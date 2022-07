Premiéru Nothing Phone (1) překazila indická ostuda. Youtuber se firmě vysmál

Nothing Phone (1) se před pár dny konečně ukázal v celé své kráse. Dojem ze zajímavě vybaveného a unikátně vypadajícího zařízení však kalí kontroverze ohledně indického trhu. Výrobce nedokázal tamním novinářům včas dodat testovací vzorky (což se mimochodem týká i dalších regionů). A někdo nad tím holt nechtěl jen tak mávnout rukou.

Za nedostatečnou přípravu testovacích kusů se rozhodl firmě Nothing vysmát indický youtuber Prasadtechintelugu se skoro 3 miliony odběratelů. Ten, stejně jako řada dalších jeho kolegů, neobdržela svůj vzorek. Ale protože s ním počítal, rozhodl se přece jenom natočit video. S kousavým obsahem.

Před kameru přinesl velkou krabici s nápisem „NOTHING“, která měla napodobovat originální balení nového smartphonu. Namísto něj však z krabice vytáhl pouze papírek s ironickým sdělením: „Ahoj Prasade, toto zařízení není určeno pro obyvatele jižní Indie. Děkujeme.“

Autor vtípku nejspíš nepočítal s tím, že video se jen za pár hodin stane díky hashtagu #DearNothing virální senzací. Protože ne každý pochopil sarkasmus ve videu, Prasadtechintelugu jej ze svého kanálu stáhnul a vyvěsil místo něj vysvětlení.

Mezitím však již reagoval regionální ředitel Nothing pro Indii Manu Sharma, který jasně deklaroval, že firma počítá s testovacími vzorky pro velkou spoustu tištěných i online médií, blogerů i youtuberů. Jedním dechem však dodává, že kusy budou rozesílány postupně. Někteří zástupci médií své kousky prý dokonce již mají. Bohužel pro Nothing to nic nemění na tom, že přípravy podcenil. Jak tvrdí kritika, výrobce by měl zaručit novinářům možnost produkt otestovat ještě předtím, než se dostane do prodeje, což se stane již 16. července.