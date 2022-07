Testujeme Nothing Phone (1)! Je tohle telefon, na který všichni čekali?

Nothing Phone (1) je dozajista jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku

Nepotěší možná tolik výkonem, ale spíše unikátním transparentním designem a svítícími zády

Do prodeje vstoupila novinka 21. července, základní varianta vyjde na 11 990 Kč vč. DPH

Společnost Nothing má silný příběh. Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus, opustil svou firmu, aby založil start-up Nothing. Ten dva roky od svého vzniku pouští do oběhu svůj první smartphone jménem Nothing Phone (1). Tento neobvykle navržený, ale veskrze sympatický stroj zavítal konečně i k nám do redakce. Jaké jsou naše první dojmy z testování?

Balení chudé, ale originální

Základní myšlenkou celého Nothing Phonu je dělat věci jinak – trochu po vzoru jobsovského „Think different“. A jiná je v tomto smyslu i krabička. Telefon k vám přijde v minimalistickém plochém a tenoučkém balení, které má na šířku jen dva šuplíčky a vlastně se vůbec neotevírá jako běžná krabička od telefonu. Vysunete z ní mobil, USB-C / USB-C kabel a nutné tiskoviny. V balení je ještě nezvykle vytvarovaná sponka na vytažení slotu na SIM s průhlednou rukojetí, telefon je již z výroby opatřen ochrannou fólií s ostrými hranami.

Design Nothing Phone (1)

Tým Carla Peie vsadil u Nothing Phonu – stejně jako u sluchátek Ear (1) – na transparentní design. To znamená, že prosklená záda jakoby odhalují některé komponenty, kupříkladu bezdrátovou nabíjecí cívku. Kolem ní, stejně jako u modulu duálního fotoaparátu v levém horním rohu, vede osvětlená LED linka. Ta sice neumí svítit „na povel“, funguje ale jako zvýrazňovač příchozích notifikací, zabliká, když vám někdo volá, nebo ji můžete využít při focení ve tmě.

Rám byl vyroben z recyklovaného matného hliníku a přechod ze zad či z displeje je hranatý. Telefon díky tomu vypadá a i se drží hodně podobně jako poslední iPhony. Typický čínský eklektismus je zde hodně patrný – Nothing má na pravé straně podlouhlé vypínací tlačítko, na protilehlé straně zase rozdělené čudlíky pro regulaci hlasitosti. Zatímco horní strana obsahuje pouze anténní předěly a mikrofon, dole je USB-C port, mřížka reproduktoru a slot na dvě nanoSIM karty. Upřímně, nebýt signifikantních zad, s klidem bych Nothing Phone označil za „iPhone s Androidem“.

A s jablečnými mobily sdílí i perfektní ergonomii, byť rozměrově se může měřit spíše s větším iPhonem 13 Pro Max. Uznejte sami: 159,2 × 75,8 × 8,3 milimetru a hmotnost 193,5 gramu. Abych nezapomněl, smartphone od Carla Peie splňuje i certifikaci IP53, měl by tedy částečně odolat prachu a stříkající vodě. Kromě námi testované bílé varianty se prodává i v elegantním černém provedení.

Plochý displej bez problémů

Zobrazovač působí na první pohled velmi příjemně. Máme tu 6,55″ OLED panel, kterému nechybí HDR10+, variabilní obnovovací frekvence až 120 Hz a potěší i nadstandardní světelnost 1 200 nitů. Rozlišení je Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů, poměr 20:9, jemnost 402 ppi) a při používání si rastru všimnete jen pod lupou. V této cenové relaci je rozlišení i jemnost maximálně dostačující.

Plochý panel kryje Gorilla Glass 5 (stejné sklo jako na zádech) a najdeme v něm i optickou čtečku otisků prstů. Ta je rychlá, při odemykání nadchne haptickou odezvou, na můj vkus je ale vzhledem k rozměrům displeje umístěna moc nízko. I to je ale jen o zvyku. Líbí se mi konzistentní okraj kolem displeje, který má na všech čtyřech stranách zhruba 2 milimetry. Při prvotním ohledání jsem si nevšiml žádných chyb, které zmiňují uživatelé po celém světě, jako je třeba nazelenalý nádech či „mrtvé pixely“.

