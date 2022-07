Náhoda? Nothing Phone trápí úplně stejné porodní bolesti jako OnePlus 8 Pro

První zákazníci již obdrželi netrpělivě očekávaný Nothing Phone (1). Jak to ale vypadá, radost střídá vystřízlivění z technického stavu (nejen) displeje. Novopečení majitelé si krátce po rozbalení svých kousků začali stěžovat na zelený nádech, který má obraz při nastavení vyššího jasu displeje.

Nepříjemné zkušenosti zaplavily Twitter a Reddit. Celá řada dotčených dokonce natočila, jak se zelený filtr projevuje v praxi. A tím problémy nekončí. Jiní zmiňují také jakési shluky mrtvých pixelů u přístrojů, které byly sotva vybaleny z krabice. Příspěvek o této vadě zveřejnila i indická redakce serveru Beebom. Velmi kuriózní je též zamlžená čočka, kterou na fotce demonstruje twitterový účet @IronHrt2018. Carl Pei, současný šéf Nothing, zatím celou situaci nijak nekomentoval.

#GreenTintNothing@getpeid @nothing

Hi Carl, so Nothing is new in Nothing Phone 1, we already have seen the same "Green Tint display" issue in some of the previous OP phones as well. So what's for the hype all about? @geekyranjit @GyanTherapy @igyaan pic.twitter.com/ODfBPSna5j

— IronHrt (@IronHrt2018) July 13, 2022