete vzbudit takřka filmový zážitek i s rozlišením 4K. Vyšší rozlišení 8K Nothing Phone neumí. Kromě běžného natáčení můžete posílit video o HDR, nebo si vyhrát s časosběrem či zpomaleným záběrem v rozlišení HD/Full HD při 120 snímcích za sekundu. A malý retro detail na závěr – když natáčíte, aktivuje se na zádech červená kontrolka, jako na starých kamerách.

Nothing Phone (1) camera test (4K, 30 fps)

Závěrečné hodnocení

Po celou dobu testování jsem musel přemýšlet nad jednou zásadní myšlenkou – zaslouží si vlastně Nothing Phone (1) takový humbuk, který kolem něj je? Marketingově to výrobce určitě zvládl skvěle, hojně se o něm mluvilo před představením, mluví se o něm i nyní, když vycházejí první recenze. A tak pokládám dotaz do pléna – stojí za ten všudypřítomný hype?

Konkluze určitě není jednoznačná. Klíčovým prvkem telefonu je totiž jeho design. Do značné míry unikátní, rozhodně neobvyklý při dnešní smartphonové produkci. A protože jsme bytosti, které mají exkluzivitu rádi, častokrát si dovolíme připlatit i za něco, co zrovna nemá žádnou přidanou hodnotu, ale jen se tím můžeme odlišit, vystoupit z davu.

Tím rozhodně neříkám, že za 12 tisíc Nothing Phone (1) nestojí. Je to dobře zpracovaný přístroj s výbavou dostatečnou pro většinu uživatelů a s designem, nad kterým někdo přemýšlel – není to jen další „černá placka bez duše“. Hype je ale přehnaný a skoro se bojím, aby takto kvalitní produkt, jakým Nothing Phone (1) bezesporu je, nakonec nezabil. Však to znáte – čím větší humbuk, tím rychleji utichne…

Nothing Phone (1) 8.6 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 8.5/10

















Hardwarová výbava 8.0/10

















Kvalita fotografií a videa 9.0/10

















Výdrž baterie 8.0/10

















Klady originální design a kvalitní zpracování

OLED displej s vysokou svítivostí

výdrž a nabíjení (i bezdrátové a reverzní)

velmi povedený duální fotoaparát

dostatečný výkon a skvělá práce s teplem Zápory podivně přeložený systém

špatně stabilizované makro

v balení chybí nabíječka

svítící záda nemají široké využití

nemá 3,5mm jack