Výbava „pod vrcholem“

Z hlediska hardwarových specifikací může Nothing Phone některé zájemce zklamat – zdaleka totiž nenabízí špičkový výkon či výbavu hodnou vlajkového modelu. Hlavní roli uvnitř šasi hraje čipová sada Snapdragon 778G+ vyrobená 6nm technologií a s taktem procesoru maximálně 2,5 GHz (1× jádro Cortex-A78, 3× Cortex-A78 s nižším taktem a nakonec 4× Cortex-A55). Grafické operace pomáhá zajišťovat Adreno 642L, paměť je buď 8/128 GB, 8/256 GB nebo nejvyšší 12/256 GB, vybere si tedy každý. Po prvním dnu testování jsem nezaznamenal žádné výrazné záseky, vše běží plynule – a to včetně her typu PUBG Mobile nebo Apex Legends Mobile.

Hardwarové parametry Nothing phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Akumulátor dostal vzhledem k tělu nižší kapacitu, než byste očekávali. K dispozici je 4500mAh baterie se schopností nabíjení o výkonu až 33 W, anebo bezdrátovým dobíjení s výkonem 15 W (plus ještě reverzní 5 W). Osobně jsem přímo nadšen, že Nothing nezapomněl u telefonu za 12 tisíc korun přidat nabíjení standardu Qi – ne u všech výrobců je to v roce 2022 standard.

Kromě již zmíněného nabízí třeba stereo reproduktory, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, pochopitelně i NFC pro bezkontaktní platby a již zmíněné USB-C. Chybí mu však 3,5mm audiojack a v balení není redukce.

Android 12 se špatnými překlady

Systém Nothing OS je vlastně jenom lehkou grafickou nadstavbou nad Androidem 12 (s nejnovější červencovou bezpečnostní záplatou). V zásadě jediným rozdílem oproti ryze čistému Androidu je pár nativních aplikací (Fotoaparát, Záznamník) a pak také vlastní tečkovaný font.

Ten má ale často problémy s češtinou, ani po aktualizaci neumí hlásky Ť, Ř, Ů, Č a dokonce ani Ě. Občas se také objeví nevhodný překlad, jako je třeba „Sdílení baterie“ (asi slang pro reverzní nabíjení). Na druhou stranu ale umí Nothing Phone speciální párování s vozy Tesla. Nu, aspoň je vidět, čím lidé z Nothing jezdí do práce…

Duální fotoaparát musí stačit

Stejně jako Nothing Phone (1) nepřijímá konvenční styly v designu, nejde ani cestou „čím víc fotoaparátů, tím lépe“. Na zádech tak bez velkého modulu najdeme dvě ojedinělé čočky: 50Mpx hlavní snímač s clonou f/1.9, fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu a 50Mpx širokoúhlý foťák s clonou f/2.2 a záběrem 114°. Tato dvojice umí fotit v rozlišení 12,5 Mpx, případně naplno v 50 Mpx. Nechybí režimy portrét, noční, makro nebo profesionální.

K focení lze využít i osvětlená záda, kupříkladu pokud potřebujete ozářit makro v noci. Video však Nothing Phone zvládá maximálně ve 4K 30 FPS, jinak Full HD 30/60 FPS a HD 30/60 FPS. Malá retro drobnost – při natáčení se vzadu rozsvítí červená kontrolka. Selfie kamerka schovaná v průstřelu má rozlišení 16 Mpx. Snímky ze všech kamer mi přišly na první dobrou příjemně ostré a barevně věrné. Račte se sami přesvědčit v přiložené galerii.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Cena a dostupnost

Neobvyklý, unikátní, svůj, jiný. To jsou všechno přívlastky, které perfektně sedí na Nothing Phone (1). Máme před sebou vlastně designový kousek s výbavou někde na půli cesty mezi střední třídou a vlajkovým superphonem. Kolik tedy tento očekávaný smartphone stojí? V prodeji je od 21. července a nabízí se ve dvou barvách (černá a bílá) a ve třech paměťových konfiguracích. První 8/128 GB vyjde na 11 990 Kč, koupíte ji však pouze v černém provedení. Zbylé dvě už jsou k mání obou barvách a jedná se o 8/256 GB za 12 890 Kč a 12/256 GB za 13 990 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.