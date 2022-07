Přijde vám Nothing Phone (1) drahý? Tak to jste ještě neviděli značkové příslušenství

Extrémně očekávaný Nothing Phone (1) před pár dny vstoupil i na český trh

Balení je stylové, ale vcelku chudé – dokoupit budete muset pouzdro i nabíječku

Zatímco cena samotného telefonu přijde lidem v pořádku, cena příslušenství budí rozpaky

První smartphone s logem start-upu Nothing právě doputoval na pulty obchodů. Nothing Phone (1) se prodává od 11 999 Kč včetně DPH a přihlédneme-li k výbavě, jde o sympatický stroj za adekvátní cenu. Nejde o vlajkový superphone, ani střední třídu pro šetřivé. Jak ale do celkové filosofie produktu zapadá vysoká cena neméně stylového příslušenství?

Značkové příslušenství Nothing

Kromě lokálních obchodů se prodej Nothing Phone (1) rozběhl již i na oficiálních stránkách výrobce. Cena telefonu je známá: 11 999 Kč za základní konfiguraci 8/128 GB, 12 899 Kč za 8/256 GB a nakonec 13 999 Kč za nejvyšší 12/256 GB. Můžete si k němu pořídit i značková sluchátka Ear (1), která Nothing uvedl v srpnu 2021, tedy skoro přesně před rokem. Stojí 2 699 Kč a nabízena jsou v bílém a černém provedení.

Sluchátka ale určitě nepatří k nezbytnému příslušenství, bez kterého byste s telefonem nemohli existovat. To samé se ale nedá říct o dalším značkovém příslušenství, tentokrát již primárně k Nothing Phone (1). Řeč je o nabíječce a také ochranném pouzdru i originálním krycím skle na displej.

Výrobce uvádí, že jde o temperované sklo odolné vůči nárazům, škrábancům a nevzhledným otiskům prstů. Se sadou pro instalaci vás vyjde na 499 Kč, avšak oficiální obchod hlásí „vyprodáno“. Přímo v Česku ho pár obchodů nabízí, ovšem s dodáním kolem 29. července. Čekání vás tedy nemine tak jako tak. Podobná situace panuje u průhledného polykarbonátového pouzdra, které nebrání bezdrátovému nabíjení a stojí 619 Kč.

Nabíječka za 900 Kč

Cena skla či pouzdra působí vlastně celkem přijatelně. Co ale rozhodně budí kontroverze, je oficiální nabíjecí adaptér se stylovým lesklým designem. Kromě líbivého vzhledu podporuje nabíjení výkonem až 45 W (ačkoliv telefon samotný umí maximálně 33 W) a přichází s USB-C portem. Kolik stojí? 899 Kč. Prodáván je navíc jen v bílé verzi. Tento výrobek naštěstí Nothing na skladě má a předpokládané doručení je od 3 do 5 pracovních dnů.

Na každý pád nejde o položku, po které byste sáhli pouze v případě, že tu původní ztratíte, nebo se vám rozbije. V hubeňoučkém oficiálním balení totiž nabíječka není. Za zmíněných 11 999 Kč dostanete jen telefon, USB-C kabel a sponku na vysunování nanoSIM slotu.

Co na to konkurence?

Kolik ale stojí takové příslušenství u renomovaných výrobců, ke kterým Nothing zatím nepatří? Zdaleka nejvíc překvapí Apple, který svou originální nabíječku bez kabelu a s USB-C portem nabízí za 590 Kč. Háček je ale v tom, že má výkon pouze 20 W, což však bohatě stačí na kompatibilní iPhony. Samsung prodává ekvivalentní USB-C nabíječku s výkonem 45 W za 1 290 Kč s daní, slabší 15W za 390 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Huawei na svém oficiálním e-shopu prodává pouze 22,5W adaptér i s kabelem za 259 Kč. To už zní jako dobrá koupě. Originální nabíječku s vyšším výkonem v tuzemsku neprodává – naštěstí ji ale dává ke všem telefonům v rámci prodejního balení.

Stejná situace je u Xiaomi, jenž také pokračuje v přikládání nabíječek do balení svých telefonů. I z hlediska toho, co můžete dokoupit, je ale čínská značka naším absolutním vítězem. Za 290 Kč pořídíte 20W adaptér s USB-C, za 840 Kč pak větší 65W. A když potřebujete univerzálnost, sáhněte po 33W „Wall Chargeru“ s porty USB-C i USB-A, který vyjde na 440 Kč.